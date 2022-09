2022 lijkt een spannend jaar te gaan worden voor de smart home. Dit najaar staat de release van Matter gepland, de nieuwe smart home-standaard waar fabrikanten aan mee kunnen doen. Dankzij Matter is het gemakkelijker om accessoires samen te laten werken met verschillende stemassistenten. Vandaag laat het smart home-merk Eve tijdens de IFA in Berlijn weten dat ze Matter gaan ondersteunen voor al hun Thread-geschikte accessoires, dat inmiddels uit veertien producten bestaat. Maar er komen ook nog wat nieuwe producten aan.



Eve krijgt Matter met software-update

Eve-accessoires werken momenteel exclusief met HomeKit en Apple’s Woning-app, maar dankzij de ondersteuning voor Matter komt daar verandering in. De Eve-accessoires die met Thread werken krijgen een gratis software-update om ze geschikt te maken voor Matter. Je kan ze dan ook gebruiken voor de smart home-platformen van Amazon en andere partijen die samenwerken met Matter. Eve is daardoor niet meer exclusief voor HomeKit, al blijven de producten ontworpen met Apple-gebruikers in het achterhoofd.

Bekijk ook Wat is Matter, de aanstaande smart home-standaard? Matter gaat ervoor zorgen dat smart home-producten van verschillende fabrikanten beter gaan samenwerken. Apple, Google, Amazon en zo'n 200 andere fabrikanten doen eraan mee. Wat heb jij eraan?

Door de ondersteuning van Matter gaat Eve ook een Android-app uitbrengen, zodat je de accessoires kan instellen op een Android-toestel. Eve is daardoor in één klap voor veel meer mensen bereikbaar, omdat het geen Apple-apparaat meer vereist. Onthoud dat de camera’s van Eve nog wel exclusief met Apple werken, omdat deze categorie nog niet ondersteund wordt door Matter.

De Matter smart home-standaard komt zoals gezegd dit najaar beschikbaar, na meerdere keren uitgesteld te zijn. Matter is een samenwerking tussen meerdere partijen, zoals Apple, Amazon, Google, Zigbee en meer, om meer uniformiteit te creëren rondom smart home-accessoires. Nu moet je nog heel erg letten of een apparaat samenwerkt met jouw smart home-platform naar keuze (zoals HomeKit), maar als een product samenwerkt met Matter hoef je daar niet op te letten. Werkt iets met Matter, dan kun je het gebruiken in Apple’s Woning-app en Siri, bij Amazon, de Google Assistent en meer.

In onze Matter FAQ lees je wat er nog meer gaat veranderen voor jou als smart home-gebruiker.

Bekijk ook Matter FAQ: gaat er voor HomeKit-gebruikers veel veranderen? Matter komt eraan: in het najaar van 2022 komen de eerste producten met Matter-certificaat beschikbaar. Wat betekent het voor jou als HomeKit-gebruiker? Moet je nog op het HomeKit-logo letten of zit je met Matter beter?

Nieuwe Eve MotionBlinds voor jaloezieën en plisségordijnen

De Eve MotionBlinds, een motor voor gordijnen die is ontstaan uit een samenwerking met het Nederlandse bedrijf Coulisse, gaat nieuwe versies uitbrengen. Er komen Eve Motionblinds voor jaloezieën (Venetian), zodat je ze niet alleen omhoog en dicht kan doen maar ook kan kantelen. Deze versie komt exclusief in Europa beschikbaar. Ook komt er een versie voor plisségordijnen (Honeycomb), zodat je die kan gebruiken met HomeKit. Het nadeel van de Eve MotionBlinds is dat ze niet zo gemakkelijk verkrijgbaar zijn. In Nederland kan je alleen terecht bij SmartBlinds. De nieuwe versies voor de Eve MotionBlinds komen dit najaar beschikbaar.

Bovendien komt het bedrijf met de nieuwe Eve Shutter Switch, een schakelaar waarmee je gordijnen die werken via Eve MotionBlinds kunt bedienen. Dit is dus een fysieke knop die je via de Eve-app kan configureren. Deze schakelaar komt in december beschikbaar voor €99,95 en is ter vervanging van een fysieke schakelaar aan de muur.

Eve Outdoor Cam ook in het wit

Tot slot komt Eve met een nieuwe witte versie van de Eve Outdoor Cam, de nieuwste buitencamera met ingebouwde lamp. Deze camera is sinds dit voorjaar beschikbaar, maar alleen in een zwarte versie. De nieuwe witte versie is wat minder opvallend en past wat mooier bij witte muren. De nieuwe witte versie wordt in december verwacht en zal verkrijgbaar zijn bij Eve zelf en ook bij andere bekende verkooppunten, zoals Amazon. Hou er dus wel rekening mee dat de Eve-camera alleen met Apple-producten werkt.

Geheel toevallig komt ook de Netatmo Slimme Buitencamera binnenkort uit in het wit. In ons artikel met HomeKit-camera’s lees je nog veel meer over beveiligingscamera’s die met HomeKit werken.