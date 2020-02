HomeKit-routers: de aankondiging

Apple kondigde tijdens WWDC 2019 aan dat er HomeKit-ondersteuning voor routers komt. In de routers van populaire fabrikanten zoals Linksys en Eero komt de ondersteuning voor HomeKit. Het gaat hierbij vooral om consumentenproducten.

HomeKit-routers: wat heb je eraan?

Apple heeft weinig details vrijgegeven over de HomeKit-ondersteuning door routers. Wel weten we dat het een extra beveiligingslaag voor je aangesloten HomeKit-accessoires biedt en ze minder gevoelig maakt voor hacks. Als één van je accessoires een beveiligingslek heeft, is er geen toegang tot de rest van het netwerk of tot andere apparaten mogelijk. Ook komen je privégegevens niet in gevaar.

Ze creëren een automatische firewall rondom je smart home-accessoires, zodat je beschermd blijft als je netwerk of andere aangesloten apparaten worden aangevallen door een hack op afstand.

De HomeKit-routers zijn zichtbaar in de Woning-app, waar je extra functies kunt instellen. Je kunt bijvoorbeeld regelen met welke diensten je HomeKit-accessoires mogen communiceren. Dit geldt zowel binnen het netwerk als met de buitenwereld via internet. In het verleden zijn er problemen geweest waarbij een via aangesloten accessoires zoals lampen een netwerk aangevallen kon worden. Apple wil dit voorkomen.

Welke HomeKit-router?

De vraag is dan natuurlijk: welke routers moet je hebben? Apple noemde bij de aankondiging drie namen: Linksys, Eero en Charter Spectrum. Netgear, Ubiquiti en andere bekende namen ontbreken nog. We hadden gehoopt dat later meer fabrikanten zouden aanhaken, maar er zijn sinds WWDC 2019 geen nieuwe aankondigingen meer geweest.

Wil je een dergelijke HomeKit-router aanschaffen, dan ligt routerfabrikant Linksys het meest voor de hand. Eero maakt meshsystemen die vooral in de VS worden verkocht. Het bedrijf is recent overgenomen door Amazon. Als je wilt zou je hiervoor kunnen kiezen, maar je moet er wat meer moeite voor doen, terwijl Linksys-producten in elke elektronicazaak te vinden zijn.

Charter Spectrum is een Amerikaanse internetprovider, vergelijkbaar met Ziggo. Dat zij het gaan ondersteunen is voor Europeanen niet interessant.

Wanneer zijn HomeKit-routers beschikbaar?

Apple beloofde dat de eerste producten al in 2019 in de winkel zouden liggen. Dat is niet gelukt. Eero is nog steeds met voorbereidingen bezig en bij Linksys wordt ook nog hard gewerkt.

Op de Engelstalige website van Linksys is slechts bij één product het Works with HomeKit-logo met de tekst ‘Coming soon’ te zien: de Linksys Velop AC2200, een mesh-systeem dat je in pakketten van 1, of 3 stuks kunt aanschaffen. Behalve in de kleur wit zijn ze ook verkrijgbaar in het zwart.

Onduidelijk is nog of bestaande Linksys-routers ooit een firmware-update zullen krijgen. Mogelijk gaat de fabrikant alleen de Velop en toekomstige producten voorzien van ondersteuning. Apple verkoopt momenteel al de Linksys Velop-routers als alternatief voor de uit de handel gehaalde Apple AirPort-routers.

Apple’s eigen pagina met HomeKit-accessoires noemt alleen de eero, eero Pro en Linksys Velop.

Een HomeKit-router configureren op de Mac

Apple heeft sinds de aankondiging geen extra info meer gegeven over wat er met HomeKit-routers zoal mogelijk is. Het is zelfs onduidelijk of iOS en macOS er al ondersteuning voor bieden.

Wel heeft Apple een supportartikel gemaakt, waarin wordt beschreven hoe je je HomeKit-router kunt instellen in de Woning-app op de Mac. Je moet hiervoor beschikken over een Woning-hub, bijvoorbeeld een Apple TV.

Je kunt de router een naam geven en het beveiligingsniveau configureren. Daarbij heb je de keuze uit:

Geen beperking : Het accessoire kan via de router verbinding maken met elke internetvoorziening of elk lokaal apparaat.

Dit is het laagste niveau van beveiliging.

: Het accessoire kan via de router verbinding maken met elke internetvoorziening of elk lokaal apparaat. Dit is het laagste niveau van beveiliging. Automatisch : Het accessoire kan via de router verbinding maken met een automatisch bijgewerkte lijst met door de fabrikant goedgekeurde internetvoorzieningen en lokale apparaten.

: Het accessoire kan via de router verbinding maken met een automatisch bijgewerkte lijst met door de fabrikant goedgekeurde internetvoorzieningen en lokale apparaten. Beperk tot Woning: Het accessoire kan via de router alleen verbinding maken met je woninghub. Met deze optie kan het zijn dat het bijwerken van firmware of andere voorzieningen niet mogelijk is.

