HomeKit is een functie van je iOS-apparaat waarmee je allerlei apparaten in huis met elkaar kunt koppelen en met Siri kunt bedienen. Denk aan lampen, deursloten, stekkers en je verwarming. HomeKit heeft allerlei voordelen en het is zeker de moeite waard om het in te stellen als je al een geschikt apparaat hebt. In deze HomeKit handleiding lees je het stappenplan voor het instellen van HomeKit en wat je nodig hebt om met HomeKit van start te gaan.

Dit zijn de onderwerpen voor HomeKit voor beginners:

HomeKit handleiding: Wat is HomeKit?

Dankzij HomeKit kun je allerlei verschillende apparaten, onafhankelijk van het merk, bedienen via je iPhone of iPad. Je doet dat vanuit één universele app, waardoor je dus niet meer voor je lampen, verwarming of deurslot elk een andere app nodig hebt. Ook Siri speelt een belangrijke rol in HomeKit: vraag de assistent om de lampen aan te zetten en de rest gaat vanzelf. Meer over wat HomeKit precies is, lees je in onze uitgebreide uitleg.

HomeKit instellen: dit heb je nodig

Om HomeKit in gebruik te nemen, heb je minimaal het volgende nodig:

Een iPhone (iPhone 4s of nieuwer), iPad (3e generatie of nieuwer) of iPod touch (5e generatie of nieuwer) met minimaal iOS 8.1

Een HomeKit-accessoire voor in huis (en eventueel de bijbehorende app)

Een HomeKit-app voor het instellen van namen, kamers en zones (zoals de standaard Woning-app)

Een eigen Wi-Fi-netwerk

Gebruik je een iPhone of iPad met iOS 9 of ouder? Dan kun je het instellen alleen doen via de app van de fabrikant van het accessoire. Heb je Philips Hue, dan gebruik je daarvoor de Hue-app. Omdat veruit de meeste mensen minimaal iOS 10 hebben, maken we in dit stappenplan gebruik van de standaard Woning-app. Heb je deze eerder verwijderd, download hem dan opnieuw.

HomeKit instellen: zo ga je te werk

Stap 1: code scannen met de Woning-app

Om HomeKit te activeren en in gebruik te nemen, dien je een HomeKit-accessoire te installeren volgens de stappen van de fabrikant. Vervolgens voeg je dit accessoire toe aan HomeKit. Dat kan op een aantal manieren, maar de meest gangbare manier is het scannen van een HomeKit-code. Die vind je meestal in de handleiding en/of op het apparaat zelf. Sommige andere apparaten voeg je toe via NFC of worden automatisch herkend als ze verbinding hebben met je eigen netwerk.

De HomeKit-code scannen gaat het makkelijkst via de Woning-app, maar het kan ook met apps van sommige fabrikanten. Mocht je het apparaat al ingesteld hebben via de app van de fabrikant, dan verschijnt in veel gevallen daar een scherm om hem aan HomeKit toe te voegen, waarna je de code kan scannen.

De exacte stappen voor het toevoegen van accessoires aan HomeKit lees je in onze tip.

Stap 2: Siri-namen instellen

Na het scannen kies je een logische naam voor het accessoire. Dit is om twee redenen belangrijk. Allereerst herken je met een goede naam direct het bijbehorende apparaat. Als je na verloop van tijd je huis vult met steeds meer HomeKit-apparaten, weet je met een goede naam direct welke je moet hebben. Daarnaast is het belangrijk voor Siri. Als je stembediening wil gebruiken, kun je de naam van het apparaat uitspreken en zeggen dat je die in wil schakelen.

Stap 3: Kies de juiste kamer

Het is van belang dat je je apparaten in HomeKit direct in de goede kamer zet. Dit komt namelijk van pas bij het inschakelen van je apparaten via Siri (“Zet alle lichten in de woonkamer aan”), maar ook bij het automatiseren van je accessoires. Je kan het dan zo instellen dat alle slimme stekkers en lampen in de woonkamer uit gaan zodra je van huis weg gaat. Het geeft tegelijkertijd meer overzicht van welke apparaten je hebt en maakt de bediening eenvoudiger.

Bij het instellen van een apparaat kies je in welke kamer je die wil zetten. Je kan ook vanuit dat scherm direct een nieuwe kamer aanmaken, mocht je dat nog niet gedaan hebben. In onze tip over het toevoegen van een HomeKit-kamer lees je er meer over.

Stap 4: HomeKit bedienen vanuit buitenshuis

Om HomeKit te bedienen via Siri moet je in principe verbonden zijn met je eigen Wi-Fi-netwerk. Je kunt ook je accessoires ook vanuit buitenshuis bedienen, maar hier is wel een extra apparaat voor nodig: de Apple TV, een iPad in huis of een HomePod. Deze apparaten dienen dan als woninghub voor HomeKit. Doordat deze via internet verbonden zijn en gekoppeld zijn aan jouw iCloud-account, kunnen je slimme apparaten in huis verbinding maken met jouw iPhone, zelfs als je niet thuis bent. Met een HomeKit-hub zijn onder andere ook automatiseringen mogelijk, dus het is zeker de moeite waard om deze aan je opstelling toe te voegen.

Bekijk ook HomeKit hub: gebruik je Apple TV, iPad of HomePod als woninghub voor HomeKit Je hebt een HomeKit hub nodig om apparaten of afstand te kunnen bedienen. Hiervoor kun je een HomePod, iPad of Apple TV als woninghub gebruiken. In deze tip lees je hoe je dit instelt, zodat je een hub hebt voor je HomeKit-apparaten.

Stap 5: Andere mensen uitnodigen en andere opties

Als je niet alleen in huis bent, dan is het wel zo handig om ook je huisgenoten toegang te verlenen tot je HomeKit-accessoires. In de Woning-app is het mogelijk om andere mensen uit te nodigen voor HomeKit, zodat ook zij bijvoorbeeld de lampen aan kunnen zetten. Degene die HomeKit ingesteld heeft, blijft de beheerder. De beheerder is de enige persoon die nieuwe deelnemers toe kan voegen. Je bepaalt als beheerder ook zelf wie op afstand apparaten mag bedienen. Meer over hoe je andere mensen toegang verleent tot je HomeKit-accessoires, lees je in onze aparte tip.

Bekijk ook Andere mensen uitnodigen om HomeKit-accessoires te bedienen Als je met meerdere mensen in een huis woont, is het wel zo handig als huisgenoten ook HomeKit-apparaten kunnen bedienen. In deze tip lees je hoe je anderen voor HomeKit kunt uitnodigen via de Woning-app.

Stap 6: Klaar!

Gefeliciteerd, je bent er nu helemaal klaar voor om volop gebruik te maken van je HomeKit-accessoire. Zo kun je nu Siri gebruiken om je lampen aan te zetten, van kleur te laten veranderen, om deuren te openen, je thermostaat te bedienen en dit alles aan elkaar te laten koppelen. Heb je een nieuw HomeKit-accessoire gekocht, dan voeg je deze op dezelfde stappen toe als hierboven.

Je kunt nu naar hartenlust je apparaten bedienen door middel van je stem. Activeer Siri op één van je Apple-apparaten en je kunt gebruikmaken van onder andere onderstaande commando’s:

‘Doe de lichten boven aan.’

‘Doe het licht van Benjamin uit.’

‘Doe het licht in de keuken uit.’

‘Dim het licht in de eetkamer tot 50 procent.’

‘Kleur het licht in de woonkamer blauw.’

‘Laat het licht in de woonkamer op zijn felst branden.’

‘Stel het huis in op 22 graden.’

‘Stel de thermostaat beneden in op 21 graden.’

‘Schakel de printer op kantoor in.’

‘Welterusten.’

Je kan ook scènes instellen en met behulp van Siri activeren. Door scènes in te stellen en daar bijvoorbeeld lampen aan te koppelen, kun je in één keer alle lampen tegelijk aanzetten en in een bepaalde kleur laten branden. Zeg tegen Siri de exacte naam van je aangemaakte scène en alle gekoppelde lichten springen aan. In onze tip lees je hoe je HomeKit-scènes maakt.

Bekijk ook HomeKit scènes maken voor snelle bediening van je accessoires: zo werkt het HomeKit scènes maken doe je in een paar stappen, zodat je met één tik op de knop al je lampen of andere producten aan kan zetten. In deze tip lees je hoe je de scènes in HomeKit en de Woning-app gebruikt.

Wil je er nog meer uit halen, dan kan je zelfs je apparaten automatiseren, HomeKit zones indelen en nog veel meer. In onze gids met de beste HomeKit tips, lees je wat er allemaal mogelijk is.