Kies je voor een deurbel met HomeKit, dan geeft je dat verschillende mogelijkheden. Een HomeKit-deurbel is handig als je alles via de Woning-app wil bedienen. Je krijgt handige notificaties en kunt delen met het gezin. Ook vind je op sommige modellen HomeKit Secure Video. De deurbel verschijnt als camera in de Woning-app, maar er zitten meer mogelijkheden op dan op een gewone beveiligingscamera met HomeKit. Ook handig: je kunt acties koppelen aan de deurbel, dus als er iemand aanbelt kun je bijvoorbeeld de lampen bij de voordeur automatisch laten inschakelen. Wat HomeKit betreft ben je het beste af met Netatmo of Arlo en bij de niet-HomeKit-producten zou je de Nest Hello of de Ring kunnen overwegen.

Netatmo deurbel met HomeKit

De Netatmo Smart Video Doorbell heeft een modern design en werkt met je bestaande bedrading. De camera kan beelden vastleggen in een 1080p HD-resolutie en met een kijkhoek van 140 graden. Ook is er infraroodzicht voor scherpe beelden ’s nachts. En om te kunnen praten met de persoon die bij de deur staat is er tweeweg-audio. Deze deurbel werkt met microSD-kaarten tot 32GB, zodat je lokaal kunt opslaan. Alle Netatmo-buitencamera’s hebben al ondersteuning voor HomeKit Secure Video, maar voor deze deurbel wordt er nog aan gewerkt.

Met de HDR-functie van de camera kun je sterk contrasterende beelden goed onderscheiden. Daarnaast beschikt de deurbel over support voor IFTTT en het eigen Netatmo Security-systeem via de eigen app. In de app is het mogelijk om bijvoorbeeld te zien wanneer er is aangebeld en welke videobeelden er op dat moment zijn opgenomen.

Hoewel dit niet de eerste deurbel is met videofuncties, is dit wel één van de meest gewilde met HomeKit-ondersteuning. Dit zorgt ervoor dat je op al je iOS-apparaten een notificatie krijgt met een livestream wie er voor de deur staat. Je kunt zo snel in contact komen zonder dat je thuis hoeft te zijn. Ook kun je via de Woning-app kijken wie er voor de deur staat. Op deze pagina zie je hoe de installatie in zijn werk gaat en wat je zelf nodig hebt.

Je kunt de Netatmo Smart Video Doorbell onder andere kopen:

Arlo deurbel met HomeKit

De bedrade versie van de Arlo videodeurbel heeft ondersteuning voor HomeKit. Dit houdt in dat je het geluid van de deurbel kunt laten afgaan op je HomePod, net als bij de andere HomeKit-deurbellen. De gewone Arlo-beveiligingscamera’s kregen al eerder ondersteuning voor HomeKit.

Er zijn twee modellen van deze deurbel. De goedkoopste uit 2020 heeft ondersteuning voor HomeKit. Hij is soms in de aanbieding te vinden voor 70 euro.



De Arlo videodeurbel uit 2020.

De duurdere variant uit 2021 heeft een adviesprijs van 200 euro. Naast HomeKit kent hij nog een bijzonder trucje: hij is Touchless. Dit houdt in dat gebruik wordt gemaakt van Proximity Sensing Technology om te kijken hoe dichtbij een bezoeker is. Nadert iemand de deur, dan hoor je een belgeluid. Tegelijk licht de deurbel op, zodat de bezoeker weet dat de deurbel virtueel is ‘ingedrukt’ en dat de bewoner een seintje heeft gekregen. Zo is er minimaal contact nodig. De duurdere deurbel heeft een bol cameraoog.

Om het te kunnen gebruiken heb je wel een Arlo Smart Hub van Netgear voor nodig, waarbij de volgende modellen worden vereist: VMB4000, 4500, 4540 of 5000. Gebruik je een dergelijke hub, dan kun je de videobeelden opslaan op een geheugenkaart.

Na het aansluiten van de deurbel op je hub en op HomeKit, zal de Arlo Video Doorbell in de Woning-app verschijnen, samen met je andere smart home-accessoires. Je kunt de bewegingssensor gebruiken om HomeKit-scenes te activeren, bijvoorbeeld om de lampen op het tuinpad aan te doen. Ook leuk: je kunt de videobeelden op de Apple TV bekijken. HomeKit Secure Video wordt echter (nog) niet ondersteund en HomeKit is ook niet beschikbaar op de draadloze versie van deze Arlo Video Doorbell.

Bekijken:

Robin ProLine deurbel met HomeKit

De Robin ProLine is gemaakt door een wat minder bekende Nederlandse fabrikant met de naam Robin Telecom. Dit is echter niet een product dat je zomaar in de winkel kunt kopen; hij wordt vooral geleverd aan installatiebedrijven en aannemers die ‘m bijvoorbeeld in nieuwbouwprojecten of bedrijfspanden inbouwen. De ProLine deurbel is gecertificeerd door Apple en beschikt over een HD-camera en audio in twee richtingen. De ProLine kost bijna €700.

Bekijk ook Robin ProLine: Nederlands bedrijf maakt slimme deurbel met HomeKit Het Nederlandse bedrijf Robin Telecom heeft een deurbel met HomeKit-ondersteuning aangekondigd. De ProLine deurbel zou al zijn goedgekeurd door Apple en heeft een HD-camera en audio in twee richtingen.

Overige deurbellen (zonder HomeKit)

Als je een slimme deurbel zoekt zonder HomeKit-ondersteuning, dan heb je nog meer opties tot je beschikking:

Eufy deurbel

De beveiligingscamera’s en deurbellen van Anker zijn inmiddels breed verkrijgbaar onder de merknaam Eufy, maar HomeKit-ondersteuning zit er ondanks eerdere beloften nog steeds niet in. De gewone beveiligingscamera’s van Eufy hebben inmiddels wel ondersteuning voor HomeKit (Secure Video), maar voor de deurbel geldt het nog niet.

Eufy had in 2020 plannen om een HomeKit-update uit te brengen voor de bekabelde videodeurbel. Moederbedrijf Anker bevestigde dit ook en bracht beta’s uit waar de HomeKit-ondersteuning in zat. Maar die beta’s werden later weer ingetrokken. In september 2020 was er opnieuw een aanwijzing dat aan HomeKit-ondersteuning werd gewerkt, maar dat is nog steeds geen realiteit geworden.

Je kunt verschillende varianten van deze deurbel vinden, met of zonder Homebase en met één of twee camera’s, zodat je meer in beeld hebt. De prijs ligt meestal rond de 100 euro voor de Slim-versie tot 200 euro voor de Pro-versie.

Bekijken:

Google Nest Hello deurbel

Ook Google heeft een slimme deurbel. Deze is voorzien van een ingebouwde camera en gezichtsherkenning. Als iemand aanbelt krijgt je een notificatie op de iPhone en via de app kun je praten met de persoon die bij de deur staat. Nest Hello is voorzien van een HDR-camera die ook goed beeld biedt in het donker. Je kunt ook een lampje inschakelen om het pad naar de deur te verlichten. Er zit en microfoon en een speaker in. De verbinding wordt gelegd via Bluetooth. De ingebouwde gezichtsherkenning maakt onderscheid tussen bekenden en vreemden.

Ring deurbellen van Amazon

De Ring deurbellen zijn vrij bekend en zijn verkrijgbaar in meerdere uitvoeringen. De meest eenvoudige uitvoering is de Ring Video Deurbel Wired (ca. 50 euro), een prijs die zo laag is dat vrijwel iedereen een dergelijke deurbel kan installeren. Dat is uiteraard ook de bedoeling van Amazon.

De nieuwste uitvoeringen zijn verder de Ring Video Doorbell 4 (ca. 200 euro) en de Ring Video Doorbell Pro 2 (ca. 250 euro). Deze zijn wat luxer. Wie wat goedkoper uit wil zijn kan uiteraard ook kiezen voor eerdere uitvoeringen zoals de Doorbell 3. De Pro-versie is compacter en ondersteunt 5GHz-verbindingen. Deze kun je op het elektriciteitsnet aansluiten, wat de installatie wel iets ingewikkelder maakt. Bijna alle modellen hebben verwisselbare frontjes. Je leest er meer over op onze pagina over Ring-deurbellen.

Een Ring-videodeurbel koop je natuurlijk ook gewoon bij Amazon, waar ze op speciale koopjesdagen extra zijn afgeprijsd:

Video Doorbell Wired Ring 4 Ring Pro 2

Ubiquiti UniFi Protect G4 Doorbell

Ubiquity ken je misschien wel van de routers. Ze hebben echter ook een slimme deurbel in het assortiment, die sinds 2020 verkrijgbaar is bij diverse winkels. Je sluit deze deurbel aan op de bestaande bedrading en krijgt bij bewegingsdetectie een melding via de app, ook in het donker. De deurbel bewaart de beelden op een UniFi-recorder, zodat je geen cloudabonnement nodig hebt. Wel zul je de UniFi-recorder nog los moeten aanschaffen. De deurbel heeft als unieke eigenschap dat er een ingebouwd display aanwezig is waarmee je teksten aan bezoekers kunt tonen. Via de UniFi Protect-app op je smartphone kun je bezoekers te woord staan, ook als je niet thuis bent.

DoorBird deurbel (ooit met HomeKit?)

De Duitse fabrikant DoorBird beloofde in de loop van 2019 HomeKit-ondersteuning voor het basissysteem D101 aan te gaan bieden. Dat is tot nu toe niet gelukt. DoorBird meldde op de website dat de producten nog moesten worden voorzien van een encryptie co-processor van Apple. De huidige DoorBird-producten hebben nog niet zo’n co-processor. De aankondiging is later weer van de website gehaald. Daardoor zul je tevreden moeten zijn met de slimme functies die de fabrikant zelf aanbiedt. De deurbellen kosten rond de 400 euro.

DoorBird D101 is een systeem waarop je ook een automatisch deuropener, een gong en bedieningsknop kunt aansluiten. De deurbel zelf is voorzien van een camera, luidspreker en microfoon. Je monteert deze op de plek van de deurbel en koppelt het met een kabel of draadloos met je thuisnetwerk. Daarna kun je via de DoorBird-app spreken met personen die voor de deur staan. Je kunt eventueel ook opdracht geven om de deur te openen.

