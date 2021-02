Gordijnen bedienen met HomeKit: dit zijn je opties voor raambekleding

Als je je raamdecoratie zoals gordijnen en rolgordijnen met HomeKit wilt bedienen, dan zijn daar nog niet zoveel oplossingen voor. In dit artikel zetten we de mogelijkheden voor raambekleding met HomeKit voor je op een rijtje.

HomeKit voor je gordijnen en andere raambekleding

Als je je lampen automatisch aan kunt laten gaan, waarom dan niet je gordijnen openen en sluiten met Siri? Heel wat mensen willen hun (rol)gordijnen automatisch kunnen bedienen en er zijn ondertussen al een aantal mogelijkheden. Die zijn niet allemaal geschikt voor HomeKit, dus als je meerdere smart home-platformen gebruikt ben je het beste af. Je zou dan ook kunnen kiezen voor een oplossing die met Amazon Alexa of Google Assistent samenwerkt. Voor Apple-gebruikers kan bediening van de gordijnen met HomeKit toch het meest aantrekkelijk zijn, vooral omdat Apple extra nadruk legt op je privacy.



Hou er rekening mee dat de meeste grote merken vaak wat voorzichtig zijn als het om de nieuwste technologie gaat. Ze hebben soms wel opties voor huisautomatisering, maar dat is gebaseerd op eigen protocollen en het werkt niet altijd samen met de smart home-platformen van Apple, Google en Amazon.

Verder is er onderscheid tussen merken die standaardoplossingen en standaardformaten bieden, zoals IKEA. Dit is vaak de goedkoopste oplossing, maar het moet wel precies in jouw raamkozijn passen. Andere merken zoals Velux en Luxaflex zijn gebaseerd op maatwerk: je kunt precies de materialen en afmetingen kiezen die je zelf wilt. Uiteraard zijn deze oplossingen wat duurder. Je zou ook je bestaande gordijnen slim kunnen maken met bijvoorbeeld Soma. Daarnaast zijn er ‘exclusieve’ aanbieders die maatwerkaansturing voor gordijnen en rolluiken hebben ontwikkeld, maar vaak is het vrij prijzig en heb je te maken met een gesloten systeem dat met niets anders samenwerkt.

IKEA rolgordijnen met HomeKit

Zoek je betaalbare rolgordijnen met HomeKit, dan kun je het beste wachten tot de rolgordijnen van IKEA daarvoor geschikt worden gemaakt. De meubelfabrikant belooft dat deze op termijn zullen werken met HomeKit. Nadeel is wel, dat het hierbij alleen om rolgordijnen gaat, dus niet om de aansturing van normale hangende gordijnen. Je kunt kiezen uit IKEA Fyrtur (verduisterend) in formaten vanaf 60 x 195 cm tot en met 140 x 195 cm voor prijzen tussen de 100 en 150 euro.

Daarnaast zijn er de IKEA Kadrilj (licht doorschijnende) rolgordijnen die in dezelfde formaten te koop zijn voor ongeveer dezelfde prijs. Deze rolgordijnen werken nu nog niet met HomeKit. Mocht het ooit lukken, dan heb je daarvoor een Tradfri-bridge nodig. Een losse hub kost €32,95 maar wellicht heb je zo’n hub erbij gekreken je de IKEA Tradfri-lampen aanschafte. De motor voor de rolgordijnen krijgt stroom via een meegeleverde oplaadbare batterij. Je kunt deze via USB-C weer opladen. Ook krijg je bij elk rolgordijn een afstandsbediening om ze te openen en te sluiten. Je kunt hiervoor natuurlijk ook de Tradfri-app gebruiken. Meer informatie lees je in onderstaand artikel.

Velux Active en HomeKit

Velux beloofde al in 2016 (!) dat bepaalde VELUX-producten geschikt zouden worden voor Apple HomeKit. “De eerste VELUX producten zullen binnen een jaar geïntegreerd zijn in het Apple HomeKit platform”, beloofde Velux destijds. In de zomer van 2018 was het zover: toen ging de ondersteuning van Velux met HomeKit officieel van start. Met de Velux Active-app kun je zowel de kantelramen als de bijbehorende rolgordijnen met HomeKit te bedienen. Aan de hand van sensordata over het weer en het klimaat in huis kan het dakraam worden geopend en gaan de rolgordijnen open of dicht. Je kunt dit ook regelen met Siri. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van de sensoren uit de Netatmo-weerstations. Het systeem kost 249 euro en bestaat uit drie delen: een schakelaar voor buitenshuis, een sensor voor het klimaat in de kamer en een internet-gateway. Velux Active werkt met alle elektrisch aangestuurde dakraam- en zonweringen uit de INTEGRA-serie. Heb je een handmatig bediend gordijn, dan kun je dit ook achteraf nog voorzien van automatisering.

Deze oplossing kan wel vrij prijzig worden, zeker als je je Velux-kantelramen ook automatisch wilt openen en sluiten met HomeKit. Dit kost je zo’n 700 euro per raam. Daarna moet je nog het Velux Active-startpakket van €250 aanschaffen, waarmee je temperatuur, luchtvochtigheid en CO2-gehalte kunt meten. Deze sensoren regelen het openen en sluiten van de ramen op basis van het binnenklimaat. Vervolgens heb je nog passende gordijnen nodig.

Luxaflex met HomeKit

Luxaflex maakt raamdecoratie op maat, dat in allerlei kleuren en materialen te bestellen is. Tijdens WWDC 2017 werd bekend dat moederbedrijf Hunter Doublas ondersteuning voor HomeKit zou gaan bieden. In maart 2019 kwam de Luxaflex HomeKit-ondersteuning officieel beschikbaar via een update van de app.

Het gaat concreet om de tweede generatie Luxaflex Powerview. Dit zijn elektrische rolgordijnen die eerder al ondersteuning voor IFTTT, Amazon Alexa en Google Assistent boden. Daarnaast was het eerder al mogelijk om met HomeBridge en Homey de gordijnen geschikt te maken voor HomeKit.

Omdat het assortiment van Luxaflex op maat wordt gemaakt heb je heel veel keuze, maar dat betekent ook dat het prijsniveau iets hoger ligt dan bijvoorbeeld bij IKEA, waar je keuze hebt uit een beperkt aantal maten, kleuren en materialen.

Coulisse raambekleding met HomeKit en Thread

Coulisse is een Nederlandse fabrikant van rolgordijnen en andere raambekleding. Ze bestaan al dertig jaar en hebben een eigen oplossing voor het automatiseren van gordijnen, genaamd MotionBlinds. Met ingang van 2021 is daar extra functionaliteit aan toegevoegd: in samenwerking met Eve (bekend van de vele HomeKit-accessoires) is een draadloze motor ontwikkeld die zowel met HomeKit als Thread werkt. Thread is een nieuwe draadloze verbindingstechnologie, die onder andere in de HomeKit mini is ingebouwd.

De motor met HomeKit en Thread komt in het tweede kwartaal van 2021 beschikbaar, eerst voor de gewone rolgordijnen en later ook voor jaloezieën en andere varianten van raambekleding. Je kunt kiezen uit meerdere stoffen, formaten en varianten, waardoor deze oplossing wel iets duurder is dan bij IKEA. Coulisse wordt verkocht via speciaalzaken.

Aqara Curtain Controller met HomeKit

Aqara is onderdeel van Xiaomi, de Chinese fabrikant die allerlei techproducten op de markt brengt. Sinds de komst van de Aqara HomeKit Smart Home Gateway (een hub) is het mogelijk om ook bestaande Aqara-producten geschikt voor HomeKit te maken. Dat geldt bijvoorbeeld voor de Aqara Curtain Controller, een motor die je gordijnen via HomeKit kan openen en sluiten.

Aanvankelijk was deze oplossing voor westerse gebruikers minder ideaal, omdat het gericht is op de Chinese markt. Je moest dan ook via T-Mall, AliExpress of GearBest de accessoires kopen en kreeg een handleiding in het Chinees meegeleverd. Ondertussen zijn producten van Aqara steeds makkelijker verkrijgbaar, ook in versie met EU-stekker en met een Europese hub, die niet constant in verbinding staat met Chinese servers.

Heb je alles geïnstalleerd, dan kun je via de Woning-app bijvoorbeeld aangeven welk percentage van het gordijn geopend moet zijn (in stapjes van 1%). Ook kun je je gordijnen meenemen in een scene, zoals ‘Goedenacht’ of ‘Opstaan’. Heb je een sensor met lichtdetectie in je HomeKit-systeem opgenomen, dan kun je de gordijnen ook automatisch openen zodra de zon op komt.

Er is een vernieuwde Aqara B1 Curtain Controller, die net iets meer functies heeft.

Soma Smart Shades voor HomeKit

Een heel andere oplossing is Soma Smart Shades. Dit is een oplossing om je rolgordijnen achteraf geschikt te maken voor HomeKit. De oplossing bestaat uit een blokje, die aan het ‘bolletjeskoord’ van je rolgordijnen hangt. Dit systeem voert de handelingen uit die je normaal met je hand doet, namelijk aan het koord trekken. Het werkt met HomeKit, Amazon Alexa en Google Home. Soma werkt met Bluetooth Smart en kan gordijnen tot 2 meter breedte en 2 meter hoogte aansturen. In de doos vind je het apparaatje en een (vrij groot) zonnepaneel voor de motor en de stroomvoorziening. Opladen doe je met USB of via het zonnepaneel.

Soma is redelijk gemakkelijk te installeren. Je kunt het systeem aan de muur vastplakken of met schroeven vastzetten. Je bedient alles vanuit je smartphone. Er is geen knop om handmatig de gordijnen te sluiten. Het systeem werkt redelijk traag, maar dat hoeft geen probleem te zijn. Als je de automatisering inplant gaat het vanzelf en dan maakt het niet zoveel uit of het een paar minuten duurt voordat het rolgordijn helemaal dicht is. Je kunt bijvoorbeeld instellen dat de rolgordijnen bij zonsopkomst en -ondergang automatisch moeten openen en sluiten. Wil je gebruik maken van alle mogelijkheden, dan heb je de Soma Connect-module nodig van rond de 100 euro, die je op je router aansluit.

Slide (geen HomeKit)

Slide is een Nederlandse oplossing, bedacht door Thijs Olthof en Kaj Beetstra. Via Kickstarter en Indiegogo is geld bijeengebracht om dit gordijnsysteem te realiseren. Slide is sinds 2014 in ontwikkeling en is bedoeld voor bestaande gordijnrails. Het gaat om een motor waarmee je het openen en sluiten met een app kunt automatiseren. Het werkt op vrijwel alle bestaande horizontale en rechte gordijnen. Bovendien is het benodigde apparaat binnen een kwartier aan te brengen en zie je er niets van.

Het systeem bestaat uit een 12 Volt-motor en een modulair koppelsysteem om aan je bestaande gordijnrails te bevestigen. Het werkt met gordijnen op elke lengte tot zes meter, voor een enkel of dubbel gordijn. Extra gereedschap is niet nodig. Het systeem werkt via Wi-Fi, zodat je zonder gateway aan de slag kan.

Met de Slide-app stel je routines in, bijvoorbeeld op basis van zonsopkomst of zonsondergang. Je kunt de gordijnen ook laten openen voordat de wekker af gaat. Er wordt gewerkt aan samenwerking met Google Assistent, maar met HomeKit werkt het niet. In de supportpagina’s staat wel dat ernaar gekeken wordt, maar ook dat het erg ingewikkeld is. Begin 2020 komt er wel ondersteuning voor gordijnen met roedes/stang.

Slide kost €299,- voor een enkel of dubbel gordijn via www.slide.store.

Meer opties voor gordijnen zonder HomeKit

Wil je gordijnen met HomeKit laten samenwerken, dan is dat momenteel nog een lastige klus. Je zou kunnen kiezen voor buitenlandse oplossingen die je bijvoorbeeld op Amazon vindt (zoals deze), maar je hebt dan weinig zekerheid of het goed werkt en de prijs van rond de 300 euro ligt op een zodanig niveau dat je het ook niet voor de lol even bestelt om te proberen.

Axis met Google Home en Alexa

Axis is een oplossing om je bestaande rolgordijnen slim te maken. Het werkt met Google Home en Alexa, maar er geldt wel een belangrijk aandachtspuntje: dit werkt alleen als je beschikt over Samsung SmartThings. Mocht je huisgenoten met een Samsung-toestel hebben dan is het misschien te overwegen om deze oplossing aan te schaffen. Je hebt rolgordijnen nodig die voorzien zijn van een metalen of plastic koord met bolletjes. Een motortje trekt aan het koordje, zodat je op afstand je rolgordijnen kunt openen. Een zonnepaneel zorgt ervoor dat je je geen zorgen hoeft te maken over batterijduur. Wel zitten er als backup AA-batterijen in, voor het geval dat de zon wat minder schijnt. Je kunt zelf installeren en daarna schema’s maken.

Meer info op helloaxis.com

Lutron Serena met HomeKit

Je zou ook kunnen kiezen voor buitenlandse oplossingen, zoals Lutron Serena. Dit zijn rolgordijnen die in de VS verkocht worden en die samenwerken met de Caseta-bridge. Alles wat je aansluit op de Lutron Caseta-bridge werkt meteen met HomeKit, dus dit kan ook een oplossing zijn voor andere producten die je voor HomeKit geschikt wilt maken. Je ontwerpt op de website zelf een rolgordijn, dat vervolgens voor enkele honderden dollars wordt geleverd. Dit is een kwalitatief hoogwaardige oplossing met fluisterstille motor en lange batterijduur. Bovendien heb je keuze uit heel veel kleuren, materialen en rolsystemen om op afstand te bedienen. De Lutron Smart Bridge werkt ook met Alexa, Google Assistent, Nest, SmartThings, Wink, Logitech Harmony en Sonos samen. Deze oplossing is erg flexibel, maar ook vrij prijzig.

Forest gordijnrails

Van een iCulture-lezer kregen we de tip voor de Forest gordijnrails. Deze hebben geen ondersteuning voor HomeKit, maar je kan wel met Siri bedienen dankzij de Opdrachten-app. Dat is mogelijk dankzij de Forest Wi-Fi Dongle.

Somfy en HomeKit

Somfy heeft sinds december 2020 HomeKit, maar alleen voor rolluiken, screens en terraszonwering. Somfy is een grote speler op het gebied van rolgordijnen, maar bestaande rolgordijnen aansluiten is nog niet zo simpel. Je moet eerst een motor kiezen, waarbij je een aantal opties hebt, afhankelijk van het type gordijn of raambekleding. De aansturing is echter ingewikkelder. De Somfy myLink-app werkt met de RTS-motoren van het bedrijf, maar je kunt ook gebruik maken van motoren met Zigbee of Z-Wave. Dat laatste is nodig als je verbinding wilt maken met smart home-hubs zoals die van SmartThings.

De Somfy-aansturing vindt plaats door een klein wit blokje, dat op de motor past. Let er daarbij op dat je een oplossing kiest die met Alexa, Google Assistant of IFTTT werkt. Of koppel het handmatig met HomeBridge, maar daar heb je weer een Raspberry Pi (en technisch inzicht voor nodig). Kortom: samenwerking met HomeKit is bij Somfy nog niet mogelijk en het lijkt er ook niet op dat dit snel wordt ondersteund.

Somfy Huna

Wil je toch met gemotoriseerde rolgordijnen van Somfy aan de slag en vind je het geen probleem dat het niet met HomeKit werkt, dan kun je eens kijken naar Somfy Huna. Dit is een nieuwe generatie gemotoriseerde rolgordijnen, waarbij je veel keuze hebt uit materialen en afwwerking. Zo kun je de stof en de cassette waarin het gordijn oprolt naar eigen smaak uitkiezen.

De Somfy Huna is te bedienen via de eigen app of een draadloze wandschakelaar. Je kunt ook een lichtsensor toevoegen, waardoor de rolgordijnen reageren op de hoeveelheid licht die binnenkomt. Huna is verkrijgbaar in 150 configuraties via poweredblinds.nl. De breedte is minimaal 87,4cm en maximaal 250cm. Wat de hoogte betreft is er keuze uit minimaal 38cm en maximaal 250cm. Kies je voor het grootst mogelijke rolgordijn van 250 x 250 cm dan weegt het geheel 11 kilogram. De verbinding werkt via Bluetooth 4.2.

Zoek je meer HomeKit-accessoires die in Nederland verkrijgbaar zijn? Bekijk dan onze overzichten met slimme stekkers, deursloten en deurbellen, HomeKit-camera’s en meer!