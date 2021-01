Moet je de iPhone batterij vervangen, omdat de accu steeds slechter presteert? In deze tip lees je alles over de iPhone batterij vervangen door Apple, reparatiebedrijven en zelf de reparatie uitvoeren. Ook vertellen we hoe je de conditie van de iPhone-batterij controleert.

Heb je de laatste tijd gemerkt dat de batterij van je iPhone minder lang mee gaat? Valt je toestel spontaan uit en moet je hem vaker opladen? Dan kan het zomaar zijn dat de iPhone-accu vervangen moet worden. In dit artikel lees je alles over de iPhone-batterij vervangen en controleren of je batterij aan onderhoud toe is.

iPhone batterij vervangen

Volgens Apple kan een goed onderhouden iPhone batterij zo’n 500 keer volledig worden opgeladen. De batterij heeft dan nog steeds 80 procent capaciteit. Dit is voldoende om nog steeds plezier te hebben van je toestel, al zul je het toestel wat vaker aan de oplader moeten hangen. Maar op een gegeven moment merk je dat de batterij minder wordt. Waar moet je op letten als de iPhone batterij vervangen moet worden? Dat lees je in deze tip!

Wanneer je iPhone-accu steeds sneller leeg raakt of op een percentage boven de 5% plotseling uitvalt, heeft het zin om je iPhone batterij te vervangen, bij voorkeur door een origineel exemplaar. Wanneer je iPhone batterij vervangen moet worden hangt af van het gebruik: hoe vaak en hoe intensief je je iPhone gebruikt en hoe vaak je moet opladen. Bij elke laadcyclus lukt het steeds minder om gebruik te maken van de volledige batterijcapaciteit. Een batterij moet minimaal 2 jaar probleemloos te gebruiken zijn; daarna mag je verwachten dat er slijtage optreedt.

Ook zul je merken dat je iPhone trager wordt als de batterij minder van kwaliteit wordt. Zodra je batterij onder een bepaald gezondheidspercentage komt, gaat je iPhone in een soort energiebeheerfunctie om te voorkomen dat je toestel bij zwaardere taken spontaan uitvalt.

Bekijk ook Dit is waarom jouw iPhone steeds trager aanvoelt Voelt je iPhone trager aan? Het zit niet tussen je oren! Er zijn meerdere redenen waarom je iPhone trager aanvoelt en in deze tip vertellen we wat je daar zelf aan kunt doen. Ook leggen we uit wat de reden is dat Apple je toestel trager maakt.

iPhone batterij vervangen: prijzen en tarieven

Bij Apple kost het vervangen van de batterij tusen de 55 en 75 euro. Ga je naar een geautoriseerde Apple Service Provider dan zul je vaak hetzelfde tarief betalen. Laat je je iPhone batterij vervangen door een niet-officiële reparateur, dan adviseren we om niet meer dan 50 euro te betalen, zeker als er gebruik wordt gemaakt van niet-originele onderdelen.

Omdat de prijs bij Apple wel meevalt, raden we aan om het ook bij oudere toestellen door Apple of een erkende Service Provider te laten doen.

Reparatiekosten van eerdere modellen vind je hier. Prijzen met een * zijn schattingen en nog niet officieel bekendgemaakt door Apple.

Je kunt bij oudere toestellen zoals de iPhone 5 en 5s de batterij laten vervangen, maar hou er rekening mee dat dit zogenaamde vintage toestellen zijn. Alleen als Apple de onderdelen nog op voorraad heeft, kunnen ze de accu vernieuwen.

Wil je je huidige toestel nog een tijdje blijven gebruiken? Dan raden we aan om de batterij te laten vervangen. De kosten vallen namelijk wel mee, als je bedenkt hoeveel gebruiksplezier je er nog van zult hebben en hoeveel ergernissen je ermee oplost. Inruilen voor een recenter toestel is veel duurder.

Bekijk ook Dit kosten iPhone-reparaties bij Apple Wat kost het als je een reparatie moet laten uitvoeren aan je iPhone? En wat kost de service aan je batterij? De bedragen kunnen oplopen tot meer dan 300 euro voor een schermreparatie buiten de garantie en meer dan 600 euro als er iets anders kapot gaat.

iPhone batterij gratis laten vervangen door Apple

Is de batterij binnen een jaar na aankoop al slecht geworden, dan kun je aanspraak maken op de 1-jarige garantie die op alle Apple-producten geldt. Daarna zal de consumentenwetgeving in werking treden, waardoor je tot twee jaar na aankoop nog aanspraak kunt maken op reparatie. Dit geldt alleen als je het product als consument hebt gekocht (dus niet zakelijk).

Om de conditie van de iPhone-accu vast te stellen gebruikt Apple een eigen testprocedure. Als de batterij in de test een rode melding oplevert zal de batterij vervangen worden, anders niet. Het gaat hierbij om het resultaat in deze specifieke test, niet om normale slijtage van de batterij. Of je toestel gratis gerepareerd gaat worden is afhankelijk van nog meer factoren. Apple let onder andere op de uiterlijke conditie van het toestel. Heb je bijvoorbeeld een gebarsten scherm of deuken in het toestel, waardoor de batterij moeilijker vervangen kan worden, dan kan Apple reparatie weigeren. Ook kan het zijn dat Apple alleen de batterij zal vervangen als je zelf voor de kosten van de schermreparatie opdraait.

Is de garantie verlopen, dan kun je nog steeds de iPhone-batterij vervangen via Apple, maar dan zul je zelf voor de kosten moeten opdraaien, maar ook dan gelden de aanvullende voorwaarden zoals hierboven genoemd.

Je kunt hiervoor een afspraak maken via de Apple-website of de Apple Support-app. In onderstaande tip lees je meer over hoe je contact op kunt nemen met Apple Support.

Bekijk ook Zo neem je contact op met Apple Support Heb je een probleem met een Apple-product, dan kun je op verschillende plekken terecht om het probleem op te lossen. In dit artikel leggen we uit hoe je contact opneemt met Apple Support, de klantenservice en de helpdesk.

Maak voordat je je toestel inlevert bij Apple een reservekopie via iTunes of iCloud, zodat je geen gegevens kwijtraakt. Ga je je toestel opsturen naar Apple, zorg dan dat je een reservetoestel (bijvoorbeeld een oude iPhone) achter de hand hebt, omdat je je iPhone een paar dagen kwijt bent.

iPhone batterij vervangen door reparatiebedrijf

Behalve bij Apple kun je ook terecht bij erkende serviceproviders zoals Card Services, Amac en Microfix. Het voordeel van Erkende Serviceproviders is dat ze met originele onderdelen werken en je je garantie behoudt. Dit is de beste oplossing als je niet in de buurt van een Apple Store woont maar wel je recht op garantie wilt behouden.

Bekijk ook Apple Authorised Service Provider: alles over erkende Apple serviceproviders (AASP) Wat zijn Apple Authorised Service Providers, waar vind je ze en waarom zou je reparaties door een AASP laten uitvoeren? Op deze pagina uitleg over Erkende serviceproviders, wat ze doen en wat het verschil is met de Genius Bar in de Apple Store.

Is de iPhone niet langer in de garantie, dan kun je ook langsgaan bij andere reparatiebedrijven, die vaak wat goedkoper zijn. Nadeel hiervan is dat ze niet altijd met originele onderdelen werken. Sinds kort gaat Apple wel soepeler om met reparaties van niet-originele batterijen. Ze zullen je niet meer weigeren als je je batterij elders hebt laten vervangen.

iPhone batterij zelf vervangen

De goedkoopste optie is zelf de iPhone batterij vervangen, maar dit is meteen ook de moeilijkste. Op internet vind je complete pakketten om je iPhone batterij te vervangen, inclusief de benodigde schroevendraaiers. Wel zo handig, want je hebt meteen alles bij de hand. Je doet dit uiteraard wel op eigen risico en als het misgaat zul je zelf een reparateur moeten zoeken die jouw fouten wil oplossen.

Hoe vervang je een iPhone accu?

Het vervangen van de iPhone-accu is afhankelijk van het model. In de meeste gevallen moet je de iPhone uitschakelen en de schroefjes verwijderen. Vervolgens verwijder je met een zuignap het scherm, waarbij je oplet dat de bekabeling niet kapot gaat.

Duidelijke instructies vind je bij iFixit:

Kijk bij het onderdeel reparatiehandleidingen (hier te vinden) voor alle instructies.

iPhone batterij controleren

iOS bevat allerlei diagnostische hulpmiddelen waarmee gecheckt wordt wat de status van je batterij is. Via de instellingen kun je zelf de conditie van de batterij opvragen. Dit werkt als volgt:

Ga naar Instellingen. Kies voor Batterij > Batterijconditie. Bij Maximumcapaciteit zie je in procenten de conditie van de batterij.

Bekijk ook Zo werkt 'Batterijconditie' op de iPhone Met de functie 'Batterijconditie' kun je zien wat de conditie en maximale capaciteit van je batterij is. Je kan hier ook het vertragen van je iPhone uitschakelen. In deze tip leggen we uit hoe dit werkt en wat de gevolgen zijn van een vertraagde iPhone.

De melding “Je iPhone-batterij heeft mogelijk onderhoud nodig” geeft aan dat het tijd is om je iPhone-batterij te laten nakijken. Zie je deze melding, dan kun je het beste een afspraak maken bij de Genius Bar in de Apple Store of bij een geautoriseerde Apple Service Provider.

Waarom een iPhone-batterij vervangen?

Apple verlaagt prestaties van de iPhone als de batterij slechter wordt. Dit is een bewuste keuze, om te zorgen dat je toestel niet plotseling uitvalt. Bij oudere iPhones heb je dus met twee ergernissen te maken: de batterij gaat korter mee en de snelheid neemt af. Het opstarten van apps duurt langer en het bedienen van de iPhone voelt stroperiger aan. Het vervangen van de batterij bij een oudere iPhone heeft dus twee voordelen: je toestel gaat weer veel langer mee en is merkbaar sneller.

Hoe lang een batterij meegaat is afhankelijk van de vraag hoe je de iPhone gebruikt en welke software erop staat. Met speciale apparatuur kan de batterij van je iPhone doorgemeten worden, om te kijken of er problemen met de batterij of andere componenten zijn. Een iPhone voorzien van de nieuwste iOS-versie die in de ochtend op 100% staat moet meestal aan het eind van de dag weer worden opgeladen. Maak je gebruik van zware toepassingen zoals video kijken en gamen, dan is het mogelijk dat je in de loop van de dag alweer moet opladen.

Langzaam opladen zorgt ervoor dat de batterij langer meegaat. Gebruik snelladers daarom alleen als je snel de deur uit moet en bang bent dat je met een lege batterij komt te zitten. De USB-poort van de computer laadt meestal wat langzamer op en ook de 5 Watt-adapter die je bij de iPhone krijgt meegeleverd laadt relatief traag op. Deze adapter is daarom ideaal om te gebruiken als je je iPhone ‘s nachts tijdens het slapen wilt opladen. Je hebt dan immers geen haast.

Is het schadelijk om je iPhone steeds bij te laden? Nee, dat is geen enkel probleem. Bij de huidige lithium-batterijen die in de iPhone zitten kun je op elk moment iets bijladen. Het is niet nodig om de batterij compleet op te laden en compleet te ontladen. Veel mensen herinneren zich dit nog van de oude nikkel-batterijen, maar dit geldt dus niet meer voor de huidige generatie batterijen met lithium.

Als de iPhone batterij al binnen enkele maanden vervangen moet worden, komt dat vaak door een andere oorzaak, bijvoorbeeld vochtschade of interne schade aan componenten. Wil je dat je batterij in topconditie blijft, gebruik dan originele laders en niet de goedkope merkloze laders van een paar euro. Deze bevatten vaak inferieure onderdelen en bevatten geen beveiliging tegen oververhitting of overmatig laden.