Maak je garagedeur geschikt voor HomeKit

Als we over HomeKit-accessoires schrijven, komen we regelmatig garagedeuropeners tegen. Ze zijn te beschouwen als een combinatie van slim deurslot en slim rolgordijn: je wil dat de garagedeur alleen open gaat als jij daar opdracht voor geeft en een motortje moet zorgen dat de deur geopend wordt. Wat je nodig hebt is een elektrische garagedeur die met een bedrade drukknop of op afstand te bedienen is. Vaak is er ook een afstandsbediening die je vanuit de auto kunt gebruiken als je komt aanrijden. Er zijn nog meer mogelijkheden: zo hebben sommige garagedeuren een pakketstand, waarbij de garagedeur net voldoende open gaat om een pakketje naar binnen te schuiven.

Meross garagedeuropener met HomeKit

Je kunt het internet afstruinen op zoek naar andere oplossingen om je garagedeur HomeKit-geschikt te maken, maar de kans is groot dat je steeds één naam tegenkomt: Meross. Deze Aziatische smart home-fabrikant heeft inmiddels meerdere garagedeuropeners uitgebracht die maar een paar tientjes kosten. Dat loont de moeite om het gewoon maar eens te proberen. Let op dat je de variant kiest die voor HomeKit geschikt is:

Check van tevoren of jouw garagedeur geschikt is. Meross heeft lijsten met geschikte producten, zodat je zeker weet dat het gaat werken. Na installatie kun je met spraakcommando’s vragen of de garage open staat. Vanuit de Meross-app en de Apple Woning-app kun je de deur openen en sluiten. Ook is er een notificatie-modus: de Meross-app herinnert je na een bepaald tijdsverloop om de deur te sluiten. In de app kun je ook een logboek zien van openen en sluiten, zodat je weet of er tijdens jouw afwezigheid iemand binnen is geweest. Ook handig: de HomeKit-versie van deze garagedeuropener werkt met meerdere apps en spraakassistenten tegelijk, dus als je een Android-gebruiker in huis hebt kan die de garagedeur ook bedienen. Heb je huisgenoten die nog wel eens vergeten om de garage af te sluiten, dan kun je instellen dat bijvoorbeeld om 22:00 uur de garagedeur altijd op slot moet gaan, zodat je met een gerust gevoel naar bed kunt.

In de praktijk blijkt dat de Meross wel eens problemen kan geven als je een erg traag sluitende deur hebt. Standaard staat het sluiten van de deur op 15 seconden, maar als jij een garagedeur hebt die er langer over doet zou je 20 seconden kunnen kiezen. Het bijwerken van de firmware doe je via de Meross-app en een draadloze verbinding.

Volgens de fabrikant is het accessoire makkelijk te installeren, zonder schroeven. Met sterke tweezijdige tape bevestig je de Meross-opener aan je deur en verder moet je twee draden aansluiten op de eigenlijke garagedeuropener. Zorg wel dat je een goed wifi-signaal hebt, zodat je de garagedeur altijd kunt aansturen. Voor bediening buitenshuis via HomeKit heb je uiteraard een Woning-hub nodig, bijvoorbeeld een HomePod mini.

iSmartgate

De garagedeuropeners van iSmartgate zijn er in een Lite- en Pro-variant. De Lite-versie is voor één deur, terwijl je met de Pro-versie drie deuren afzonderlijk van elkaar kunt openen. Met de wifi-controller en de tiltsensor zorg je dat je ook op afstand je garagepoort kunt bedienen. Het werkt met alle gemotoriseerde garagedeuren, waarbij je automatisch kunt openen en sluiten, toegang verlenen en toegang beheren.

Het systeem is in een paar stappen te installeren en vereist het aansluiten van een paar draden. Daarna kun je het finetunen, door bijvoorbeeld een specifiek waarschuwingsgeluid af te spelen tijdens het openen en sluiten. Dit verkleint de kans dat een spelend kind of een zonnende huisgenoot klem komt te zitten als je de deur sluit. Reken op ongeveer 100 euro voor de Lite-versie en 200 euro voor de Pro-versie. Er is ook nog een Standard Lite-versie, dus check even goed welke het beste aansluit bij jouw behoeften.

Inbouwschakelaar voor je garagedeur

Een optie die je ook nog zou kunnen overwegen is het inbouwen van een (wifi-)inbouwschakelaar zoals een Shelly 1 wifi relaisschakelaar of een Fibaro-module met HomeKit. Nadeel van een dergelijke oplossing is dat je er vaak wat technischer voor moet zijn aangelegd. Terwijl de consumentenproducten van Meross en iSmartgate zijn voorzien van een gebruikershandleiding die volledig op de garagedeur zijn gericht, zijn dergelijke inbouwmodules erg breed inzetbaar. Hoe je het bij een specifieke installatie zoals een garagedeur moet aanpakken, is een kwestie van zelf uitzoeken. Bovendien is de Fibaro met z’n prijs van 60 euro zo duur, dat je voor hetzelfde geld een gespecialiseerd product kunt kopen.

De Shelly is met 15 euro een stuk goedkoper maar is standaard niet compatibel voor HomeKit. Via een omweg (HomeAssistant, Homey en dergelijke) kun je deze schakelaar wel integreren in je HomeKit-systeem. Maar het vergt hoe dan ook meer werk dan je denkt, als je niet al te handig bent. Goed om als optie in je achterhoofd te houden. Bij Fibaro moet je oppassen dat je niet de Z-Wave-versie van de inbouwschakelaar neemt, maar de HomeKit-versie.

Bekijken: Fibaro Single Switch module met HomeKit bij Coolblue

Andere oplossingen voor je garagedeur

Behalve de oplossingen die we hierboven hebben besproken zijn er ongetwijfeld nog meer oplossingen te verzinnen om je garagedeur aan te sturen. Die werken alleen niet altijd met HomeKit of zijn alleen via omwegen (zoals HomeAssistant) geschikt te maken. Zo vind je bij Somfy de slimme garagedeurmotoren Dexxo Smart 800 io en de Dexo Pro 1000 io, die rond de 400 euro of meer kosten. Een iets goedkopere oplossing is de Somfy GDK1100 Garagedeuropener met muurschakelaar, die geschikt is voor sectionale en naar buiten kantelende garagedeuren met een gewicht tot 110 kg. Deze kost rond de 300 euro.

Dit kan een oplossing zijn als je nog geen geautomatiseerde garagedeur hebt, maar let op dat Somfy niet HomeKit-geschikt is. Somfy zegt hierover het volgende: “Apparatuur die toegang geeft tot het huis is niet geautoriseerd door Apple (poorten, garagedeuren, ramen, deursloten …)” maar dat is natuurlijk niet waar: er zijn al garagedeuropeners en deursloten die met HomeKit werken. Of iets op jouw garagepoort werkt is ook afhankelijk van het merk, het mechanisme, het gewicht, de grootte en andere factoren. Hoe je vervolgens je garagedeur HomeKit-geschikt maakt is stap twee.

Garagedeur openen met CarPlay

Als je met de auto thuiskomt, wil je misschien niet eerst je iPhone erbij pakken om de garagedeur te openen. Gelukkig hoeft dat ook niet. Je kunt HomeKit-accessoires zoals de garagedeur, verlichting en sloten bedienen met Siri-suggesties die in het CarPlay-dashboard verschijnen. Ook kun je als CarPlay-gebruiker een Siri-commando geven, zoals hieronder wordt besproken.

Garagedeur openen met Siri

Voor het openen van je garagedeur kunt je Siri rechtstreeks een opdracht geven, zoals:

“Open de garagedeur”

“Heb ik de garagedeur open gelaten?”

“Sluit de garagedeur”

Mocht het niet lukken om je garagedeur (of woningdeur) te openen met een Siri-commando, dan is het probleem meestal dat je je eerst moet identificeren voor bijvoorbeeld je iPhone te ontgrendelen. Geef je bijvoorbeeld een HomePod de opdracht “Open de garagedeur”, dan krijg je als antwoord dat je eerst je iPhone moet ontgrendelen. Dit moet voorkomen dat onbevoegden zomaar toegang tot een woning kunnen geven, via de garagedeur of voordeur.

Er zijn HomeKit-gebruikers die dat vervelend vinden. Op Reddit is daarom een workaround bedacht, waarbij je een slimme stekker ertussen plaatst. De slimme stekker noem je dan ‘Garagedeur’, terwijl de daadwerkelijke garagedeuropener wordt meegenomen in een automatisering. Deze zorgt dat de garagedeur wordt geopend op het moment dat de slimme stekker wordt ingeschakeld. Doe je de slimme stekker uit, dan gaat de garage weer dicht.

Gebruik je Homebridge, dan hoef je hiervoor geen slimme stekker in te schakelen maar kun je een dummy-schakelaar gebruiken. Deze simuleert een schakelaar die je vervolgens kunt in- en uitschakelen. Hiervoor heb je de Homebridge-plugin ‘Dummy Switches’ nodig.

Vaak kan de garagedeuropener detecteren of de poort open staat, maar met een raam-deursensor of een beveiligingscamera kun je dit nog eens extra controleren.

