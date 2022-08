Wil je een HomeKit deurslot kopen? In dit artikel lees je wat de huidige stand van zaken is voor slimme deursloten van merken als Nuki, Yale en Danalock. Ook lees je welke slimme deursloten zonder HomeKit je kunt kopen en of dat een goede keuze is.

Slimme HomeKit deursloten

Er zijn al verschillende slimme deursloten verkrijgbaar, waarbij de Nuki, Yale en de Danalock het meest geschikt zijn voor Europese Apple-gebruikers omdat ze met HomeKit werken en zijn aangepast aan de Europese deuren. In de Verenigde Staten is nog veel meer keuze, maar realiseer je wel dat daar vaak gebruik wordt gemaakt van een zogenaamde ‘deadlock’. Dit is een speciaal type slot dat minder veilig is dan de SKG-sloten die we in Europa gewend zijn. Zo zijn merken als August en Schlage alleen te gebruiken in de VS. Let dus goed op welke je kiest. Onderstaande slimme deursloten zijn uiteraard afgestemd op gebruik in Europa. Zoek je een slimme deurbel met HomeKit? Ook daar hebben we een overzicht van!

iCulture adviseert: Nuki deurslot met HomeKit

Nuki is wat ons betreft de standaard aanbeveling als iemand een Nederlands deurslot met HomeKit zoekt. Versie 2.0 van dit deurslot werkt met HomeKit en versie 3.0 is nog verder verbeterd, waardoor het makkelijker te installeren is. Je kunt de bestaande cilinder blijven gebruiken of via Nuki een geschikt cilinderslot aanschaffen. De prijs ligt rond de 300 euro. Daarnaast kun je allerlei extra’s aanschaffen, zoals een deuropener. Lees ook onze Nuki 2.0 review over de ervaringen met dit deurslot of onze recentere Nuki 3.0 review.

Sinds versie 3.0 kun je kiezen voor een Pro-versie die voorzien is van extra’s zoals ingebouwde wifi en een standaard meegeleverde Nuki Power Pack. Dit heeft als voordeel dat je geen aparte bridge meer nodig hebt en dat je de batterijen nooit meer hoeft te vervangen. Je hangt het deurslot even aan een stroomkabel en kunt vervolgens weer maandenlang vooruit. Heb je de goedkopere uitvoering (dus niet Pro), dan kun je de Nuki Power Pack los erbij kopen. Daarnaast zijn er allerlei andere extra’s zoals een nummerpad om de deur met een cijfercode te kunnen openen. De Nuki Bridge kost rond de 100 euro en is o.a. verkrijgbaar bij

Bekijk ook Review: Nuki 3.0 Pro slim deurslot met HomeKit Nuki is vernieuwd! Het slimme deurslot van Nuki is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een van de populairste deursloten voor HomeKit-gebruikers. Nu is er een nieuwe versie, waarbij vooral de Nuki Pro interessant is. Wij hebben 'm getest en in deze Nuki 3.0 Pro review vertellen we hoe dat is bevallen.

Yale Linus deurslot

Het Yale Linus deurslot wordt geplaatst op je huidige cilinder, waardoor je hem snel kunt installeren. Het slot opent dankzij geofencing automatisch als je binnen een Bluetooth-straal van 25 meter van je huis komt. En hij gaat vanzelf op slot na een vooraf ingestelde tijd. Dus als je van huis wegloopt en bent vergeten om je huis op slot te doen, zorgt de Yale Linus daar zelf voor. Eventueel kun je status van het slot opvragen, zodat je weet of de deur goed op slot is. Voor bediening buitenshuis vanaf elke locatie heb je overigens wel een Yale-bridge nodig, die je via wifi koppelt.

Je koppelt dit slot aan de Yale Access-app op je smartphone, waarna je zonder sleutel de deur kunt openen. De Doorsense-functie stuurt een melding als de deur open of gesloten is. Een keypad om de deur te openen met een cijfercode koop je voor rond de 65 euro.

Danalock deurslot met HomeKit

Danalock was ooit een prima oplossing als je een slim deurslot zocht. Het was zelfs een van de eerste slimme deursloten met HomeKit, ook al had de goedkeuring vanuit Apple nogal wat voeten in de aarde. De meest recente versie is de Danalock 3.0 die alweer uit 2019 dateert. Daardoor kunnen we de Danalock niet meer goed aanbevelen: de fabrikant komt zelden nog met iets nieuws en je deurslot zal ongetwijfeld nog een tijdje blijven werken, maar de toekomst is onzeker. Ook zijn er nauwelijks meer winkels die ‘m verkopen.

Dit draadloze deurslot open je via de app, met Siri (“Doe de voordeur open”) of via de Woning-app. Als je bijna thuis bent krijg je een pop-up met de mogelijkheid om de deur te openen. Dit werkt alleen als je toestel ontgrendeld en in de buurt is, dus er kan geen misbruik van gemaakt worden.

Het simpele Deense design spreekt ons aan en er is rekening gehouden met deursloten die in Nederland gebruikelijk zijn. Je kunt altijd gewone sleutels gebruiken om de deur te openen. Volgens de fabrikant is rekening gehouden met de hoogste veiligheidsnormen met is gebruik gemaakt van een geavanceerd encryptie-algoritme. Je kiest zelf of de deur na binnenkomst meteen in het slot valt of niet.

Het slot heeft nog een aantal andere extra functies via de Danalock-app, maar alleen als je het slot niet via HomeKit gebruikt. Je kan dan anderen op afstand toegang geven via de Danalock-app, eventueel tijdelijk. Zo kan de schoonmaker of de hondenuitlaatdienst alleen naar binnen op tijdstippen die jij hebt ingesteld. Op de website van de fabrikant lees je welke functies bij gebruik van HomeKit wel of niet beschikbaar zijn.

We hebben dit slot een aantal maanden gebruikt, waarna we het hebben vervangen door een Nuki-slot. We merkten als belangrijkste nadeel dat het Bluetooth-bereik beperkt is (dit geldt overigens ook voor Nuki). Je moet zorgen dat je Woning-hub niet te ver van de voordeur staat, als je op afstand wilt openen.

De Danalock V3 is o.a. verkrijgbaar bij Amazon en kost rond de 240 euro. Er zijn ook Danalock-sloten van rond de 140 euro, maar die werken vaak alleen met IFTTT, niet met HomeKit.

Netatmo deurslot met HomeKit (nog niet verkrijgbaar)

Netatmo kondigde op CES 2020 een slim deurslot met HomeKit en NFC aan. Het klonk allemaal erg veelbelovend, maar ruim twee jaar later lijkt er nog weinig schot in te zitten. We hebben een donkerbruin vermoeden dat dit deurslot er nooit gaat komen. Qua prijs werd gesproken over €350 en €400 maar dat zijn details waar je eigenlijk niet zoveel aan hebt als het deurslot er toch voorlopig niet komt. Wij raden aan om er niet op te wachten en een van de andere deursloten te kopen.

Bekijk ook Nieuw Netatmo HomeKit-deurslot werkt ook met NFC-sleutels Netatmo heeft op de CES 2020 een nieuw slim deurslot aangekondigd. Het slot werkt met alle deuren met een Europese cilinder en wordt geleverd met een setje NFC-sleutels. Openmaken met een app is ook mogelijk.

Tedee deurslot met HomeKit

Zoek je een deurslot van een minder bekend merk, dan is het Poolse Tedee misschien iets voor jou. Dit deurslot is gericht op de Europese markt en kan sinds september 2021 dankzij een firmware-update geschikt worden gemaakt voor HomeKit. Je kunt het slot meteen toevoegen aan de Woning-app, zonder dat er een hub nodig is. Vervolgens vraag je Siri om de deur te openen en neem je je deurslot mee in allerlei scenes.

De HomeKit-ondersteuning werkt op alle bestaande Tedee deursloten, ook de modellen die eerder zijn verkocht. Tedee beloofde eerder al de HomeKit-ondersteuning en heeft het nu voor elkaar. Het update-proces is verschillend voor nieuwe en bestaande Tedee deursloten. Instructies vind je op de website an de fabrikant. Het slot zelf koop je voor rond de 300 euro bij tink.

Meer slimme deursloten

Er zijn natuurlijk nog meer slimme deursloten, al werken ze niet allemaal met HomeKit. Maar mocht je bij de bovenstaande producten niet hebben kunnen vinden

Aqara deurslot met HomeKit: De Aziatische fabrikant Aqara werkt aan deursloten met HomeKit. Ze hebben de typenummers N100, N200 en P100, maar ze zijn nog niet uitgebracht op de Europese markt.

LOQED (geen HomeKit): Volgens de winkelier een “topklasse slim deurslot”, die overigens wel met Amazon Alexa en Google Assistent werkt.

Bold (geen HomeKit): Deze vervangt je huidige cilinder. Met alle meegeleverde accessoires wordt het al snel prijzig: 400 euro of meer.

Nemef Entr: helaas als je dit slimme deurslot had gekocht, de fabrikant is er alweer mee gestopt. Zo zie je maar weer: ook bij bekende merken voor deursloten ben je niet altijd het beste uit. Ook de Nemef Nexus is niet meer te krijgen. Maar misschien kun je er nog eentje tweedehands op de kop tikken.



Hopelijk ook binnenkort in Europa: de HomeKit-deursloten van Aqara.

Wil je een schuurtje op slot doen en moet het een slim slot zijn? Dan is de Igloohome Smart Padlock misschien iets: dit is een slim hangslot met cijferpad, die je met een app kunt openen. Eerder hebben we de Igloohome Keybox 2 gereviewd, die volgens hetzelfde principe werkt. Alleen kun je er dan nog pasjes en sleutels in kwijt.

Meer HomeKit-accessoires

Zoek je nog meer HomeKit-accessoires die in Nederland te koop zijn? Kijk dan eens naar deze round-ups:

Bekijk ook HomeKit-producten kopen in Nederland: dit is er verkrijgbaar Welke HomeKit-accessoires kun je allemaal kopen in Nederland? In dit artikel zetten we een greep van de HomeKit-accessoires in Nederland op een rijtje, overzichtelijk gesorteerd per categorie. Bekijk hier de lijst!