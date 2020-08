Met HomeKit-knoppen en dimmers wordt het bedienen van je slimme accessoires een stuk makkelijker. Je hebt dan geen iPhone meer nodig en kunt apparaten gemakkelijk inschakelen door op een knop te drukken. Soms is dat gemakkelijker dan aan Siri vragen. In deze gids zie je welke slimme knoppen voor HomeKit verkrijgbaar zijn en wat je ermee kunt doen.

Minder interessant:

Slimme knoppen voor HomeKit

Met slimme knoppen voor HomeKit zorg je ervoor dat ook andere mensen in huis allerlei accessoires kunnen bedienen, zonder dat ze toegang krijgen tot jouw HomeKit-account. Bovendien kun je met deze knoppen ook zonder een iPhone of Siri al je slimme apparaten in huis bedienen. Dat kan soms nét even handiger zijn. We bespreken in dit overzicht slimme knoppen en schakelaars met HomeKit waarmee je je smart home kunt aansturen. Vind je het te veel moeite om op een knop te drukken, dan zou je ook kunnen kiezen voor bewegingssensoren met HomeKit. Verder heb je de mogelijkheid om de sensor achter een bestaande lichtknop in te bouwen, door te kiezen voor een Fibaro Switch of een Aqara Switch.



Het handige van HomeKit is dat je accessoires kunt bedienen met Siri of met één van de beschikbare HomeKit-apps, waaronder Apple’s eigen Woning-app. Maar er zijn gevallen waarbij een fysieke knop een stuk makkelijker in het gebruik is, bijvoorbeeld als je even geen iPhone of Apple Watch binnen handbereik hebt.

Je kunt een slimme knop op allerlei manieren gebruiken:

Om de verlichting aan en uit te doen.

Als noodknop voor ouderen, om een alert naar familie te sturen.

Als deurbel, vooral als je in een portiek(flat) of appartement met overdekte voordeur woont.

Als knop om alles uit te schakelen. Te installeren bij de voordeur of op je nachtkastje.

En nog veel meer mogelijkheden om zelf te bedenken.

Je kan onderstaande schakelaars configureren met de Woning-app, maar er zijn ook allerlei andere HomeKit-apps waarmee je meer mogelijkheden krijgt. Je kan dan bijvoorbeeld extra regels instellen, waardoor een knop anders reageert als een lamp aan of uit staat.

Let op: Tradfri-knop niet geschikt voor HomeKit

Voor de populaire Tradfri-serie van IKEA geldt dat de knoppen en sensoren nog niet geschikt zijn voor HomeKit . De IKEA Tradfri-lampen zelf werken wel met HomeKit.

De beste slimme knop: Eve Button

Heb je nog geen hubs en bridges en wil je geen gedoe met Chinese producten, dan is de Eve Button wat ons betreft de beste slimme knop. De Eve Button wordt gemaakt door een Duits bedrijf en de makers hebben veel aandacht voor privacy. Het is niet de goedkoopste knop in het assortiment, maar voor mensen die gemak belangrijk vinden is het de simpelste oplossing die je kunt kopen. Je hebt voor deze knop geen speciale hub nodig om HomeKit te kunnen gebruiken en dat bespaart geld. De Eve Button is vergelijkbaar met de Logitech POP, maar heeft het strakke uiterlijk van de recente Elgato Eve-accessoires. De Eve Button ondersteunt meerdere acties, namelijk enkel drukken, twee keer drukken en ingedrukt houden. Je kunt dus drie acties aan de Elgato Eve Button koppelen. + Drie acties op een enkele knop

+ Mooi design zoals andere recente Elgato-accessoires

– Werkt met knoopcelbatterij



De beste goedkope slimme knop: Aqara

Ben je een gevorderde smart home-gebruiker en heb je geen probleem met Chinese producten, dan is de Aqara-knop de beste goedkope optie. Die kost rond de 15 euro en ziet er stijlvol uit. Je hebt er echter wel een Aqara HomeKit-hub voor nodig en dat maakt het minder geschikt voor de beginnende smart home-gebruiker. Aqara is een merk voor de liefhebbers. Je zult je namelijk even moeten inlezen om te zorgen dat je de juiste producten te pakken hebt. Sommige worden door moederbedrijf Xiaomi gemaakt, andere door externe fabrikanten, waarbij het niet altijd zeker is of het met HomeKit werkt. Eén ding is echter zeker: voor bediening met HomeKit heb je een hub nodig, het liefst eentje die niet met Chinese servers verbonden is. Met de gewone knop kun je drie verschillende acties instellen, door eenmaal, tweemaal of lang drukken. De Aqara drukkknoppen en wandschakelaars hebben als grootste pluspunt dat ze enorm goedkoop zijn. Voor €15 heb je al een drukknop en voor rond de €25 een stijlvolle wandschakelaar die je onopvallend kunt installeren op de plek waar je normale wandschakelaar zit. Ook verkoopt Aqara een scene-schakelaar waarmee je complete scenes kunt in- en uitschakelen. Het mooie van deze knoppen en schakelaars is dat ze draadloos zijn, dus je kunt ze overal op de muur plakken zonder dat je een stroomdraad nodig hebt.



+ Goedkope producten

+ Stijlvol uiterlijk in wit

+ Keuze uit meerdere varianten, van slimme knop tot wandschakelaar

– Niet overal verkrijgbaar

– Chinese fabrikant, vooral geschikt voor gevorderden vanwege onoverzichtelijk productassortiment

De beste plek om voor Aqara-knoppen te kijken is bij Amazon, waar je verschillende uitvoeringen vindt voor een redelijke prijs.

#3 Philips Hue Dimmer

Deze Philips Hue Dimmer Switch is te gebruiken als schakelaar voor HomeKit. Als je hem alleen voor je Hue-lampen gebruikt, kun je door ingestelde scenes scrollen door enkele keren op de bovenste knop te drukken. De middelste twee knoppen gebruik je om het licht te dimmen, terwijl de onderste knop je lampen uitschakelt. Zodra je hem aan HomeKit-koppelt, worden de knoppen als vier losse knoppen gezien.

Eerder verkocht Philips ook de Hue Tap. Het grootste verschil zit hem in de prijs, want de Hue Dimmer is een stuk goedkoper. Verder is het zo dat je via de Hue-app veel meer Dimmer-functies kunt instellen, ook als je accessoires van derden gebruikt. Bij de Tap is dat niet het geval en bovendien is deze knop uit het assortiment gehaald.

+ Vier knoppen in één accessoire

+ Relatief goedkope schakelaar

– Vereist Hue-set met bridge

#4 Philips Hue Smart-knop

Philips Hue heeft een slimme knop waarmee je allerlei scenes kunt activeren. Je bedient de lampen met één druk op de knop en kunt ook het licht inschakelen op basis van het tijdstip. Druk je ‘s ochtends op de knop, dan krijg je bijvoorbeeld felle verlichting waarbij je goed kunt ontbijten en werken. Maar druk je ‘s avonds laat op dezelfde knop, dan activeert de Hue Smart-knop een gezellige scene met warm licht.

Met één klik bedien je je slimme lampen, zonder dat je een smartphone nodig hebt. Dus ook geschikt voor huisgenoten die technisch niet zo handig zijn. Druk één keer om de lampen aan en uit te zetten, of houd de knop ingedrukt om ze te dimmen of te versterken versterken.

Je kunt deze knop los gebruiken of aan de wand bevestigen met de speciale wandhouder. De knop is alleen verkrijgbaar in wit en is gemaakt van siliconenrubber. Hij heeft een IP-waarde van IP44 en is dus ook geschikt voor in de badkamer, omdat hij tegen spatwater kan. Buitenshuis is echter minder geschikt. Hij meet 32 x 14,5 mm en als je de wandplaat erbij wilt gebruiken moet je rekening houden met een muuroppervlak van 76 x 76 mm.

Net als bij de andere Hue-producten werkt het met HomeKit (via de Hue-bridge), Siri, Google Assistent, Amazon Alexa en Microsoft Cortana. De Philips Hue Smart-knop is voorgeconfigureerd en is dus meteen na het koppelen met je Hue-systeem te gebruiken, zonder dat je dingen hoeft in te programmeren.

+ Compact design

+ Gedrag van knop afhankelijk van tijdstip

– Vereist Philips Hue-hub

– Alleen verkrijgbaar in wit

Bekijk de Philips Hue Smart Button bij Amazon.nl voor ca. €25

#5 Lightwave knoppen

De Lightwave Smart Series Dimmer hebben we tot nu toe alleen bij de Apple Store gezien. Daar koop je deze wandschakelaars voor prijzen tussen de 70 en 120 euro. Let op dat je voor de Lightwave-wandschakelaars wel een stroomaansluiting en de Lightwave Link Plus-hub nodig hebt. Deze knoppen heten Smart Dimmer en zijn te bedienen met je iPhone of iPad, HomeKit en Siri. Je gebruikt de Lightwave-app voor het instellen van automatiseringsfuncties, zoals tijdschakelaars, gegroepeerde activiteiten en triggers. De knoppen werken met een eigen RF-protocol, dus niet via Wi-Fi. Dit heeft volgens de fabrikant een groter bereik en heeft minder last van interferentie. Via de Lightwave-app kun je bovendien je energieverbruik bijhouden.

De Lightwave Smart Dimmer past in een inbouwdoos van 35 mm en is uitgevoerd in roestvrij staal of wit metaal. Je kunt kiezen uit een enkele of dubbele uitvoering.

Bekijken bij Apple:

Lightwave Smart Series Dimmer (enkelvoudig): €70 bij Apple

Lightwave Smart Series Dimmer (tweevoudig): €120 bij Apple

#6 Fibaro Button

De knop van Fibaro is de moeite om apart te vermelden. Het is niet de meest elegante knop die er is, maar je ziet wel meteen wat de functie is: dit is een knop waarop je moet drukken. Ideaal dus als noodknop voor je wat oudere familieleden. Je zou deze knop echter ook kunnen gebruiken om The Voice of Holland na te spelen. Of om een scene te activeren.

De knop heeft drie acties (één keer indrukken, twee keer indrukken of ingedrukt houden) en is beschikbaar in drie kleuren: rood, wit en zwart. Uiteraard is ‘ie geschikt voor HomeKit. Maar let wel op bij de Fibaro-producten, want er zijn van de meeste producten afzonderlijke versies met en zonder HomeKit.

+ Drie acties aan één knop

+ Duidelijke knop in drie kleuren

– Werkt met knoopcelbatterij

– Niet de mooiste knop

#7 Philips Hue Tap (end of life)

De Hue Tap is een ronde schakelaar voor Hue-lampen, maar je kunt er ook andere apparaten mee aansturen. Helaas heeft de fabrikant dit model uit het assortiment gehaald, maar je kunt ‘m nog wel bij verschillende winkels kopen en hij wordt ook nog steeds ondersteund. Heb je een dergelijke knop, dan kun je deze prima blijven gebruiken.

Je kan hem overal in huis neerleggen of aan de muur bevestigen. In eerste instantie was deze schakelaar alleen voor Hue, maar sinds een update van het Hue-systeem kun je er ook andere HomeKit-accessoires mee koppelen.

Het voordeel is dat de schakelaar bestaat uit uit vier knoppen en met de nodige apps kun je zelfs nog meer acties toevoegen. Een nadeel is dat je wel een Hue-bridge nodig hebt, omdat de knop niet op zichzelf te gebruiken is. De Hue Tap werkt zonder batterij: door op de knoppen te drukken wek je stroom op. Dat betekent wel dat je iets harder moet drukken om de knoppen te laten werken.

Zoek je een andere knop voor je Hue-accessoires, kijk dan eens naar de Philips Hue Dimmer en de Friends of Hue-schakelaars, die we verderop en in een apart artikel bespreken.

+ Ronde schakelaar met in totaal vier knoppen

+ Geen batterijen nodig, wekt zelf energie op

– Vereist Hue-set met bridge

– Gaat uit het assortiment bij Philips Hue, nog wel verkrijgbaar

#8 Logitech POP (end of life)

Logitech had met de POP-knoppen een veelzijdige schakelaar in het assortiment, maar dit product wordt helaas niet meer ondersteund door de fabrikant. De POP-knoppen zijn geschikt voor onder andere Hue en Sonos, maar kun je ook koppelen aan al je andere HomeKit-accessoires. Je hebt daarvoor wel de POP Smart Button Kit nodig, bestaande uit een bridge en één of meer knoppen. Vervolgens kun je dit uitbreiden met losse knoppen, waarbij je kunt kiezen uit wit, grijs en enkele andere kleuren.

+ Stijlvolle en simpele knop

+ Werkt ook met Sonos en andere slimme accessoires

– Aan de prijzige kant

– Wordt niet meer ondersteund

– Gebruikt vervangbare knoopcelbatterij

#9 Flic 2.0 (nog geen HomeKit)

Toen de vernieuwde Flic Smart Button 2.0 werd aangekondigd beloofde de fabrikant dat deze met HomeKit zou werken. Helaas is dit nog steeds niet het geval, waardoor veel kopers teleurgesteld zijn.

Het gaat om de tweede generatie die sinds op de markt is, dankzij een Kickstarter-campagne. De knop heeft een nieuw design en geeft betere feedback of je de knop hebt ingedrukt. Ook is het bereik verbeterd en is de batterijduur verbeterd. De Flic 2.0 werkt met een open platform voor ontwikkelaars, zodat zij er elke denkbare actie aan kunnen koppelen. Ook leuk is dat je er stickers op kunt plakken, om meteen duidelijk te maken welke actie eraan gekoppeld is. Je leest er meer over in ons nieuwsartikel over de Flic 2.0.

+ Simpele en compacte knop

+ Open platform, ontwikkelaars kunnen allerlei toepassingen maken

– Nog steeds geen HomeKit-ondersteuning

– Aparte hub nodig

Bekijken: losse knop met hub voor rond de 120 euro bij Amazon.nl

Bekijk ook Vernieuwde Flic 2.0 knop werkt met HomeKit De tweede generatie van de Flic Smart Button werkt met HomeKit. Met de knop kun je een aantal vooraf ingestelde acties uitvoeren door op de knop te drukken. De ondersteuning voor HomeKit is nieuw.

#10 Friends of Hue-knoppen (geen HomeKit)

Zoek je een knop voor je Philips Hue-lampen, dan kun je ook eens kijken naar de Friends of Hue-wandschakelaars. Er zijn tegenwoordig heel wat fabrikanten die ze maken. Ze zien eruit als normale lichtschakelaars en je kunt ze kopen in verschillende uitvoeringen en kleuren (wit, grijs, zwart, creme). Deze knoppen zijn ideaal om je Philips Hue-systeem te bedienen als jij (of je partner) de slimme knoppen die we hierboven bespreken niet mooi vindt. Omdat het lijkt op een wandschakelaar kun je ze onopvallend op de muur plakken.

Je kunt deze wandschakelaars aanbrengen op de plekken waar je bestaande lichtpunten zijn, maar het mooie is: je hebt vaak geen stroomaansluiting nodig. Sommige werken met een verwisselbare batterij, andere wekken zelf energie op door op de knop te drukken.

+ Verkrijgbaar in meerdere kleuren en afwerkingen

+ Te gebruiken op bestaande lichtpunten

+ Neutraal design

+ Geen stroomaansluiting nodig

– Geen HomeKit

Bekijk ook Philips Hue Tap, Dimmer of Hue-schakelaars: welke moet je kiezen? Zoek je een fysieke knop om je Philips Hue-lampen te bedienen, dan heb je keuze uit twee accessoires van Philips zelf: de Hue Tap of de Hue Dimmer Switch. Welke is in verschillende situaties het handigst?

Meer HomeKit-accessoires

Zoek je nog meer accessoires voor HomeKit, kijk dan eens naar deze round-ups:

Bekijk ook HomeKit-producten kopen in Nederland: dit is er verkrijgbaar Welke HomeKit-accessoires kun je allemaal kopen in Nederland? In dit artikel zetten we een greep van de HomeKit-accessoires in Nederland op een rijtje, overzichtelijk gesorteerd per categorie. Bekijk hier de lijst!

Heb je een geschikte HomeKit-knop gekozen? Dan kun je met onze lijst van HomeKit-apps bezig gaan met het inrichten van kamers en het regelen van al je automatiseringen!