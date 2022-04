Meer details over het reparatieprogramma zijn hier te vinden. Het programma geldt ook voor Nederland, België en andere Europese landen en zou slechts een klein percentage van de gebruikers hebben getroffen, meldt Apple. Het gaat uitsluitend om het 40mm model dat tussen april 2021 en september 2021 is geproduceerd. Gebruikers kunnen op basis van het serienummer kijken of ze in aanmerking komen. Is dat zo, dan zal het horloge gratis worden gerepareerd door Apple of een Apple Authorized Service Provider.



Het programma geldt voor de genoemde modellen tot twee jaar na de eerste verkoop, dus je hebt tot 18 september 2022 de tijd om je te melden bij Apple. Heeft het horloge al andere schade, zoals een gebarsten scherm, dan kunnen kosten in rekening worden gebracht om dit ook te repareren. Apple merkt verder op dat de standaard Apple Watch -garantie niet wordt verlengd door deze zaak, dus andere bezitters van een Apple Watch Series 6 kunnen niet voor langere tijd bij Apple aankloppen met andere defecten. Maar wellicht kom je in aanmerking voor een van de andere reparatieprogramma’s voor Apple-devices.

Bekijk ook Reparatieprogramma's: alles over Apple's lopende programma's voor reparatie en vervanging Apple heeft meerdere reparatieprogramma's lopen, waardoor je voor bepaalde defecten in aanmerking komt voor gratis vervanging of reparatie. Welke reparatieprogramma's heeft Apple allemaal en hoe check je of je in aanmerking komt? In dit overzicht lees je er alles over!

De Apple Watch Series 6 kwam in september 2020 uit tijdens het ‘Time Flies’-event en is vorig jaar september opgevolgd door de Apple Watch Series 7. Inmiddels kijken we alweer uit naar de Apple Watch Series 8, die mogelijk in drie maten beschikbaar komt.