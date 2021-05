Eerste Matter-producten in 2021

De eerste ‘Matter’-producten kunnen dit jaar al op de markt komen. Om een Matter-certificaat te krijgen moet een product voldoen aan een royalty-vrije standaard en compatibel zijn met HomeKit, Google Weave en Amazon Alexa. Het gaat hier om slimme lampen, videodeurbellen, deursloten, slimme speakers en dergelijke. Matter-producten zijn te herkennen aan een speciaal logo, dat moet uitdrukken dat de drie grote techbedrijven hierin samenwerken. Het is te vinden op verpakkingen van geschikte producten en op de apparaten zelf. Apple-gebruikers kunnen daarnaast ook nog op het HomeKit-logo blijven letten.

Waarom Matter, waarom opnieuw een smart home-standaard?

Volgens Tobin Richardson, leidinggevende bij Matter, is het belangrijk dat apparaten allemaal dezelfde taal spreken, omdat ze steeds complexer worden. Het gaat je helpen om elke gewenste lamp toe te voegen aan je smart home, waarbij je de zekerheid hebt dat het werkt. De Zigbee Alliance, tegenwoordig Connectivity Standards Alliance geheten, heeft ook een sterke stem in de ontwikkeling.

Zo werken Matter-producten

Matter werkt met speciale setup-codes, waarmee je ze makkelijk kunt koppelen met elk ondersteund platform. Fabrikanten die accessoires voor Matter willen maken kunnen hier terecht. Het idee is dat het Matter-logo net zo gangbaar wordt als het WiFi-logo nu al is.

Waarom is Matter belangrijk?

Matter is een gemeenschappelijk IP-gebaseerd protocol om verbinding te maken met Internet of Things- apparaten. Het moet mogelijk worden dat allerlei apparaten met elkaar communiceren. Het logo maakt duidelijk dat ze onderling samenwerken op een betrouwbare, beveiligde manier. Je kan dan elk merk met elkaar combineren, zolang er maar een Matter-logo op staat.

Matter werkt met Amazon Alexa, HomeKit, Google Assistant, Samsung SmartThings en meer. Het werkt op bestaande netwerktechnologieën zoals Ethernet, WiFi, Thread en Bluetooth Low Energy.

De belangrijkste uitgangspunten bij de ontwikkeling waren:

Eenvoud – Gemakkelijk aan te schaffen en te gebruiken. Eenvoudig verbinding te maken.

– Gemakkelijk aan te schaffen en te gebruiken. Eenvoudig verbinding te maken. Interoperabiliteit – Accessoires van meerdere merken werken naadloos samen. Verbeterde compatibiliteit.

– Accessoires van meerdere merken werken naadloos samen. Verbeterde compatibiliteit. Betrouwbaarheid – Consistente verbinding die snel reageert.

– Consistente verbinding die snel reageert. Beveiliging – Beveiligde verbindingen, robuust voor ontwikkelaars en gebruikers.

– Beveiligde verbindingen, robuust voor ontwikkelaars en gebruikers. Flexibiliteit – Meerdere ecosystemen naast elkaar gebruiken en aansturen.

Welke bedrijven doen mee met Matter?

Als eind 2021 de eerste producten verschijnen kun je accessoires verwachten van de volgende bedrijven:

Amazon

ASSA ABLOY

Comcast

Espressif Systems

Eve Systems

Google

Grundfos Holding A/S

Huawei

Infineon Technologies

LEEDARSON

Legrand

Nanoleaf

Nordic Semiconductor

NXP Semiconductors

Qorvo

Resideo

Schlage

Schneider Electric

Signify (Philips Hue en WiZ)

Silicon Labs

SmartThings

Somfy

STMicroelectronics

Texas Instruments

Tuya Smart

Ubisys

Wulian

Zumtobel Group

De schuingedrukte merken zijn voor Apple-gebruikende consumenten het meest interessant. Er ontbreken ook wat merken in de lijst, zoals IKEA’s Tradfri, Aqara en Xiaomi. Mogelijk sluiten zij zich later nog aan. Tuya Smart is interessant omdat het gebruik wordt voor de huismerkproducten van Action, HEMA, Lidl en Kruidvat, plus nog honderden andere merken.

Philips Hue en WiZ compatibel met Matter

Signify, de fabrikant van de slimme Philips Hue-verlichting, heeft aangekondigd dat alle bestaande en nieuwe Philips Hue-lampen en -accessoires zullen samenwerken met Matter. Dat geldt ook voor de producten en accessoires van het merk WiZ.

Vanaf september 2021 zullen er WiZ-producten in de winkel liggen die te upgraden zijn naar Matter. Voor de Philips Hue-producten is er een andere route bedacht.

De volledige Philips Hue-reeks wordt geschikt voor Matter. Dit zal gebeuren via een software-update van de Philips Hue Bridge. Daarmee worden alle producten die je ermee verbonden hebt in één klap geschikt voor Matter. Alle eerdere instellingen en personalisaties van de Philips Hue-producten blijven bestaan nadat de Matter-update voor de Hue Bridge is uitgerold. Je hoeft dus niet alles opnieuw in te stellen. Ook lichtscènes en geautomatiseerde schema’s blijven intact.

Signify is nauw betrokken bij Matter. De fabrikant zit als bestuurslid in de Connectivity Standards Alliance, is lid van de Matter- en Zigbee-stuurgroep en is actief bezig met de ontwikkeling en de certificering van de specificatie. Het is dan ook logisch dat alle producten gaan meedoen.

