iPhone 13 Pro Max: prijs in Nederland

De iPhone 13 Pro Max is het nieuwste toptoestel van dit moment, met het grootste scherm in de line-up. Het is de opvolger van de iPhone 12 Pro Max en is nog op een aantal cruciale punten verder verbeterd. De prijs blijft echter hetzelfde: rond de €1.250,-.

Dit zijn de prijzen voor de iPhone 13 Pro Max:

De iPhone 13-serie is verkrijgbaar bij deze winkels en providers:

Verder kun je terecht bij deze aanbieders:

iPhone 13 Pro Max in groen: zijn er al deals?

De iPhone 13 Pro Max is er sinds het voorjaar van 2022 ook in het groen. Wij vroegen ons af of je met zo’n nieuwe kleur net zo goedkoop uit bent als met de andere kleuren, of dat je een premium prijs betaalt.

Het goede nieuws is: je kunt al wel deals vinden voor de groene variant, maar het beste ben je af met de andere kleuren. Als voorbeeld de 1TB iPhone 13 Pro Max, waar het meeste op te besparen valt:

Prijssituatie op 1 april 2022, prijzen kunnen elk moment wijzigen.

Zoals je ziet kun je het beste voor langer bestaande kleuren kiezen, want de nieuwe kleur is aanmerkelijk duurder. Er zijn echter ook uitzonderingen. Zo is de 256GB iPhone 13 Pro Max in alpengroen bij deze winkel de op één na goedkoopste kleur! Goed vergelijken dus.

iPhone 13 Pro Max prijsvergelijker

De iPhone 13 Pro Max is sinds september 2021 verkrijgbaar en inmiddels zijn er al heel wat winkels die dit toestel met korting aanbieden. Wie slim is betaalt dan ook niet de adviesprijs bij Apple, maar een stuk minder. Het is daarom belangrijk om de prijzen te vergelijken en dat kan prima met onze prijsvergelijker. Hiermee kun je filteren op prijs, kleur, opslag en model. Sommige uitvoeringen kunnen net iets goedkoper zijn, omdat een winkel er veel voorraad van heeft ingekocht. Wil je nog wat extra korting, dan kun je kiezen voor een refurbished iPhone.

Bekijk hier de prijzen voor de iPhone 13 Pro Max 256GB iPhone 13 Pro Max 256GB prijzen Blauw

Goud

Grafiet

Groen

Zilver

Wil je meer keuze hebben, dan is het verstandig om ook te kijken of jouw favoriete kleur of uitvoering bij andere winkels verkrijgbaar is. Soms kun je veel geld besparen door wat langer te zoeken.

Een losse iPhone 13 Pro Max: iets voor jou?

De iPhone 13 Pro Max heeft een 6,7-inch scherm. Vind je dit iets te groot, dan zou je kunnen kiezen voor de iPhone 13 Pro. Deze heeft een wat gebruikelijker schermformaat van 6,1-inch en past beter in je broekzak. Qua functionaliteit zijn beide toestellen vrijwel identiek: ze hebben een OLED-scherm, 5G en een drievoudige camera met LiDAR Scanner voor mooiere portretfoto’s met diepte.

iPhone 13 Pro Max kopen: hier moet je op letten

De iPhone 13 Pro Max is het grootste high-end model in de line-up van 2021. Deze smartphone is bedoeld voor mensen die een zo groot mogelijk scherm willen. Dat kan verschillende redenen hebben: misschien wil je veel films kijken, video’s bewerken of gewoon alles extra groot op het scherm zien, zodat je geen leesbril nodig hebt. Er zit een 6,7-inch OLED-scherm in, aangevuld met alle vernieuwingen zoals de A15 Bionic-processor en 5G-connectiviteit.

De iPhone 13 Pro Max is de beste keuze als je het allernieuwste toestel met een groot scherm wilt. Heb je daar geen budget voor, dan zou je natuurlijk ook voor z’n voorganger iPhone 12 Pro Max kunnen kiezen.

Juist bij zo’n duurder toestel is het belangrijk om goed op de iPhone-aanbiedingen te letten, zodat je niet te veel betaalt.

Bij het kopen van een losse iPhone 13 Pro Max kun je het beste op deze punten letten:

Kleur : De iPhone 13 Pro Max is leverbaar in meerdere kleuren, die wat rustiger zijn dan die van de instapmodellen. Er zit altijd wel iets bij wat je aanspreekt.

: De iPhone 13 Pro Max is leverbaar in meerdere kleuren, die wat rustiger zijn dan die van de instapmodellen. Er zit altijd wel iets bij wat je aanspreekt. Opslag : Het instapmodel heeft 128GB en dat is ook de minimale hoeveelheid die we aanbevelen om lekker met je toestel te kunnen werken. Lees ook onze tip over opslag kiezen en ons artikel over iPhone 13 opslag.

: Het instapmodel heeft 128GB en dat is ook de minimale hoeveelheid die we aanbevelen om lekker met je toestel te kunnen werken. Lees ook onze tip over opslag kiezen en ons artikel over iPhone 13 opslag. Verkrijgbaarheid: De iPhone 13 Pro Max is minder populair dan de normale iPhone 13 Pro, waardoor er voldoende voorraad in de winkels ligt. Je hoeft dan ook geen rekening te houden met langere levertijden. Mocht je toch een heel specifieke uitvoering willen, hou dan een alternatieve kleur en/of capaciteit achter de hand voor als jouw voorkeursmodel moeilijk leverbaar is.

Wil je de iPhone 13 Pro Max los kopen, dan is het van belang of je het toestel later weer wilt doorverkopen. Ben je alweer snel aan een nieuwe iPhone toe, dan wil je je toestel weer gemakkelijk kunnen doorverkopen op Marktplaats of elders. Een gemiddelde opslag en een neutrale kleur zoals spacegrijs leveren het meest op.

Kijk ook of een iPhone-verzekering nodig is en of je AppleCare+ wilt hebben. Dit is een soort schadeverzekering waarbij elk jaar twee schadegevallen gedekt zijn, ook als het je eigen schuld is. Laat je je toestel regelmatig vallen en gebruik je geen hoesje, dan kan dit extra rust geven. Je zou ook kunnen kijken naar toestelverzekeringen.

Je kunt je iPhone verzekeren bij:

iPhone 13 Pro Max als los toestel of met contract

De iPhone 13 Pro Max is als los toestel verkrijgbaar, maar je zou ook voor een iPhone 13 Pro Max met abonnement kunnen kiezen. Welke optie voor jou het beste is, is afhankelijk van je persoonlijke situatie. Bij een iPhone 13 Pro Max abonnement krijg je al snel te maken met BKR-registratie omdat dit toestel meer dan 250 euro kost. Dit kan lastig zijn als je binnenkort van plan bent een hypotheek of lening af te sluiten. Een tweejarig contract heeft wel als voordeel dat je de kosten van het toestel over een langere periode kunt uitspreiden. Vaak betaal je zelfs minder dan wanneer je een los toestel met sim only had aangeschaft. Een andere mogelijkheid is om een deel van de toestelprijs voor te schieten, zodat je onder de grens van 250 euro blijft.

Een los toestel kan voor sommige mensen handiger zijn, omdat je alle vrijheid hebt om zelf je abonnement erbij te kiezen. Je kunt ook je huidige abonnement laten doorlopen. Bij een losse iPhone 13 Pro Max betaal je het complete bedrag in één keer. Je weet dan in één keer waar je aan toe bent en hoeft geen rekening meer te houden met afbetalingen.

In de iCulture prijsvergelijker kun je kijken waar de beste deals te vinden zijn. De losse prijzen kunnen per aanbieder variëren. Wil je snel een iPhone 13 Pro Max hebben voor een scherpe prijs, dan loont het de moeite om te vergelijken. In onze prijsvergelijker kun je filteren op model, kleur, opslag en uiteraard ook op prijs bij betrouwbare webwinkels en aanbieders.

Daarnaast kun je ook terecht bij alle bekende providers die de iPhone 13 Pro Max abonnementen in het assortiment hebben.

Losse iPhone 13 Pro Max of toch iets anders?

De iPhone 13 Pro Max is een van de vier toestellen die Apple in het najaar van 2021 heeft uitgebracht. Je hebt keuze uit vier nieuwe modellen, plus de al bestaande modellen zoals de iPhone SE. Keuze genoeg!

Deze modellen verschijnen ook in de iPhone 13-serie:

iPhone 13 mini: het kleinste model met 5,4-inch scherm.

iPhone 13: technisch hetzelfde als dit model, maar met een groter 6,1-inch scherm.

iPhone 13 Pro: het high-end model maar met een handzamer 6,1-inch scherm.

De Pro-modellen bevatten net wat meer extra functies voor de mensen die hogere eisen stellen aan hun toestel. In alle gevallen krijg je de nieuwste processor en het nieuwe design.

iPhone 13 Pro Max met sim only

Een iPhone 13 Pro Max als los toestel is prima te combineren met een sim only abonnement. Dat is een slimme optie voor mensen die zicht willen houden op hun maandlasten. Je hebt meer flexibiliteit en de prijzen liggen bij sim only vaak wat lager.

Kies een sim only met een looptijd van 1, 12 of 24 maanden. Sommige zijn maandelijks opzegbaar, wat erg handig is als je maar korte tijd een abonnement nodig hebt om een periode te overbruggen. Wil je weten waar je de beste sim only-deals kunt vinden? Bekijk dan onze sim only prijsvergelijker voor de beste aanbiedingen!

