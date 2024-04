iMazing is software waarmee je je Apple-devices zoals iPhones en iPads kunt beheren. DigiDNA heeft nu versie 3 uitgebracht, dat volledig opnieuw is ontworpen en nu ook ondersteuning biedt voor Vision Pro.

iMazing is de beheersoftware waarmee je alles op je iPhone en iPad kunt regelen, zoals backups, overzetten van muziek en het opzoeken van je serienummer. De software is beschikbaar voor Mac en Windows-pc’s en kan vaak nét iets meer dan wat je in de Finder (en voorheen iTunes) voor elkaar krijgt. Bij iMazing 3 valt als eerste de vernieuwde gebruikersinterface op, met de nieuwe Discover-sectie die toegang geeft tot veelgebruikte tools zoals het overzetten van muziek en foto’s, het downloaden van iMessage-berichten of het maken van backups. Je betaalt 50 euro voor één apparaat of 60 euro voor drie apparaten als eenmalige aankoop. Daarnaast kun je een jaarabonnement nemen voor 10 apparaten.

iMazing 3: dit is er nieuw

De basisfuncties zijn nog steeds aanwezig, maar iMazing 3 is wel volledig opnieuw ontworpen en de code is volledig herschreven voor macOS en Windows. Alles is erop gericht om de functies die ze de komende maanden en jaren zullen uitbrengen, beter te integreren. De sectie Device Overview laat alle details zien over jouw aangesloten apparaat, zoals het serienummer, modelnummer, apparaat-ID, datum van laatste backup en meer. Er is ook een sectie Data voor het bekijken van je opgeslagen media, berichten, contact en en andere inhoud.

Voor het beheer van je batterij is er een aparte Battery-sectie, waar je informatie vindt over de huidige temperatuur, maximale capaciteit van de batterij, maximale effectieve lading en laadcycli. Nieuw zijn een donkere modus, verbeterd beheer van je backups en snapshots en een nieuw ontworpen instellingenmenu. En daarnaast is de software nu ook geschikt voor de Vision Pro, naast de al bestaande support voor iPhone, iPad, iPod en Apple TV.

Daarnaast zijn er natuurlijk de standaardfuncties. iMazing wordt vooral gebruikt voor:

Gegevensoverdracht tussen je iOS-apparaat en de computer.

Backups maken van iOS-apparaten en ze herstellen.

Beheren van media, berichten, contacten en andere gegevens op je iOS-apparaten.

De kernfuncties van iMazing zijn dan ook de flexibele lokale backups met ondersteuning voor snapshots, de bestands- en media-overdracht van en naar apparaten en het exporteren van berichten van iMessage, sms en WhatsApp. Daarnaast zijn er nog wat zakelijke tools voor bedrijven die apparaten van medewerkers willen beheren. iMazing werkt in 10 talen, waaronder Engels (maar geen Nederlands).

Muziek beheren in iMazing 3.

Gebruikers die de software na 20 oktober 2020 hebben aangeschaft kunnen gratis upgraden. Heb je een oudere licentie dan kun je met 50% korting upgraden naar versie 3. Toch zijn niet alle gebruikers blij met de ontwikkelingen. Voorheen kon je een licentie kopen per computer, maar nu is dat per device. Wissel je je iPhone omdat hij bijvoorbeeld kapot is gegaan, moest worden omgewisseld of werd gestolen, dan kost dit je ook weer een extra device-slot. Je moet dus even zelf kijken wat voor jou het gunstigst uitpakt. iMazing kan in veel gevallen een lifesaver zijn als je de toegang tot gegevens op je iPhone kwijt bent, maar de kosten moeten natuurlijk wel redelijk blijven. Gelukkig is er een gratis proefperiode om zelf te kunnen kijken of het iets voor je is.

Zoals gezegd: deze nieuwe versie van iMazing legt de basis voor een groot aantal toekomstige functies, die de komende maanden bekend zullen worden gemaakt.