Apple heeft een nieuwe update van tvOS aangekondigd, het besturingssysteem van de Apple TV. Je leest in dit artikel alles over de nieuwe functies van tvOS 14.

Alles over WWDC 2020

Voor een overzicht van alle aankondigingen van WWDC 2020 bekijk je onze WWDC 2020 samenvatting . Wil je meepraten met andere iCulture-lezers? Dan kun je daarvoor terecht in ons Praat mee-artikel , waar je ook een poll vindt om te kijken wat jullie de meest interessante onderwerpen vinden!

tvOS 14 in het kort

Dit zijn de belangrijkste nieuwe functies van tvOS 14:

Nieuwe HomeKit integratie in het Bedieningspaneel

Beelden HomeKit-camera’s opvragen via Siri

Beschikbaar in het najaar van 2020

Beschikbaar voor Apple TV HD en Apple TV 4K

Gratis update

Nieuwe functies in tvOS 14

Voor HomeKit heeft Apple enkele verbeteringen voor de Apple TV gepland. HomeKit-camera’s zijn nu direct geïntegreerd in het Bedieningspaneel. Je kan dus met een druk op de knop kijken wie er voor de voordeur staat. Je kan dit ook aan Siri opvragen, waarna er via een picture-in-picture weergave een livestream van je camera getoond wordt.

Over picture-in-picture gesproken: deze functie komt nu naar het gehele besturingssysteem. Voorheen werkte dit alleen tijdens het kijken binnen de TV-app, maar je kan nu dus een Fitness-app op je Apple TV gebruiken en tegelijkertijd jaar je favoriete film of serie kijken.

Andere verbeteringen die Apple belooft zijn verbeteringen voor AirPlay. Zo kun je video’s in 4K streamen vanuit de Foto’s-app naar je televisie via AirPlay.

Welke Apple TV heb ik nodig?

Het maakt voor deze update niet uit welke Apple TV je hebt, als het maar een Apple TV HD of nieuwer is. Laatstgenoemde werd in 2015 uitgebracht als Apple TV 4, maar is bij de komst van de Apple TV 4K omgedoopt tot ‘HD’. Weet je niet welke Apple TV je in huis hebt? Check dan ons Apple TV-modellenoverzicht.