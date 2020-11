Alexa is de spraakassistent van Amazon. Alexa is ook vanuit Nederland te gebruiken en de bijbehorende Alexa-app is te downloaden via de Belgische en Nederlandse App Store. Maar wat heb je eraan?

Amazon Alexa

Wil je een Amazon Echo-speaker in Nederland gebruiken, dan kan dat. Alexa werkt ook met allerlei andere apparaten en via de officiële Amazon Alexa-app. Maar wat heb je eraan in Nederland?

Wat is Alexa?

Alexa is de spraakassistent van Amazon en is vernoemd naar de wereldberoemde bibliotheek van Alexandrië. Alexa kan vragen beantwoorden en opdrachten uitvoeren die jij met je stem geeft. Zo kun je Alexa vragen om muziek af te spelen of de lampen te dimmen.

Je activeert Alexa door het activatiewoord te roepen, gevolgd door de opdracht. Als activatiewoord kun je kiezen uit vier opties: Alexa, Echo, Amazon of Computer. Je moet één van deze vier woorden kiezen. Daarna zeg je wat je gedaan wilt hebben. Hiervoor gebruik je natuurlijke taal, al helpt het wel als je zo duidelijk mogelijk bent.

Alexa in het Nederlands?

Alexa is nog niet Nederlandstalig, dus je zult je opdrachten in het Engels moeten geven. Of Amazon Alexa ooit Nederlands spreekt, is een groot vraagteken. Amazon heeft de Echo-speakers wel in Nederland uitgebracht, maar adviseert om daarbij de Brits-Engelse stem te gebruiken.

Momenteel werkt de assistent alleen in het Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Portugees, Hindi en Japans. Er lijken weinig plannen te bestaan om ook Nederlands te ondersteunen.

Amazon is in 2020 gestart met een Nederlandse site en biedt Amazon Prime ook voor Nederlandse gebruikers aan. Bovendien kun je betalen met iDEAL. Een groot deel van de website is naar het Nederlands vertaald, maar dit is zo slordig gedaan dat het regelmatig kromme teksten oplevert. Zo is de achterkant (‘back’ in het Engels) op de afbeelding hieronder vertaald als ‘terug’.

Hoe werkt Alexa?

Amazon en andere techbedrijven werken al een aantal jaren aan systemen voor verwerking van natuurlijke taal. Het systeem van Amazon heet Alexa en is vrij goed in het herkennen van wat je wilt. Heb je een Amazon Echo-speaker, dan luistert deze voortdurend en gaat meteen aan de slag als je het activatiewoord (bijvoorbeeld “Alexa”) uitspreekt.

In de Echo-speakers zitten meerdere richtmicrofoons, zodat je spraakopdracht ook wordt herkend als je in een uithoek van de kamer staat. Je kunt de Echo-speakers eventueel op andere speaker aansluiten via de 3,5mm audiojack.

De speaker stuurt alleen je opdracht naar de Amazon-servers als je iets vraagt. Elke vraag die je stelt verschijnt ook in de app. Eventueel kun je de vraag na afloop verwijderen.

Noem je het activatiewoord, dan neemt Alexa alles wat je daarna zegt op en stuurt het naar de servers van Amazon om te analyseren. Gaat het om een vraag zoals “Alexa, what is the weather in Utrecht today?”, dan zal de speaker het antwoord oplezen.

Je kunt ook vragen: “Alexa, what is my flash briefing?” om het laatste NOS-radiojournaal te horen. Je kunt dit instellen via de app.

Vraag je Alexa om muziek af te spelen, dan kan dat via Amazon Prime Music (Prime-lidmaatschap vereist), Spotify, TuneIn en dergelijke. Een voorbeeld is: “Alexa, play Radiohead on Spotify”. Je hebt hier wel een Spotify Premium-account voor nodig.

Je kunt ook “Alexa, turn on the lights” vragen, maar daarvoor moet je wel eerst je smart home-systeem juist hebben ingesteld in combinatie met Alexa.

In de VS kun je Alexa ook vragen om spullen op Amazon te kopen. En er zijn nog meer mogelijkheden, die door Amazon ‘skills’ worden genoemd. Dit zijn toepassingen van derden die Alexa kan uitvoeren. Amazon staat open voor allerlei partners die ermee willen samenwerken. Shoppen met Alexa is alleen mogelijk als je lid van Amazon Prime bent en het werkt alleen met producten die geschikt zijn voor Prime.

Welke Alexa-speakers zijn er?

Je kunt Alexa gebruiken op de Amazon Echo-speakers en op allerlei speakers van derden.

Deze speakers zijn in Nederland verkrijgbaar in de kleur donkergrijs:

Daarnaast zijn er nog enkele andere modellen zoals de Echo Show 10 (een grote speaker met scherm), de Echo Dot Kids Edition (een kinderversie met dierenkoppen) en een Echo Dot met ingebouwd klokje. Maar die zijn niet in Nederland verkrijgbaar.

Als je de speaker wilt gebruiken voor het luisteren van muziek, dan is het goed om te weten dat de audiokwaliteit niet zo goed is als een Sonos of een andere ‘echte’ speaker. Als alternatief zou je de Sonos One review) in huis kunnen halen maar die is met een prijs rond de €200 een stuk duurder. Deze biedt echter ook ondersteuning voor Amazon Alexa. Hetzelfde geldt voor de Sonos Beam.

Amazon Alexa-app

Om Amazon Alexa te kunnen gebruiken heb je de officiële Alexa-app app downloaden. Deze is verkrijgbaar in de Nederlandse en Belgische App Store. In het verleden was het lastiger om Alexa werkend te krijgen, omdat je hiervoor een Brits of Amerikaans iTunes-account moest gebruiken. Wel zit je nog steeds vast aan de ondersteunde talen, dus Engels, Duits of Frans.

Wat zijn Alexa skills?

Een skill is een soort vaardigheid die Alexa kan uitvoeren. Er zijn meer dan 30.000 skills die je in de Alexa-app kunt toevoegen en er komen wekelijks nieuwe bij. Met de Alexa Skill Kit kan iedereen met programmeerkennis zelf een skill maken en aan Alexa toevoegen. Eén van de meest nuttige is de IFTTT-skill, waarmee je meerdere apparaten met elkaar kunt koppelen.

Niet alle Alexa-skills zijn in Nederland te gebruiken. Zo is er de Lyft skill voor het bestellen van een taxi en de Domino’s skill voor bezorgpizza’s. Deze werken alleen in de VS. Er zijn skills voor bepaalde smart home-apparaten en voor activiteiten zoals koken, weer en verkeer.

Het feit dat iedereen zelf skills kan maken was aanvankelijk een groot pluspunt voor Alexa, maar sinds er Siri Shortcuts beschikbaar zijn heeft Apple een inhaalslag gemaakt. Zoek je een assistent die veel kennisvragen kan beantwoorden, dan ben je beter af met Google Assistant.

Je bepaalt zelf welke skills je toevoegt aan de Alexa-app, maar als je er heel veel kiest wordt het al snel onoverzichtelijk.

Amazon Alexa en je smart home

In de Alexa-app zie je met welke producten Alexa samenwerkt. Je vindt ze in de smart home-sectie in de app. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de Nest-thermostaat, Philips Hue-verlichting en Belkin Wemo-schakelaars. Ook de LiFX-lampen en Ecobee thermostaten werken met Alexa samen, plus nog duizenden andere producten.

Het mooie is dat fabrikanten zelf ‘skills’ kunnen ontwikkelen en Alexa niet om toestemming hoeven te vragen. Bij Apple’s HomeKit is alles wat strenger geregeld en moet een fabrikant de producten eerst door Apple laten testen. Dit kan nogal wat vertraging bij de ontwikkeling van nieuwe producten opleveren. Vandaar dat er veel meer accessoires zijn die met Alexa werken dan met HomeKit.

Aanvankelijk moest je één opdracht per spraakcommando geven, maar je kunt dit nu ook combineren tot meerdere routines. Routines zijn activiteiten die uit meerdere taken bestaan, bijvoorbeeld “Doe alles in de slaapkamer uit” of “Ik kom thuis”. Je kunt routines ook op een bepaald tijdstip activeren, bijvoorbeeld als je opstaat.

Wil je een Amazon Echo kopen? Kijk dan in ons overzicht welke het beste bij jou past.