Siri Shortcuts op de Mac

Siri Shortcuts en de bijbehorende Opdrachten-app zijn gebaseerd op Workflow, een al veel langer bestaande app waarmee je taken kon automatiseren. Apple nam de app over, maakte er Siri Shortcuts van en bracht het uit op de iPhone en iPad. Op de Mac is het vanaf najaar 2021 ook mogelijk om Siri Shortcuts te gebruiken, waarbij gedacht is aan een nauwe samenwerking met Automator, de al bestaande automatiseringsmethode op de Mac. Daarnaast zijn shortcuts op de Apple Watch te gebruiken en het maken van shortcuts op de iPhone en iPad is al sinds 2018 mogelijk en is voor veel mensen dé logische plek om ermee te beginnen. Maar op de Mac is het vanaf macOS Monterey ook te gebruiken!

Siri Shortcuts op de Mac in het kort

Dit zijn de eigenschappen van Siri Shortcuts op de Mac:

Een manier zelf allerlei taken te automatiseren.

Werkt op bijna alle Apple-platformen: iOS, iPadOS, watchOS en macOS.

Je regelt alles via de Opdrachten-app (in het Engels: Shortcuts app).

Automatiseringen zijn te starten met een Siri-spraakopdracht of door op een knop in de Opdrachten-app te drukken.

Apple biedt een galerij met voorbeeld-automatiseringen, maar je kunt ze ook zelf maken of bestaande acties aanpassen.

Met persoonlijke automatiseringen is bijna alles mogelijk.

Anderen kunnen hun shortcuts delen, zodat jij ze ook kunt gebruiken. Pas wel op dat ze veilig zijn!

Automatisering op de Mac

Op de Mac heb je meerdere opties om acties te automatiseren:

Siri Shortcuts: een relatief eenvoudige app, ook geschikt voor beginners.

Automator en AppleScript: twee complexere oplossingen, vooral gericht op gevorderde gebruikers.

Apps van derden: Alfred, Hazel, BetterTouchTool en Keyboard Maestro zijn voorbeelden hiervan.

Opdrachten-app op de Mac

Nu Siri Shortcuts ook op de Mac beschikbaar komt, betekent het dat je voortaan de Opdrachten-app in macOS kunt gebruiken. Het mooie daarbij is dat Apple ook aan de eerdere opties heeft gedacht. De Opdrachten-app voor Mac werkt met Automator, AppleScript, JavaScript en shell scripts. Dit is ook de reden dat het wat langer heeft geduurd voordat Siri Shortcuts op de Mac beschikbaar kwamen: Apple moest er rekening mee houden dat er al veel bestaande opties waren die mensen willen hergebruiken. Sleep je een Automator-actie naar de Opdrachten-app, dan probeert de app er zo goed mogelijk een Siri Shortcuts-versie van te maken. Je moet de stappen dan nog wel even langslopen, maar de basis staat alvast klaar.

De overgang naar Siri Shortcuts op alle platformen is een meerjaren-operatie. Krachtiger automatiseringsopties zoals AppleScript zullen niet meteen verdwijnen omdat ze meer flexibiliteit bieden en krachtiger zijn. Maar wat Apple betreft is Shortcuts de toekomst voor het automatiseren van taken, ook voor apps van derden.

Heb je de Opdrachten-app op andere platformen gebruikt, dan kun je met Siri Shortcuts op de Mac meteen aan de slag. Het maken van een automatisering werkt op dezelfde manier. Omdat Siri Shortcuts al een tijdlang op de iPhone aanwezig zijn, heb je de beschikking over een groot aanbod, ook bij apps van derden. Vanaf de Mac kun je je shortcut delen met een iCloud-linkje, zodat ook anderen er gebruik van kunnen maken.

