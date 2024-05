Het merk tado is een van de bekendste als het gaat om HomeKit-thermostaten en radiatorknoppen. Het merk biedt al lange tijd verschillende modellen die allemaal met HomeKit werken. Maar naast de bestaande reeks van tado, is er nu een geheel nieuwe lijn. De tado X-serie werkt uitsluitend via Thread, heeft een nieuw ontwerp en werkt zonder bridge als je al een Thread-bridge in huis hebt.

Tado X-lijn: nieuwe thermostaat en meer

Het grootste verschil tussen de nieuwe X-lijn en de vorige tado-producten, is de manier van verbinden. De X-lijn werkt uitsluitend via Thread, terwijl de vorige serie werkte op het eigen 868MHz-protocol. De producten uit de X-lijn kunnen dan ook alleen met elkaar communiceren: ze zijn niet te gebruiken met de vorige V3+ of V2-lijn van tado. Om de producten uit de X-lijn te gebruiken, heb je dus een HomePod mini, HomePod (tweede generatie) of een Apple TV 4K (2021 of Wi-Fi + Ethernet-model uit 2022) nodig. Je kan ook een andere Thread Border Router gebruiken of je schaft de nieuwe bridge van tado X aan.

Om te beginnen is er de nieuwe Slimme Thermostaat X. Deze heeft een zwart ontwerp en een lcd-display. Je kan deze alleen bedraad gebruiken en werkt met de meeste cv-ketels en (hybride) warmtepompen. Het ondersteunt ook de OpenTherm-standaard. Hij is ook geschikt voor het aansturen van vloerverwarming. De bedieningsknoppen hebben een inkeping, zodat het aanpassen van de temperatuur makkelijker gaat.

Heb je meer klassieke radiatoren in huis, dan is er de nieuwe Slimme Radiatorknop X. Deze heeft een T-vormig ontwerp met display en schroef je op je radiator op de plek van de traditionele draaiknop. Je kunt hem combineren met de slimme thermostaat om in afzonderlijke kamers de temperatuur te regelen. Er is ook een draadloze temperatuursensor die lijkt op de thermostaat en de daadwerkelijke temperatuur in de ruimte meet. Deze stuurt vervolgens de radiatorknop of slimme thermostaat aan als het bijvoorbeeld te koud wordt. Deze temperatuursensor kun je aan de muur bevestigen of in de standaard plaatsen.

Tot slot is er nog de Warmtepomp Optimizer X. Daarmee kan je de temperatuur en de schema’s van je warmtepomp aansturen. Het werkt met lucht-water, water-water en brine-water warmtepompen. Op de site kun je checken of jouw merk warmtepomp geschikt is.

Alle producten in de X-lijn zijn geschikt voor Matter en HomeKit, dus je kan het ook koppelen in de Woning-app en aansturen met Siri. De Slimme Thermostaat X kost €134,99, de Slimme Radiatorknop X kost €99,99, de Draadloze Temperatuursensor kost €99,99 en de Warmtepomp Optimizer X kost €249,99. Op de website vind je een overzicht van alle tado X-accessoires.