Zoek je een fysieke knop om je Philips Hue-lampen te bedienen, dan heb je keuze uit officiële accessoires van Philips Hue of de Friends of Hue-wandschakelaars. Kies je voor de Dimmer, Smart Button of een schakelaar van derden? Hier lees je wat je opties zijn.

Philips Hue-schakelaars en -knoppen

Ook al bedienen we onze smart home graag vanaf de iPhone, er zijn situaties dat je toch een fysieke knop nodig hebt. Bijvoorbeeld omdat je huisgenoten hebt die geen smartphone willen gebruiken. Of omdat je vaak gasten hebt, die je geen toegang wil geven tot je HomeKit-account. Of misschien omdat op een fysieke knop drukken soms soms sneller gaat.

Je hebt dan de keuze uit allerlei slimme HomeKit-knoppen van Eve, Aqara, Fibaro en andere fabrikanten. Maar je zou ook kunnen kiezen voor knoppen die speciaal voor Philips Hue zijn gemaakt. In dat geval heb je keuze uit de Hue Dimmer, Hue Smart Button en de diverse Friends of Hue-knoppen en -wandschakelaars van externe fabrikanten. Daarnaast zou je kunnen kiezen voor de wat oudere Philips Hue Tap, die helaas uit het assortiment is gehaald maar nog wel gewoon gekocht (en gebruikt!) kan worden.

Let op! De Philips Hue Tap gaat verdwijnen. In plaats daarvan kun je kiezen voor de Hue Dimmer of de vele Friends of Hue-knoppen, die we hieronder ook bespreken.



Philips Hue schakelaars en knoppen

De fabrikant van Philips’ slimme verlichting heet tegenwoordig Signify, maar de producten liggen nog steeds onder de merknaam Philips Hue in de winkel. Je kunt kiezen uit allerlei producten, van lampen tot armaturen en van lichtslangen tot spotjes. Je bedient de lampen meestal via een app of spraakcommando’s. Heb je huisgenoten die liever op een fysieke knop drukken, dan heb je de keuze uit deze drie officieel uitgebrachte knoppen:

Philips Hue Dimmer

Philips Hue Smart Button

Philips Hue Tap

Welke knop het beste bij jou past, is afhankelijk van de situatie. De Smart Button is vooral bedoeld om bepaalde scenes aan en uit te zetten, terwijl je bij de Hue Dimmer meer knoppen en dus ook meer opties hebt. De Hue Tap is nog prima te gebruiken, maar is niet meer officieel verkrijgbaar.

De beste Hue-knop: Hue Dimmer

De Hue Dimmer is een langwerpige schakelaar met knoppen. De achterkant is magnetisch, zodat je de dimmer op een metalen deurpost of boekenrek kunt plakken. Ook kun je de dimmer met schroeven of zelfklevende tape aan de muur bevestigen, als een luxe lichtknop. De Dimmer biedt veel meer mogelijkheden dan de Smart Button en Tap. Je kunt de lampen aan en uit zetten en de lichtintensiteit regelen. Een ander sterk punt van de Hue Dimmer is dat hij zo goedkoop is. Vaak krijg je de dimmer al gratis bij een set lampen of een armatuur. Via de Hue-app kun je heel veel dimmer-functies instellen, ook voor accessoires van derden. Dat lukt je met de Tap en Smart Button niet.

Je kunt ook andere acties instellen, die je activeert met een enkele of dubbele druk op de knop. Zo kun je verschillende scenes activeren, door bijvoorbeeld driemaal op de knop te drukken. De Hue Dimmer is voorzien van een CR2450 knoopcelbatterij, die lang meegaat.

De Philips Hue Dimmer Switch is te gebruiken als schakelaar voor HomeKit. Als je hem alleen voor je Hue-lampen gebruikt, kun je door ingestelde scenes scrollen door enkele keren op de bovenste knop te drukken. De middelste twee knoppen gebruik je om het licht te dimmen, terwijl de onderste knop je lampen uitschakelt. Zodra je hem aan HomeKit-koppelt, worden de knoppen als vier losse knoppen gezien.

Pluspunten:

+ Vier bedieningsknoppen, niet allemaal programmeerbaar

+ Goedkoop in aanschaf

+ Licht aantikken is voldoende

+ Neutraal rechthoekig design, past naast normale lichtknoppen

+ Logische indeling qua knoppen

Minpunten:

– Werkt op batterij (maar gaat wel jaren mee)

– Aan slechts één knop kun je meer functies koppelen

– Sluit niet aan op het design van bestaande wandschakelaars

Philips Hue Smart-knop

Philips Hue heeft een slimme knop waarmee je allerlei scenes kunt activeren. Je bedient de lampen met één druk op de knop en kunt ook het licht inschakelen op basis van het tijdstip. Druk je ‘s ochtends op de knop, dan krijg je bijvoorbeeld felle verlichting waarbij je goed kunt ontbijten en werken. Maar druk je ‘s avonds laat op dezelfde knop, dan activeert de Hue Smart-knop een gezellige scene met warm licht.

Met één klik bedien je je slimme lampen, zonder dat je een smartphone nodig hebt. Dus ook geschikt voor huisgenoten die technisch niet zo handig zijn. Druk één keer om de lampen aan en uit te zetten, of houd de knop ingedrukt om ze te dimmen of te versterken versterken.

Je kunt deze knop los gebruiken of aan de wand bevestigen met de speciale wandhouder. De knop is alleen verkrijgbaar in wit en is gemaakt van siliconenrubber. Hij heeft een IP-waarde van IP44 en is dus ook geschikt voor in de badkamer, omdat hij tegen spatwater kan. Buitenshuis is echter minder geschikt. Hij meet 32 x 14,5 mm en als je de wandplaat erbij wilt gebruiken moet je rekening houden met een muuroppervlak van 76 x 76 mm.

Net als bij de andere Hue-producten werkt het met HomeKit (via de Hue-bridge), Siri, Google Assistent, Amazon Alexa en Microsoft Cortana. De Philips Hue Smart-knop is voorgeconfigureerd en is dus meteen na het koppelen met je Hue-systeem te gebruiken, zonder dat je dingen hoeft in te programmeren.

Pluspunten:

+ Compact design

+ Gedrag van knop afhankelijk van tijdstip

+ Ook geschikt voor de badkamer

+ Zit al voorgeconfigureerd in de verpakking

Minpunten:

– Weinig acties aan te koppelen

– Vereist Philips Hue-hub

– Alleen verkrijgbaar in wit

Bekijk de Philips Hue Smart Button bij Amazon.nl voor ca. €25

Philips Hue Tap (end of life)

De Hue Tap is uit het assortiment gehaald van Philips Hue, maar is nog wel gewoon te gebruiken en wordt ook nog ondersteund. Je kunt deze schakelaar nog op verschillende plekken kopen.

De Hue Tap is een ronde schakelaar met vier knoppen: drie kleine knoppen en de ruimte eromheen vormt de vierde knop. Aan elk daarvan koppel je een scene of actie. Zo kun je instellen dat de ene knop alles uitschakelt en dat een andere knop de lampen dimt voor momenten dat je wilt filmkijken. Er zit geen batterij in, want de knop wekt zelf energie op wanneer je op de knoppen drukt. Je hoeft dus ook niets op te laden. De Friends of Hue-schakelaars die we verderop bespreken werken veelal op een soortgelijke manier.

De Hue Tap werkt alleen met Hue-lampen, terwijl andere slimme knoppen vaak te koppelen zijn met meerdere merken. Als je wilt kun je de Hue Tap op tafel leggen of aan de muur bevestigen. De Hue Tap kost 45 tot 50 euro in de winkel, zolang de voorraad strekt want dit product gaat verdwijnen.

Pluspunten:

+ Vier programmeerbare knoppen

+ Geen batterijen

+ Duidelijk hoor- en voelbare klik

+ Knoppen toewijzen aan 16 miljoen kleuren bij gebruik van de 3e generatie Hue-lampen

+ Knoppen toewijzen aan heel veel scenes en helderheidsniveaus

+ Wordt geleverd met bevestigingsplaat en 3M-strip

+ Meer automatiseringsmogelijkheden dan bij de dimmer

Minpunten:

– Geen aan/uitknop, zoals op de dimmer

– Werkt soms niet als je zacht drukt

– Werkt alleen met Hue-lampen

– Geen dimmerfunctie

– Rondom geplaatste knoppen zijn wat minder intuïtief dan de rechte knoppenrij van de dimmer

Friends of Hue-schakelaars

De knoppen die we hierboven hebben besproken zijn te gebruiken als losse accessoires. Zoek je liever een wandschakelaar die eruit ziet als een traditionele lichtknop, dan kan dat ook. Fabrikanten zoals Busch-Jaeger, Senic, Jung, Gira, Feller, Niko, Vimar en NodOn hebben wandschakelaars gemaakt voor het Friends of Hue-programma. Ze zijn mooi weg te werken in je interieur, omdat ze eruit zien als traditionele lichtknoppen. Philips Hue en EnOcean leveren de techniek, de fabrikant zorgt voor een mooie plastic huls zodat het bij je andere lichtknoppen past. Je kunt ze overal plakken met dubbelzijdige tape, dat meestal wordt meegeleverd. Vervolgens kun je de lichtschakelaar instellen met de Hue-app.

Deze lichtschakelaars zijn gemakkelijk te installeren, omdat ze geen stroomaansluiting vereisen. Er zijn twee varianten:

Lichtschakelaars die zelf energie opwekken (EnOcean)

Lichtschakelaars met batterij (Sunricher)

Een groot voordeel van de Friends of Hue-schakelaars is dat er geen stroomvoorziening nodig is. Bij de meeste modellen heb je ook geen batterij nodig, omdat ze zelf stroom opwekken zodra je op de knop drukt. Hierbij wordt kinetische energie opgewekt dankzij een speciaal ontwikkelde module van EnOcean). Er zit echter een keerzijde aan: deze schakelaars zijn wat zwaarder te bedienen en hebben een duidelijk hoorbare klik als je erop drukt. De Chinese fabrikant Sunricher heeft daarom een alternatieve module ontwikkeld, die op batterijen werkt.

De kwaliteit en het materiaal van de Chinese schakelaars met batterijvoeding is wel iets minder dan die van bekende merken als Gira of Busch-Jaeger. Wie dat wil, kan echter de Sunricher-module uit een goedkope lichtknop halen en deze inbouwen in een duurdere Friends of Hue-schakelaar van een bekend merk. Signify heeft de Sunricher-module nog niet gecertificeerd. De batterij gaat zo’n 8 jaar mee.

Bij een Friends of Hue-schakelaar bepaal je zelf wat er gebeurt als je op de knop drukt. Je kunt afzonderlijke functies instellen, zoals uit/aan, dimmen/versterken of favoriete lichtscenes.

Het is de bedoeling dat de Friends of Hue-producten regelmatig een software-update krijgen met nieuwe functies. Je kunt ze in de Hue-app configureren en krijgt dan toegang tot alle functies die je met Hue gewend bent.

Pluspunten:

+ Past bij bestaande wandschakelaars

+ Heel veel kleuren, uitvoeringen en materialen

+ Verkrijgbaar van diverse bekende merken voor schakelmateriaal, waaronder Jung en Gira

+ Geen stroomaansluiting nodig, werkt met kinetische energie of batterij

Minpunten:

– Vrij prijzig

– Werkt niet met HomeKit

Welke Hue-schakelaar moet je hebben?

Welke schakelaar bij jou past is afhankelijk van wat je zoekt en wat je budget is. Gelukkig is er vrij veel keuze.

Zoek je een schakelaar die onopvallend in een normale rij schakelknoppen kan worden verwerkt, dan moet je de Friends of Hue-schakelaars kopen. Ze zijn wat prijziger, maar je hoeft ze maar eenmalig te plaatsen en hebt er daarna jarenlang (of misschien zelfs decennialang) plezier van.

Zoek je een zo goedkoop mogelijke knop, dan is de Hue Dimmer vaak de beste oplossing. Die krijg je soms bij een setje Hue-lampen en anders is de prijs van 25 euro ook nog goed te doen. De Tradfri-schakelaar van IKEA is weliswaar nóg goedkoper, maar die werkt niet met HomeKit. Dat geldt ook voor veel goedkope lichtknoppen uit China.

De Hue Dimmer is vaak ook de beste oplossing voor minder ervaren gebruikers. De opdruk op de knoppen maakt meteen duidelijk waar het voor bedoeld is: aan, uit, feller en gedimd. Door het rechthoekige design en de magnetische achterkant is de knop ook wat makkelijker ergens te bevestigen.

De Hue Tap kan handiger zijn voor gevorderde gebruikers omdat je meer mogelijkheden hebt om te programmeren (wij gebruiken daarvoor de onofficiële iConnectHue-app). Deze biedt meer mogelijkheden dan de standaard Hue-app. Nadeel is dat de Tap niet meer officieel wordt verkocht.

Over programmeren gesproken: iCulture-lezer Remco gaf als tip dat je de Hue Tap ook in normale schakelknoppen kunt inbouwen. Je haalt de Tap uit elkaar en verwerkt het schakelbokje achter een speciale 4-voudige schakelaar, zoals deze.

Ons advies: neem de Philips Hue Dimmer

Twijfel je welke knop je moet nemen, dan raden we de Hue Dimmer aan. Deze is het goedkoopst, is makkelijk te bedienen, is logisch qua indeling en is altijd handig om erbij te hebben. Je koopt ‘m voor 25 euro.

Een aandachtspunt is wel dat de Philips Hue-schakelaars vooral bedoeld zijn voor de Hue-lampen. Zoek je een slimme knop die je Hue-lampen aan kan doen en ook andere apparaten kan aansturen, dan zou je ook voor een slimme knop met HomeKit kunnen kiezen. Nadeel is wel dat die vaak wat duurder zijn, zo rond de 50 euro.

Bekijk ook Slimme knoppen voor HomeKit: dit zijn je opties voor schakelaars Met HomeKit-knoppen en dimmers wordt het bedienen van je slimme accessoires een stuk makkelijker. Je hebt dan geen iPhone meer nodig en kunt apparaten gemakkelijk inschakelen door op een knop te drukken. Soms is dat gemakkelijker dan aan Siri vragen. In deze gids zie je welke slimme knoppen voor HomeKit verkrijgbaar zijn en wat je ermee kunt doen.

Lees ook over de verschillen tussen IKEA Tradfri en Philips Hue.