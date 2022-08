Eve Button verdwijnt

Fabrikant Eve is druk bezig om het bestaande assortiment aan HomeKit-accessoires geschikt te maken voor Thread en Matter. Als een accessoire uitverkocht raakt, ontstaat al snel het vermoeden dat er wel een nieuwe versie uit zal komen. Maar bij de Eve Button is dat helaas niet het geval: die gaat uit het assortiment en er komt geen opvolger. De knop is bij de fabrikant zelf uitverkocht en bij winkeliers alleen nog mondjesmaat verkrijgbaar.



Eve heeft bevestigd dat er geen nieuwe Eve Button komt, maar waarom blijft onduidelijk. De knop zelf is erg handig: een blokje van 54 mm x 54 mm x 13 mm die maandenlang meegaat op een knoopcelbatterij en die via Bluetooth Low Energy contact maakt met je iPhone . Je kan er allerlei opdrachten mee starten; iets wat je regelt via HomeKit of de Eve-app. Drie opties heb je daarbij: eenmaal, tweemaal of langer indrukken. De knop werd in 2018 aangekondigd en hetzelfde jaar schreven we een review van de Eve Button. We gaven ‘m het cijfer 7,2 omdat hij er stijlvol uit ziet, maar wel wat nadelen heeft. Zo reageren accessoires niet heel snel en moet je in de geavanceerde instellingen duiken om alles eruit te halen.

Wie er nog eentje wil hebben kan het beste bij Amac terecht. En eerder gekochte knoppen kun je natuurlijk gewoon blijven gebruiken. Alternatieven zijn er ondertussen genoeg. Zo kun je bij Aqara en Philips Hue een simpele knop vinden die rond de 20 euro kost. Ook zou je de grotere Philips Hue Dimmer Switch kunnen gebruiken die met 18 euro erg betaalbaar is maar wel wat meer knoppen heeft.