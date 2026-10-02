Moet je de iPhone batterij steeds vaker opladen? Dan kun je overwegen om je iPhone batterij te laten vervangen door Apple of een reparatiebedrijf. Maar wat kost dat? En hoe weet je of de batterij van je iPhone aan vervanging toe is? Dat vertellen we je in dit artikel!

Heb je de laatste tijd gemerkt dat de batterij van je iPhone minder lang meegaat? Valt je toestel spontaan uit en moet je het vaker opladen? Dan kan het zomaar zijn dat de iPhone-accu versleten is en aan vervanging toe is. Met een nieuwe batterij beleef je weer meer plezier aan je toestel en kun je weer een paar jaar vooruit. Het vervangen van de accu is goedkoper dan een nieuwe iPhone aanschaffen, maar helemaal gratis is het natuurlijk niet. Reken op rond de 100 euro als je het door Apple laat uitvoeren. De gedetailleerde prijzen lees je verderop in dit artikel. Ook vertellen we hoe je kunt controleren of je iPhone-batterij aan onderhoud toe is.

Prijzen voor iPhone batterij vervangen: dit kost het

Hieronder zie je de prijzen voor het vervangen van iPhone-batterijen, uitgesplitst per type toestel. Voor de nieuwste iPhones betaal je het meest, terwijl je voor wat oudere iPhones nog een best redelijke prijs betaalt. Het vervangen van de versleten batterij is vaak een goede investering en kost een stuk minder dan overstappen naar een nieuw toestel. Voldoet je huidige iPhone nog goed en wil je er nog 2-3 jaar mee vooruit, dan is een nieuwe batterij een goed idee.

Kosten iPhone-batterij vervangen bij Apple

Toestel Prijspeil 29 september 2026 iPhone 18 Pro (Max) €149,- iPhone Air €135,- iPhone 17 Pro (Max) €135,- iPhone 17(e) €109,- iPhone 16 Pro (Max) €135,- iPhone 16 (Plus) €109,- iPhone 16e €109,- iPhone 15-serie €109,- iPhone 14-serie €109,- iPhone 13-serie €99,- iPhone 12-serie €99,- iPhone 11-serie €99,- iPhone SE-serie €79,- iPhone XR €99,-

Reparatiekosten van eerdere modellen vind je hier.

De prijzen gelden alleen voor reparaties buiten de garantie. Je kunt het beste via Apple Support een afspraak maken. Je maakt dan een afspraak voor een Apple Store, maar het kan via deze manier ook bij één van de vele Apple Authorised Service Providers (AASP).

Toestel te jong of te oud?

Hou er rekening mee dat je toestel niet altijd in aanmerking komt voor het vervangen van de batterij, bijvoorbeeld als deze bij nieuwe toestellen nauwelijks versleten is. Apple kan je verzoek dus weigeren. Ook kan het bij oudere toestellen zoals de iPhone 8-serie gebeuren dat Apple geen reparatie meer kan uitvoeren. Dit zijn zogenaamde vintage toestellen, waarbij Apple niet altijd meer kan garanderen dat er geschikte onderdelen op voorraad zijn.

Bekijk ook Zo maak je een afspraak met de Apple Store Genius Bar of een erkende serviceprovider Heb je een probleem met je iPhone, iPad of Mac? Dan kun je daarvoor terecht bij de Apple Store. Maak een afspraak met de Genius Bar, zodat je op een door jou gekozen tijdstip terecht kan voor je probleem.

iPhone batterij vervangen

Volgens Apple kan een goed onderhouden iPhone batterij zo’n 1000 keer volledig worden opgeladen. De batterij heeft dan nog steeds 80 procent capaciteit. Dit is voldoende om nog steeds plezier te hebben van je toestel, al zul je het toestel wat vaker aan de oplader moeten hangen. Maar op een gegeven moment merk je dat de batterij minder wordt. Waar moet je op letten als de iPhone batterij vervangen moet worden? Dat lees je in deze tip!

Wanneer je iPhone-accu steeds sneller leegraakt of op een percentage boven de 5% plotseling uitvalt, heeft het zin om je iPhone batterij te vervangen, bij voorkeur door een origineel exemplaar. Wanneer je iPhone batterij vervangen moet worden, hangt af van het gebruik: hoe vaak en hoe intensief je je iPhone gebruikt en hoe vaak je moet opladen. Bij elke laadcyclus lukt het steeds minder om gebruik te maken van de volledige batterijcapaciteit. Een batterij moet minimaal 2 jaar probleemloos te gebruiken zijn; daarna mag je verwachten dat er slijtage optreedt.

Ook zul je merken dat je iPhone trager wordt als de batterij minder van kwaliteit wordt. Zodra je batterij onder een bepaald gezondheidspercentage komt, gaat je iPhone in een soort energiebeheerfunctie om te voorkomen dat je toestel bij zwaardere taken spontaan uitvalt.

Bekijk ook Dit is waarom jouw iPhone steeds trager aanvoelt Voelt je iPhone trager aan dan voorheen? Het zit niet tussen je oren! Er zijn meerdere redenen waarom je iPhone trager aanvoelt en in deze tip vertellen we wat je daar zelf aan kunt doen.

Wil je je huidige toestel nog een tijdje blijven gebruiken? Dan raden we aan om de batterij te laten vervangen. De kosten vallen namelijk wel mee, als je bedenkt hoeveel gebruiksplezier je er nog van zult hebben en hoeveel ergernissen je ermee oplost. Inruilen voor een recenter toestel is veel duurder.

Bekijk ook Dit kosten iPhone-reparaties bij Apple Wat kost het als je een reparatie moet laten uitvoeren aan je iPhone? En wat kost de service aan je batterij? De bedragen kunnen oplopen tot meer dan 300 euro voor een iPhone-scherm? Dit zijn de kosten bij schermreparatie buiten de garantie en meer dan 600 euro als er iets anders kapotgaat.

iPhone batterij gratis vervangen, kan dat?

Is de batterij binnen een jaar na aankoop al slecht geworden, dan kun je aanspraak maken op de 1-jarige garantie die op alle Apple-producten geldt. Daarna zal de consumentenwetgeving in werking treden, waardoor je tot 2 jaar na aankoop nog aanspraak kunt maken op reparatie. Dit geldt alleen als je het product als consument in de EU hebt gekocht (dus niet zakelijk of buiten de EU).

Om de conditie van de iPhone-accu vast te stellen, gebruikt Apple een eigen testprocedure. Als de batterij in de test een rode melding oplevert, zal de batterij vervangen worden, anders niet. Het gaat hierbij om het resultaat in deze specifieke test, niet om normale slijtage van de batterij. Of je toestel gratis gerepareerd gaat worden, is afhankelijk van nog meer factoren. Apple let onder andere op de uiterlijke conditie van het toestel. Heb je bijvoorbeeld een gebarsten scherm of deuken in het toestel, waardoor de batterij moeilijker vervangen kan worden, dan kan Apple reparatie weigeren. Ook kan het zijn dat Apple alleen de batterij zal vervangen als je zelf voor de kosten van de schermreparatie opdraait.

Over het algemeen zal Apple de batterij alleen vervangen als deze onder 80% van de oorspronkelijke capaciteit zit.

Is de garantie verlopen, dan kun je nog steeds de iPhone-batterij vervangen via Apple, maar dan zul je zelf voor de kosten moeten opdraaien. Ook dan gelden de aanvullende voorwaarden zoals hierboven genoemd.

Je kunt hiervoor een afspraak maken via de Apple-website of de Apple Support-app. In onderstaande tip lees je meer over hoe je contact op kunt nemen met Apple Support.

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Maak voordat je je toestel inlevert bij Apple een back-up in Finder of iCloud, zodat je geen gegevens kwijtraakt. Ga je je toestel opsturen naar Apple, zorg dan dat je een reservetoestel (bijvoorbeeld een oude iPhone) achter de hand hebt, omdat je je iPhone een paar dagen kwijt bent.

iPhone batterij vervangen door reparatiebedrijf

Behalve bij Apple kun je ook terecht bij erkende serviceproviders zoals Card Services, Amac en Microfix. Het voordeel van Erkende Serviceproviders is dat ze met originele onderdelen werken en je je garantie behoudt. Dit is de beste oplossing als je niet in de buurt van een Apple Store woont, maar wel je recht op garantie wilt behouden.

Bekijk ook Apple Authorised Service Provider: alles over erkende Apple serviceproviders (AASP) Wat zijn Apple Authorised Service Providers, waar vind je ze en waarom zou je reparaties door een AASP laten uitvoeren? Op deze pagina uitleg over Erkende serviceproviders, wat ze doen en wat het verschil is met de Genius Bar in de Apple Store.

Is de iPhone niet langer in de garantie, dan kun je ook langsgaan bij andere reparatiebedrijven, die vaak wat goedkoper zijn. Nadeel hiervan is dat ze niet altijd met originele onderdelen werken. Sinds een tijdje gaat Apple wel soepeler om met reparaties van niet-originele batterijen. Ze zullen je niet meer weigeren als je je batterij elders hebt laten vervangen.

Laat je je iPhone batterij vervangen door een niet-officiële reparateur, dan adviseren we om niet meer dan 50 euro te betalen, zeker als er gebruik wordt gemaakt van niet-originele onderdelen.

iPhone batterij zelf vervangen

De goedkoopste optie is zelf de iPhone batterij vervangen, maar dit is meteen ook de moeilijkste. Op internet vind je complete pakketten om je iPhone batterij te vervangen, inclusief de benodigde schroevendraaiers. Wel zo handig, want je hebt meteen alles bij de hand. Je doet dit uiteraard wel op eigen risico en als het misgaat, zul je zelf een reparateur moeten zoeken die jouw fouten wil oplossen.

Hoe vervang je een iPhone accu?

Het vervangen van de iPhone-accu is afhankelijk van het model. In de meeste gevallen moet je de iPhone uitschakelen en de schroefjes verwijderen. Vervolgens verwijder je met een zuignap het scherm, waarbij je oplet dat de bekabeling niet kapot gaat.

Apple heeft een beperkte serie reparatiehandleidingen, bijvoorbeeld voor de iPhone 17. De collectie reparatiehandleidingen van iFixit is echter veel groter en voorzien van duidelijke foto’s. De reden waarom dit bedrijf de handleidingen maakt, is dat het de benodigde gereedschappen verkoopt. Met een gereedschapssetje van IKEA kom je niet zo ver.

Bekijken bij iFixit:

Kijk bij het onderdeel reparatiehandleidingen (hier te vinden) voor alle instructies.

iPhone batterij controleren

iOS bevat allerlei diagnostische hulpmiddelen waarmee gecheckt wordt wat de status van je batterij is. Via de instellingen kun je zelf de conditie van de batterij opvragen. Dit werkt als volgt:

Ga naar Instellingen. Kies voor Batterij > Batterijconditie. Bij Maximumcapaciteit zie je in procenten de conditie van de batterij.

Bekijk ook Zo werkt ‘Batterijconditie’ op de iPhone Met de functie ‘Batterijconditie’ kun je zien wat de conditie en maximale capaciteit van je batterij is. Je kunt hier ook het vertragen van je iPhone uitschakelen. In deze tip leggen we uit hoe dit werkt en wat de gevolgen zijn van een vertraagde iPhone.

De melding “Je iPhone-batterij heeft mogelijk onderhoud nodig” geeft aan dat het tijd is om je iPhone-batterij te laten nakijken. Zie je deze melding, dan kun je het beste een afspraak maken bij de Genius Bar in de Apple Store of bij een geautoriseerde Apple Service Provider.

Waarom een iPhone-batterij vervangen?

Apple verlaagt prestaties van de iPhone als de batterij slechter wordt. Dit is een bewuste keuze, om te zorgen dat je toestel niet plotseling uitvalt. Bij oudere iPhones heb je dus met twee ergernissen te maken: de batterij gaat korter mee en de snelheid neemt af. Het opstarten van apps duurt langer en het bedienen van de iPhone voelt stroperiger aan. Het vervangen van de batterij bij een oudere iPhone heeft dus twee voordelen: je toestel gaat weer veel langer mee en is merkbaar sneller.

Hoe lang een batterij meegaat, is afhankelijk van de vraag hoe je de iPhone gebruikt en welke software erop staat. Met speciale apparatuur kan de batterij van je iPhone doorgemeten worden, om te kijken of er problemen met de batterij of andere componenten zijn. Een iPhone voorzien van de nieuwste iOS-versie die in de ochtend op 100% staat, moet meestal aan het eind van de dag weer worden opgeladen. Maak je gebruik van zware toepassingen zoals video kijken en gamen, dan is het mogelijk dat je in de loop van de dag alweer moet opladen.

Langzaam opladen zorgt ervoor dat de batterij langer meegaat. Gebruik snelladers daarom alleen als je snel de deur uit moet en bang bent dat je met een lege batterij komt te zitten. De USB-poort van de computer laadt meestal wat langzamer op en ook de 5 Watt-adapter die je bij de iPhone krijgt meegeleverd, laadt relatief traag op. Deze adapter is daarom ideaal om te gebruiken als je je iPhone ’s nachts tijdens het slapen wilt opladen. Je hebt dan immers geen haast.

Is het schadelijk om je iPhone steeds bij te laden? Nee, dat is geen enkel probleem. Bij de huidige lithiumbatterijen die in de iPhone zitten, kun je op elk moment iets bijladen. Het is niet nodig om de batterij compleet op te laden en compleet te ontladen. Veel mensen herinneren zich dit nog van de oude nikkelbatterijen, maar dit geldt dus niet meer voor de huidige generatie batterijen met lithium.

Als de iPhone batterij al binnen enkele maanden vervangen moet worden, komt dat vaak door een andere oorzaak, bijvoorbeeld vochtschade of interne schade aan componenten. Wil je dat je batterij in topconditie blijft? Gebruik dan originele laders en niet de goedkope merkloze laders van een paar euro. Deze bevatten vaak inferieure onderdelen en bevatten geen beveiliging tegen oververhitting of overmatig laden.