Wil je dat de lampen automatisch aan gaan als je binnenkomt? Kijk dan eens naar een bewegingssensor met HomeKit. Zo kun je allerlei acties automatiseren, afhankelijk van de vraag of er iemand in een kamer aanwezig is of langs de bewegingssensor loopt. Dit zijn de beste HomeKit-bewegingssensoren!

Een bewegingssensor met HomeKit opent allerlei deuren. Je kan er al je andere HomeKit-accessoires mee automatiseren, zodat je geen knopjes meer in hoeft te drukken, je iPhone hoeft te pakken of Siri hoeft te gebruiken. Maar de ene bewegingssensor is de andere niet. In deze gids zetten we onze favorieten voor je op een rij.

Onze favoriete bewegingssensor met HomeKit: Philips Hue Motion

De Philips Hue Motion is één van de bekendste en best functionerende bewegingssensoren voor HomeKit. Deze werkt met alle HomeKit-accessoires en heeft een snelle reactietijd. De Philips Hue Motion kan maximaal vijf meter zien met een kijkhoek van 100 graden. Wat ook mooi is meegenomen: hij houdt ook meteen de temperatuur en lichtsterkte in de gaten en stuurt die waarden door naar HomeKit. Je kunt met deze sensor ook de lampen laten uitschakelen als er enige tijd geen beweging wordt gedetecteerd, maar dat moet wel via de Hue-app. Je kunt de sensor op een kast zetten of aan de muur bevestigen. ‘s Nachts schakelt hij over naar een slimme nachtverlichting, zodat de lampen niet opeens fel gaan branden als je even uit bed gaat. Een nadeel is dat je wel een Hue-bridge nodig hebt. De Philips Hue Motion kost rond de €35,- en is onder andere verkrijgbaar bij Coolblue en andere winkels. + Snelle reactietijd

+ Klein van formaat en makkelijk te verbergen

+ Meet ook temperatuur en lichtsterkte

– Afstand en kijkhoek wat klein

– Vereist Hue-set met bridge



Philips Hue Outdoor buitensensor

Zoek je een bewegingssensor voor buitenshuis, zodat je automatisch je tuin- of buitenverlichting kunt laten inschakelen als er iemand door de tuin loopt? Dan kun je beter deze Philips Hue Outdoor nemen. Die is namelijk waterbestendig en werkt op batterijen. Je hoeft geen stroomkabel aan te leggen. Monteer de sensor bij de deur en de verlichting schakelt automatisch in, zodat je makkelijk het sleutelgat kunt vinden als je thuiskomt. Ook deze bewegingssensor heeft een Hue-bridge nodig. Hij is gemaakt van zwart kunststof, zodat hij buiten minder opvalt. Deze sensor voor buitenshuis heeft een kijkhoek van 160 graden.

+ Zeer gevoelig

+ Geen stroomaansluiting nodig

+ Waterbestendig

+ Makkelijk te installeren

+ Grote kijkhoek

– Design is niet zo mooi

Aqara Smart Home Motion Sensor

Deze voordelige sensor van Aqara werkt met Zigbee en reageert daardoor snel, namelijk met een responstijd van 15 milliseconden. Om deze bewegingssensor te gebruiken heb je een Aqara-hub nodig. Let daarbij op dat je de EU-versie hebt. Deze sensor heeft een gezichtsveld van 170 graden en kan daardoor dus goed zien waar er beweging is. De sensor werkt met een knoopcelbatterij die meer dan 2 jaar mee gaat. Met een prijs van nog geen €20 is dit één van de goedkoopste opties.

+ Grote kijkhoek van 170 graden

+ Lage prijs

+ Werkt snel via Zigbee

– Vereist een losse hub

Eve Motion

De Elgato Eve Motion is vergelijkbaar met de bewegingssensor van Philips, maar heeft een groot verschil dat deze helemaal op zichzelf te gebruiken is (zonder bridge). Ook zijn de afstand en de kijkhoek wat groter. De Eve Motion heeft een kijkhoek van 120 graden en kan tot negen meter ver kijken. Hij werkt op twee AA-batterijen, die meer dan een jaar meegaan. Een nadeel is dat de reactietijd wat langer is, namelijk 2 seconden. Daardoor moet je iets langer wachten tot bijvoorbeeld de lampen aan gaan. Doordat hij met Bluetooth werkt, is het bereik wel een stukje minder. Het voordeel van de Eve-bewegingssensor is dat je je nergens hoeft te registeren of een account aan hoeft te maken, omdat het exclusief met HomeKit werkt.

+ Grote kijkhoek en afstand

+ Te gebruiken zonder bridge

– Reactietijd wat langer

– Werk alleen via Bluetooth

Fibaro Motion Sensor

Je moet ervan houden: de Fibaro Motion Sensor heeft een wel heel herkenbaar uiterlijk in de vorm van een oog. Zelf vinden wij dit design minder mooi, maar hij is tenminste wel klein en compact. Het ronde accessoire kun je ophangen of op tafel neerzetten. Deze bewegingssensor bevat ook een lampje, maar deze zie je in de praktijk eigenlijk zelden. De Fibaro Motion Sensor kan beweging op een afstand van zeven meter herkennen. Fibaro geeft geen specificaties over de exacte kijkhoek, maar noemt het ‘erg breed’. Hij meet ook de lichtintensiteit en omgevingstemperatuur en waarschuwt je als ermee gesaboteerd wordt. Let op dat je de HomeKit-versie kiest, want er is ook een versie die alleen voor Z-Wave geschikt is. Lees ook onze review van Fibaro sensoren, waarin we onder andere deze bewegingssensor bespreken.

+ Waarschuwt voor sabotage

+ Meet ook lichtintensiteit en temperatuur

+ Klein en compact

– Relatief duur

– Apart design

Onvis bewegingssensor met HomeKit

Onvis is een wat onbekender merk als het gaat om HomeKit-accessoires. Het voordeel van deze sensor is dat deze rechtstreeks met HomeKit verbinding maakt en ook geen aparte registratie via een eigen app of een apart account nodig heeft. Net als bij de sensor van Eve dus. Hij heeft een kijkhoek van 100 graden en kan 7 meter naar voren kijken. Hij maakt verbinding via Bluetooth 5.0, waardoor het bereik soms wel wat tegen kan vallen. Behalve beweging kan hij ook de luchtvochtigheid en de temperatuur in de kamer meten. Een mooi en voordelig alternatief dus voor bijvoorbeeld de sensor van Eve.

+ Vereist geen apart account

+ Voordelig geprijsd

+ Meet ook temperatuur en luchtvochtigheid

– Werkt alleen via Bluetooth

– Kijkhoek niet heel erg groot

Beveiligingscamera’s ook geschikt als bewegingssensor

Wist je dat je beveiligingscamera’s met HomeKit ook kunt gebruiken voor je automatiseringen? Een HomeKit-camera heeft in de Woning-app ook een aparte ‘tegel’ voor bewegingsdetectie. Je hoeft dus in een kamer waar je een HomeKit-camera hebt staan ook nog eens een bewegingssensor te zetten. Je kunt bijvoorbeeld zorgen dat de lampen aan gaan of beginnen te knipperen zodra er beweging wordt gedetecteerd. Bekijk ons overzicht van camera’s met HomeKit om een indruk te krijgen van de opties. Een dergelijke camera kun je vaak nog voor veel meer toepassingen gebruiken.

Wat kun je met een bewegingssensor?

Een bewegingssensor is in feite een heel eenvoudig digitaal ‘oog’ dat in de gaten houdt of er beweging optreedt. Is dat het geval, dan gaat er een signaal naar HomeKit, waarna je een bepaalde actie kunt uitvoeren. Zo kun je een melding krijgen als er bijvoorbeeld beweging is gedetecteerd als jij niet thuis bent.

Je kunt ook zorgen dat de lampen automatisch aan gaan. Elke denkbare actie met HomeKit is mogelijk, al zal het meestal gaan om het detecteren van indringers of het inschakelen van apparaten als je zelf thuis bent. Heb je een slimme stekker aangesloten, dan kun je vrijwel elk denkbaar apparaat aansturen, zelfs als er geen appbediening aanwezig is. Vaak zou je in plaats van een bewegingssensor ook een slimme knop voor HomeKit kunnen gebruiken, maar die vereist wel dat je nog een extra handeling uitvoert (namelijk op de knop drukken). Wil je dat de automatiseringen niet altijd worden uitgevoerd als je een kamer binnenkomt, dan is een knop een beter idee.

