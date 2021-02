Apple heeft meerdere reparatieprogramma's lopen, waardoor je voor bepaalde defecten in aanmerking komt voor gratis vervanging of reparatie. Welke reparatieprogramma's heeft Apple allemaal en hoe check je of je in aanmerking komt? In dit overzicht lees je er alles over!

Apple reparatieprogramma’s

Is je iPhone defect of is je MacBook stuk? Voordat je je iPhone laat repareren is het verstandig om te kijken naar Apple’s reparatieprogramma’s. Heb je een defect waar Apple een reparatieprogramma voor heeft lopen, dan krijg je gratis een vervangend toestel, een kosteloze reparatie of korting op een reparatie. Check hier welke Apple reparatieprogramma’s er zijn en of je ervoor in aanmerking komt.

Wat is een reparatieprogramma?

Een reparatieprogramma is vergelijkbaar met een terugroepactie. Een reparatieprogramma houdt in dat Apple een fout geconstateerd heeft bij bijvoorbeeld een bepaald type iPhone of MacBook, waardoor gebruikers last krijgen van defecten of problemen. Denk aan bijvoorbeeld cameraproblemen bij een iPhone of schermproblemen bij een Mac. Bij reparatieprogramma’s geldt vaak dat niet elk model in aanmerking komt. Het kan bijvoorbeeld alleen betrekking hebben op een iPhone die in een bepaalde periode geproduceerd is. Sommige reparatieprogramma’s lopen maar voor een beperkte tijd, waardoor je dus snel moet reageren om te kunnen profiteren van de reparatie of vervanging. Hiervoor kun je een afspraak bij de Genius Bar maken of bij een erkende serviceprovider.

Welke Apple reparatieprogramma’s zijn er?

Er lopen een aantal Apple reparatieprogramma’s waarvoor je in aanmerking komt met het juiste model:

iPhone en iPad:

In 2018 kon je bij Apple je accu van je iPhone goedkoper laten vervangen. Dit kostte in 2018 daardoor €29 in plaats van €89. Met ingang van 2019 betaal je bij Apple voor het vervangen van je iPhone-batterij €55 of €75 bij de meest recente toestellen.

Bekijk ook iPhone-batterij vervangen: dit zijn de opties als de accu slechter wordt Moet je de iPhone batterij vervangen, omdat de accu steeds slechter presteert? In deze tip lees je alles over de iPhone batterij vervangen door Apple, reparatiebedrijven en zelf de reparatie uitvoeren. Ook vertellen we hoe je de conditie van de iPhone-batterij controleert.

Mac:

Overig:

Verlopen reparatieprogramma’s van Apple

Er is ook een aantal reparatieprogramma’s die verlopen zijn. Voor onderstaande problemen gold een kosteloze reparatie, maar inmiddels biedt Apple dat meestal niet meer aan omdat bijvoorbeeld de van tevoren vastgestelde periode inmiddels verstreken is:

Denk je alsnog recht te hebben op een kosteloze reparatie of vervanging, dan is het natuurlijk altijd het proberen waard.

Hoe weet ik of ik in aanmerking kom voor een reparatieprogramma?

Voor elk reparatieprogramma maakt Apple duidelijk welke modellen getroffen zijn. In onze artikelen over de individuele reparatieprogramma’s lees je altijd precies welke modellen er geschikt zijn. Lees dit dus goed voordat je met je Apple-apparaat naar de Apple Store gaat. Soms gaat het om een specifiek model uit een bepaald bouwjaar, maar soms doet ook een groot aantal modellen mee.

Voor een Mac check je het modelnummer via  > Over deze Mac. Hier zie je niet alleen de naam van het model, maar ook het jaar van introductie. Op de iPhone en iPad check je de modelnaam via Instellingen > Algemeen > Info. In onze artikelen over MacBook-modellen, iPhone-modellen en iPad-modellen vind je meer details hoe je je Apple-product herkent.

Waar kan ik terecht voor een Apple reparatieprogramma?

Heb je een defect dat valt binnen één van Apple’s reparatieprogramma’s, dan kun je terecht bij één van de Apple Stores in Nederland of Apple Store in België. In Nederland is dat de Apple Store in Amsterdam, Haarlem en Den Haag. In België vind je de Apple Store in Brussel. Naast de officiële Apple Stores kun je voor reparatie of vervanging ook terecht bij de Erkende Apple Serviceproviders. Onder andere Microfix, Card Services en Amac zijn Erkende Apple Serviceproviders. Reparaties die bij deze partijen uitgevoerd worden, worden door Apple gezien als eenzelfde soort reparatie als bij de Apple Store. Apple’s reparatieprogramma’s gelden dus ook bij deze vestigingen, onder dezelfde voorwaarden. Het voordeel van Erkende Apple Serviceproviders is dat deze op meer plekken in Nederland en België verspreid zijn.

Bekijk ook Apple Store: alles over de winkels van Apple Lees alles over de winkels van Apple die je in Amsterdam, Brussel en andere steden vindt. Waar kun je terecht, hoe zit het met de online Apple Store en hoe weet je of een Apple Store 'echt' is?

Bekijk ook Apple Authorised Service Provider: alles over erkende Apple serviceproviders (AASP) Wat zijn Apple Authorised Service Providers, waar vind je ze en waarom zou je reparaties door een AASP laten uitvoeren? Op deze pagina uitleg over Erkende serviceproviders, wat ze doen en wat het verschil is met de Genius Bar in de Apple Store.

Wat zijn de kosten voor een Apple reparatieprogramma?

De kosten voor een Apple reparatieprogramma verschillen per geval. Bij de meeste reparatieprogramma’s kom je bijvoorbeeld in aanmerking voor een gratis vervanging, maar er zijn ook reparatieprogramma’s waar een vergoeding tegenover staat. In bijna alle gevallen is aan te raden om in te gaan op het reparatieprogramma als jouw toestel getroffen is. Zelfs als je al een reparatie uit hebt laten voeren voor hetzelfde probleem, kun je het beste contact opnemen met Apple. Je krijgt dan vaak het eerdere bedrag wat je moest betalen terug.

Bekijk ook Zo neem je contact op met Apple Support Heb je een probleem met een Apple-product, dan kun je op verschillende plekken terecht om het probleem op te lossen. In dit artikel leggen we uit hoe je contact opneemt met Apple Support, de klantenservice en de helpdesk.

