In deze gids laten we zien welke televisies op dit moment geschikt zijn voor AirPlay 2. Met deze techniek kun je vanaf je iPhone of iPad direct muziek of video streamen naar je televisie, zonder tussenkomst van een ander apparaat.

Verschillende televisiemerken bieden ondersteuning voor AirPlay 2. Het geldt voor nieuwe tv’s, maar ook veel televisies die de afgelopen jaren uitgebracht zijn. Apple houdt een lijst bij met alle AirPlay 2-televisies die zijn aangekondigd of al op de markt zijn. In dit artikel vind je een overzicht met geschikte modellen en lees je welke apps van Apple beschikbaar zijn.

Info vooraf Het aanbod van modellen wisselt vaak en er worden ook regelmatig nieuwe versies uitgebracht. We kunnen helaas niet alle modellen en varianten meenemen in dit overzicht. Ook kunnen we niet alle kenmerken van elk model bespreken. Dit artikel bevat daarom slechts een selectie van modellen waar je uit kan kiezen.



LG tv’s met AirPlay 2

Beschikbaar: Ja (geselecteerde modellen)

HomeKit: Ja

Apple TV-app: Ja

Apple Music-app: Nee

LG heeft ervoor gekozen om alleen een aantal nieuwe modellen te voorzien van AirPlay 2. Het gaat daarbij om de volgende modellen:

LG OLED (2019, 2020)

LG NanoCell NANO 9, 8 Series (2020)

LG NanoCell SM9, SM8 Series (2019)

LG UHD UM7, 6 Series (2019)

Deze modellen zijn voorzien van het nieuwste ThinQ AI-pakket. Dit pakket ondersteunt ook Amazon Alexa en Google Assistant. Daarnaast ondersteunen deze modellen van LG HomeKit.

De modellen zijn beschikbaar in allerlei soorten en maten: van 49- tot 77-inch. De prijsklasses verschillen ook heel erg, afhankelijk van het formaat en de gebruikte techniek. De AirPlay 2-tv’s van LG voeg je via de Woning-app toe aan HomeKit, zodat je deze ook makkelijk kan bedienen.

Samsung tv’s met AirPlay 2

Beschikbaar: Ja (geselecteerde modellen)

HomeKit: Nee

Apple TV-app: Ja

Apple Music-app: Ja

Samsung heeft een groot aantal van haar tv’s voorzien van AirPlay 2. Belangrijk bij Samsung om rekening mee te houden, is dat de tv’s alleen geschikt zijn voor AirPlay 2 en niet voor de Woning-app. Dat betekent dat je ze niet kan toevoegen aan HomeKit en ook niet makkelijker met je iPhone kan bedienen. Je kan alleen content streamen naar de televisie. Wel heeft Samsung ook een Apple Music én Apple TV-app. Samsung voegt AirPlay 2 niet alleen aan de nieuwste televisie’s toe, maar ook aan dezelfde series van vorig jaar. Het gaat daarbij om de volgende Samsung-modellen:

Samsung QLED Series (2018, 2019)

Samsung 8 Series (2018,2019)

Samsung 7 Series (2018,2019)

Samsung 6 Series (2018,2019)

Samsung 5 Series (2018,2019)

Samsung 4 Series (2018,2019)

Heb je dus in 2018 net een nieuwe Samsung televisie gekocht, dan zou het zomaar kunnen dat je via AirPlay je televisie kan bedienen. Samsung biedt bovendien iTunes-films en -series aan, zodat je je iTunes-aankopen ook via een Samsung-televisie kunt bekijken.

Voor gebruik buitenshuis heeft Samsung The Terrace 4K outdoor-televisie aangekondigd. Deze valt onder de QLED Series.

Sony tv’s met AirPlay 2

Beschikbaar: Ja (geselecteerde modellen)

HomeKit: Ja

Apple TV-app: Ja

Apple Music-app: Nee

Sony biedt ondersteuning voor de nieuwste modellen vanaf 2018. Een upgrade van je oudere televisie is dus niet mogelijk. De volgende Sony-modellen worden ondersteund:

Sony Z9G Series (2019)

Sony Z9F Series (2018)

Sony A9G Series (2019)

Sony A9F Series (2018)

Sony X950G Series (2019)

Sony X850G Series (2019 85-, 75-, 65- en 55-inch modellen)

Sony Z8H Series (2020)

Sony A9S Series (2020)

Sony A8H Series (2020)

Sony X95H Series (2020)

Sony X90H Series (2020)

Sony X85H Series (2020)

Sony X80H Series (2020)

Hou er wel rekening mee dat nog niet alle televisies geüpdatet zijn voor AirPlay 2. Bij sommige modellen is de update alleen aangekondigd.

Overige AirPlay 2-tv’s

Een ander merk die geschikte televisies uitgebracht heeft, is Vizio. Dit merk is echter niet in Nederland verkrijgbaar. Van andere partijen, zoals Philips, is niet bekend of zij op termijn met AirPlay 2-geschikte smart-tv’s komen.

Waar moet ik op letten bij een geschikte televisie?

Als je op zoek bent naar een televisie met AirPlay 2, let er dan goed op welke apps en diensten ondersteund worden. Samsung-tv’s werken bijvoorbeeld alleen met AirPlay 2 en niet met HomeKit. Daarentegen vind je bij Samsung wel de Apple Music-app. Op veruit alle modellen met AirPlay 2 vind je ook de Apple TV-app. Andere functies waar je op moet letten zijn per televisie verschillend. Beeldformaat, kleur en andere extra functies zijn allemaal afhankelijk van je smaak, voorkeuren en budget.

Kan ik AirPlay 2 op de televisie gebruiken voor andere modellen?

Dat kan, maar niet rechtstreeks via de televisie. Je zult een Apple TV moeten kopen. Het voordeel is dat je daarbij wel de zekerheid en privacy hebt van een Apple-product en je kunt er ook vaak betere apps op installeren dan op Smart TV-software. Het nadeel is dat je wel een extra kastje en twee kabels moet hebben.

Wil je meer weten over AirPlay 2 en wat je hiermee kunt doen? Lees dan onze uitleg uitleg AirPlay over draadloos afspelen op iPhone, iPad en Mac.