Alles over HomeKit-camera’s

HomeKit biedt ondersteuning voor (beveiligings)camera’s. Dit houdt in dat je in de Woning-app direct de camerabeelden kunt bekijken, of een melding krijgt als er beweging is gedetecteerd. Door de camera te koppelen aan je verlichting, kun je inbrekers afschrikken door de lampen fel te laten schijnen op het moment dat er beweging wordt gedetecteerd.

Dit zijn de beste HomeKit-camera’s: onze top 8

De beste HomeKit-camera: Logi Circle 2

De Circle 2 van Logitech is een camera voor binnen en buiten. HomeKit-ondersteuning is alleen beschikbaar in de bekabelde versie, niet in de draadloze Circle 2. Let dus goed op dat je de juiste koopt en werk de kabel goed weg, om te voorkomen dat inbrekers het kunnen doorknippen. De camera bewaart gratis de videobeelden van de afgelopen 24 uur, wat voor de meeste mensen genoeg zal zijn. Wil je opnames langer bewaren, dan kan dat tegen een vergoeding. Vanaf eind 2019 kun je met deze camera ook gebruik maken van HomeKit Secure Video, zo heeft de fabrikant bevestigd. Het opslaan van beelden in iCloud is dan ook mogelijk. De Circle 2 beschikt over een 8 megapixel camera met een kijkhoek van 180 graden. Net als de Omna zijn de beelden Full HD (1080p). Je verbindt de camera met Wi-Fi op 2,4GHz en 5GHz. De bewegingsdetectie is geavanceerd, zodat er minder valste meldingen zijn. Ook schakelt de camera automatisch over op nachtzicht en kan daarbij tot zo’n 4,5 meter kijken. Met 8x digitale zoom kun je kijken wat er aan de hand is. Een ingebouwde speaker en microfoon zorgen ervoor dat je in twee richtingen kunt meeluisteren en terugvragen.



De Logitech Circle 2 maakt gebruik van cloudopslag en biedt tegen betaling extra functies, zoals herkenning van personen en activiteitenzones. Er zijn extra accessoires verkrijgbaar die ervoor zorgen dat je de Circle 2 op allerlei manieren kunt bevestigen. Bijzonder is dat de Circle 2 zowel met HomeKit als met Alexa en Google Assistant werkt, zodat je nog veel meer accessoires aan elkaar kunt koppelen. Ook positief vinden we de IP65-rating, zodat je deze camera buitenshuis kunt hangen.

Koopadvies:

Zoek je een HomeKit-camera die ook draadloos te gebruiken is, kies dan voor de Arlo Ultra (ca. 400 euro) of de Arlo Baby (€220). Zoek je een HomeKit-camera voor buitenshuis, dan is de Logitech Circle 2 (€155) geschikt. Wil je een stevige schijnwerper voor op je tuinpad, dan kun je echter beter voor de iets duurdere Netatmo Presence (€300) kiezen. Wil je een zo goedkoop mogelijke HomeKit-camera, dan raden we de D-Link Omna 180 aan (€130), maar die is al wel wat ouder.

Wil je meer lezen over de voordelen van een HomeKit-camera en waar je op moet letten? Lees dan verder in deze onderwerpen.

Welke HomeKit-camera’s kun je in Nederland kopen?

De D-Link Omna 180 was de eerste HomeKit-camera in Nederland. Later volgden andere merken zoals Logitech en Netgear. Het aanbod wordt gaandeweg steeds groter, maar let goed op of een camera aan jouw wensen voldoet. Ze werken niet allemaal samen met HomeKit en de meeste camera’s zijn alleen in bekabelde uitvoering te gebruiken. Dat betekent dat er een stroomkabel moet lopen naar de plek waar je de camera wilt ophangen. Buitenshuis kan dat lastig zijn. De Nest Cam levert uitstekende videobeelden, maar zal na de samenvoeging met Google Home geen HomeKit-ondersteuning krijgen. Bovendien zijn Apple’s privacyregels veel te streng voor Google.

#2 Netgear Arlo Ultra

Netgear heeft drie camera’s die met HomeKit werken: de al wat langer bestaande Arlo Pro 2, de nieuwere Arlo Ultra en een babyfooncamera met de naam Arlo Baby, die we verderop bespreken. Voor gebruik als beveiligingscamera zijn de Arlo Pro 2 en de Arlo Ultra het meest geschikt.

De Arlo Ultra is geschikt voor 4K HDR en kan ook ‘s nachts beelden in kleur opnemen. Er zit een ingebouwd lampje in, om te zorgen dat je in het donker je weg kunt vinden. Ook kun je in twee richtingen praten, waarbij ruisonderdrukking zorgt dat je goed verstaanbaar bent. Deze camera werkt via de Netgear SmartHub en is ook draadloos te gebruiken. HomeKit-ondersteuning is er sinds oktober 2019. Behalve met HomeKit werkt het ook met Zigbee én Z-Wave. Bij de prijs van de Arlo Ultra is een 1-jarig lidmaatschap voor Arlo Smart Premier inbegrepen. Dit biedt slimme herkenning van mensen, voertuigen en pakketjes. Ook kun je 30 dagen terugkijken naar je videohistorie.

#3 Netgear Arlo Pro 2

De Arlo Pro 2 heeft in januari 2019 ondersteuning voor HomeKit gekregen. Je kunt dus de beelden bekijken via Apple’s Woning-app en daarbij taken en scenes meenemen in je automatiseringen. Zo kun je de lampen aan doen op het moment dat de camera beweging heeft gedetecteerd. De camera kan ook rijke notificaties sturen met een voorvertoning van het camerabeeld. Zo weet je meteen of het zin heeft om 112 te bellen, of niet. Een Arlo Pro 2 camera kost rond de 300 euro.

#4 Netatmo Presence

De Netatmo Presence is bedoeld voor gebruik buitenshuis. De Presence-camera herkent mensen, dieren en auto’s, waardoor je niet telkens meldingen ontvangt als de kat van de buren in beeld is. Bovendien is deze camera voorzien van een flinke lamp, waarmee je meteen goed zicht krijgt wie er voor je huis staat.

Het strakke uiterlijk van de Netatmo Presence moet je aanspreken. Wel heeft deze camera als voordeel dat er een flinke schijnwerper (floodlight) in zit, die je op afstand kunt bedienen via de app. Je hoeft niet te betalen voor clouddiensten, want je kunt de beelden ook op een microSD-kaart of op Dropbox opslaan.

#5 Netatmo Welcome

Netatmo heeft ook een Welcome-camera voor binnenshuis, die sinds het najaar van 2018 HomeKit-geschikt is. Ook deze camera herkent mensen, dieren en bekende gezichten, zodat je een melding krijgt als bijvoorbeeld je partner thuiskomt. Creepy? Het is maar net waar je het apparaat neerzet. Als je de Netatmo Welcome bijvoorbeeld in de hal neerzet wordt wel het gezicht bij binnenkomst herkend, maar gluurt de Welcome niet mee bij alles wat er in de woonkamer (of slaapkamer!) plaatsvindt. De camera heeft een goud-zilverachtige kleur en is onopvallend te plaatsen, al levert Netatmo er geen bevestigingsmateriaal zoals muurbeugels bij. In onze Netatmo Welcome review lees je wat we er bij de introductie van deze camera van vonden.

#6 EufyCam 2c

De EufyCam 2c is een camera van Anker, de fabrikant die accessoires onder meerdere merknamen op de markt brengt. De EufyCam 2c is sinds januari 2020 geschikt voor HomeKit en heeft als bijzonderheid dat ‘ie draadloos is. Je kunt deze camera dus ook ophangen op plek waar je geen stroomaansluiting hebt. De interne batterij gaat 180 dagen mee, dus je hoeft maar twee of drie keer per jaar de batterijen te vervangen.

De EufyCam 2c levert HD-beelden in 1080p en is IP67-waterbestendig zodat hij ook in de tuin te gebruiken is. Een set van twee camera’s en een hub kost rond de 200 euro. De camera herkent vogels, honden en bladeren in de wind, zodat je minder snel vals alarm krijgt.

Bekijken: EufyCam 2c bij Amazon

#7 Netgear Arlo Baby

Een andere optie is de Arlo Baby van Netgear, die in eerste instantie bedoeld is als babyfoon. Je kunt deze ook voor andere toepassingen gebruiken als je de dierendecoratie er vanaf haalt. De camera bestaat uit twee witte bollen die op elkaar zijn gestapeld tot een soort sneeuwman. De camera zit in de bovenste bol, terwijl de onderste bol dienst doet als voet. Eventueel kun je een muur- of tafelhouder erbij kopen om de Arlo Baby wat steviger vast te maken. Met een beeldkwaliteit van 1080p heb je duidelijk zicht, niet alleen van de babykamer maar ook van een normale ruimte in huis. Deze beeldkwaliteit is vergelijkbaar met de andere camera’s die we hier bespreken. Er zit ook nachtzicht op.

De Arlo Baby kan beweging en geluid detecteren. Vervolgens kan de camera automatisch een opname make van 15 tot 120 seconden, of totdat de activieit is gestopt. Daarnaast kun je foto’s maken als er geluid of beweging is, waarbij je de gevoeligheid kunt aanpassen. Je kunt ook de bewegings- of geluidsdetectie inschakelen. Uiteraard krijg je een melding als er iets aan de hand is, als pushbericht of per e-mail. In de bijbehorende app zie je een historie van de opnames per maand en dag gesorteerd. Ook slaat Arlo de beelden een week gratis op in de cloud, waarna ze worden verwijderd. Eventueel kun je tegen betaling langer terugkijken. De kijkhoek is met 90 tot 130 graden wel iets kleiner dan bij de beveiligingscamera’s met HomeKit.

Een aantal unieke eigenschappen van de Arlo Baby: het werkt ook met Alexa en Google Home, er zitten omgevingssensoren in (temperatuur, luchtvochtigheid, luchtkwaliteit), er zit aan de achterkant een nachtlampje om de kamer te verlichten en er zit 20MB intern geheugen in om muziek af te spelen. Ook uniek is dat de Arlo Baby de enige HomeKit-camera is die draadloos te gebruiken is. Helaas gaat de camera dan nog maar een uur mee. Bij normale HomeKit-camera’s vereist Apple een kabel, maar de Arlo Baby kun je ook korte tijd op de interne batterij gebruiken. De meeste extra functies zijn echter alleen via de Arlo Baby-app beschikbaar en sommige automatiseringen zijn bij deze camera niet mogelijk. Netgear heeft nog meer camera’s, maar die werken niet met HomeKit.

#8 D-Link Omna 180

De D-Link Omna 180 Cam HD-camera neemt beelden op in 1080p en heeft een kijkhoek van 180 graden. Deze HomeKit-camera beschikt ook over nachtzicht en biedt ook tweeweg-audio, zodat je niet alleen kunt meeluisteren, maar ook terugvragen. Dankzij de ondersteuning voor HomeKit bekijk je alle beelden in de Woning-app. Je kunt de camera daardoor ook koppelen aan HomeKit-verlichting zoals Philips Hue. Een belangrijk pluspunt is dat er een microSD-kaartslt in zit, zodat je de beelden offline kunt bewaren, zonder dat daar kosten aan verbonden zijn. Dit heeft echter ook weer een nadeel, want als een inbreker de camera meeneemt ben je ook de opgeslagen beelden kwijt. In onze D-Link Omna 180 Cam HD review waren we enthousiast over de brede kijkhoek, maar we vinden het nachtzicht van deze camera minder goed.

Waarom een HomeKit-camera?

Waarom zou je een camera nemen die met HomeKit werkt? Bij de meeste ‘connected’ camera’s zit immers al een app, die ook prima werkt. Dat klopt, maar het probleem is dat fabrikanten eigen oplossingen ontwikkelen, die niet samenwerken met apparaten van andere fabrikanten. Daardoor kun je camera niet koppelen aan lampen, rookmelders, thermostaten en dergelijke van andere merken. Als het met HomeKit werkt, kun je alles laten samenwerken. De kracht van HomeKit is dat alles centraal te bedienen is.

Daarnaast weet je bij HomeKit dat je privacy goed is geregeld. Fabrikanten willen vaak zoveel mogelijk data verzamelen van gebruikers, ook over hun gedrag thuis. Bij een camera die in jouw woonkamer of slaapkamer staat, wil je niet dat iemand op afstand kan meekijken. Dat zou een hacker kunnen zijn, maar ook iemand bij de fabrikant. Fabrikanten gebruiken vaak de smoes dat ze zoveel mogelijk gebruikersdata verzamelen om hun producten nog beter te maken, maar dat gaat wel ten koste van jouw privacy. Apple doet in vergelijking met Google en Amazon veel meer moeite om jouw privacy te beschermen en de beelden goed te beveiligen.

Wat kun je doen met een HomeKit-camera?

Met een camera kun je kijken of alles thuis in orde is. Je kunt kijken of huisgenoten thuis zijn, maar je zult het vooral gebruiken voor je gemoedsrust. Tijdens een weekendje weg kun je kijken of alles thuis nog in orde is. Je kunt dergelijke camera’s met HomeKit ook gebruiken als beveiligingscamera’s. Je krijgt dan een melding als er beweging wordt gedetecteerd. Daaraan kun je ook weer acties koppelen. Zo kun je de verlichting inschakelen bij beweging. Bij de meeste aanbieders kun je de videobeelden gratis bekijken en opslaan. Je kunt dit voor een maandbedrag uitbreiden naar een langere terugkijkhistorie.

Ook handig is dat er allerlei extra’s voor je HomeKit-camera zijn. Zo kun je met de Homecam-app meerdere beelden van je camera bekijken, zodat je een eigen beveiligingsmonitor in de gang kunt hangen.

Camera’s met HomeKit: nadelen zijn er ook

De belangrijkste nadelen van HomeKit-camera’s zijn:

Ze zijn vaak iets duurder.

Beperkte mogelijkheden voor opname-instellingen.

Privacy-functie inschakelen kost extra moeite.

De apps van fabrikanten kunnen vaak van pas komen als je opnames wilt maken van de camera. Zo vind je in de Omna-app de mogelijkheid om offline op te slaan op een microSD-kaartje. Bij de Circle 2 kun je kiezen voor extra cloudopslag. Het inschakelen van de privacy-modus is wat ingewikkelder. Als je iemand toegang hebt gegeven tot je Woning-app kan deze persoon via de app op elk moment meekijken naar een livestream van de kamer. Denk dus goed na wie je uitnodigt om je HomeKit-data te delen.

Hierop moet je letten bij het kopen van een HomeKit-camera

Wil je een HomeKit-camera kopen, let dan op de volgende punten:

Compatibiliteit met HomeKit: niet alle modellen van een camera zijn geschikt voor HomeKit. Zo moet je bij de Logitech Circle 2 opletten dat alleen het bekabelde model met HomeKit werkt.

Nachtzicht: je wilt ook ‘s avonds laat nog in de woonkamer kunnen rondkijken.

Historie: check hoeveel dagen je de beelden gratis kunt terugkijken en wat een opslagabonnement kost. Daarmee kun je bijvoorbeeld 14 dagen of 30 dagen de beelden terugzien.

Kijkhoek: kun je de camera zo plaatsen dat de hele kamer in beeld is?

Outdoor: wil je de camera buiten plaatsen? Kies dan voor een weerbestendig model.

Secure Video: sommige camera’s bieden vanaf najaar 2019 ondersteuning voor HomeKit Secure Video. Deze iCloud-functie slaat je beelden extra veilig op en kan je alarmeren bij beweging.

