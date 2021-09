Het van oorsprong Chinese merk Aqara heeft in de loop der jaren een flink assortiment van smart home- en HomeKit-producten opgebouwd. Van slimme stekkers tot wandschakelaar en een rolgordijnmotor: er is van alles verkrijgbaar voor een relatief lage prijs. De meeste van deze accessoires werken met Zigbee, het protocol dat bijvoorbeeld ook door Philips Hue gebruikt wordt. Maar binnenkort gaat Aqara ook Matter ondersteunen, zo maakt het bedrijf vandaag bekend.



Aqara krijgt Matter ondersteuning

De belangrijkste stap voor de ondersteuning van Matter is een update voor de twee hubs van Aqara. Zowel de M1S als de M2-hub krijgen een gratis software-update, waardoor verbinding via Matter mogelijk is. Dankzij de hub worden sommige nieuwe en bestaande accessoires van Aqara geschikt voor Matter. Hoewel het bedrijf geen specifieke modellen noemt, verklapt Aqara wel dat het om de nieuwste sensoren, wandschakelaars en slimme stekkers gaat. Sommige specifieke apparaattypes krijgen geen support voor Matter, omdat het niewue protocol dat niet ondersteunt.

Matter zorgt ervoor dat producten makkelijker onderling met elkaar samenwerken. Daarbij is ook gedacht aan de beveiliging. Het voordeel van Matter is dat apparaten van verschillende bedrijven met elkaar kunnen communiceren. Matter maakt gebruik van ethernet, wifi, Thread en Bluetooth. Vanaf iOS 15 voegt Apple ondersteuning toe voor Matter aan HomeKit.

Matter gaat in de eerste helft van 2022 van start. De release werd eerder deze zomer uitgesteld, want oorspronkelijk hadden de eerste Matter-producten eind dit jaar in de schappen moeten liggen.