Overweeg je je iPhone in te leveren bij Apple in ruil voor een waardebon? Check dan hier wat je op dit moment kunt krijgen voor je iPhone en waar de prijs van afhankelijk is.

Je kunt je iPhone inruilen bij Apple. Wanneer je dat doet bepaalt een medewerker de hoogte van de vergoeding die je ervoor terugkrijgt. Dit bedrag kun je eventueel meteen gebruiken bij de aanschaf van een nieuwe iPhone. Het gaat om een Apple Store cadeaukaart, dus geen handje contantje.

Let op: Wij kunnen geen garantie bieden dat Apple jou de door ons genoemde prijs zal geven. Dit artikel is slechts ter informatie en inschatting van de waarde. Aan dit artikel kunnen geen rechten worden ontleend.

Waarom je iPhone inruilen bij Apple?

Je vraagt je misschien af wat de meerwaarde is van het inruilen bij Apple. Het is natuurlijk niet de enige manier om van je oude iPhone af te komen om er iets voor terug te krijgen. Voor jou is de grootste meerwaarde het gemak. Als je naar de Apple Store gaat met je iPhone kun je deze direct laten taxeren door een medewerker. De waarde is afhankelijk van het model en de staat van je iPhone.

Ga je akkoord met het geboden bedrag, dan kun je dit gelijk ontvangen in de vorm van een waardebon. Je kunt deze gelijk uitgeven aan bijvoorbeeld een nieuwe iPhone, maar je kunt ‘m ook bewaren. Het maakt niet uit waar je het aan besteedt, als je het maar in de Apple Store koopt. Het voordeel van dit proces is dus dat je in één keer klaar kan zijn.

Afhankelijk van jouw ingeleverde iPhone kan Apple twee dingen doen: recyclen of ‘refurbishen’. Is je iPhone erg oud of in zeer slechte staat, dan worden de onderdelen van elkaar gescheiden en bijvoorbeeld omgesmolten. Zo komt ook een kapotte iPhone nog op een verantwoorde manier terecht. Is je iPhone helemaal niet heel oud en verkeert ‘ie in relatief goede staat? Dan kan Apple hem ook opknappen en doorverkopen. Dit wordt dan een refurbished iPhone.

Wat is de waarde van je oude iPhone bij Apple?

Apple laat je niet met lege handen naar huis gaan. Zelfs voor oudere iPhones krijg je vaak nog wel wat terug. In de onderstaande tabel vind je de waarde die Apple je maximaal biedt. Dat betekent dus: wanneer de iPhone in relatief goede staat is.

Komt jouw iPhone niet in aanmerking voor een waardebon, dan kun je ‘m alsnog gratis laten recyclen. Let op dat de waarde die je krijgt ook afhankelijk is van de configuratie. Dat houdt voor iPhones in: hoeveel opslagruimte er is. Je iPhone kan in perfecte staat zijn, maar voor 64GB krijg je minder dan voor 512GB. Houd dit dus in gedachte wanneer je je iPhone wil laten taxeren.

Heb je meerdere iPhones? Dan kun je die allemaal inleveren, maar per iPhone krijg je een aparte tegoedbon. Wel kun je deze allemaal in één keer besteden voor bijvoorbeeld een nieuwe iPhone.

Hoe werkt iPhone inruilen bij Apple?

Bij Apple kun je op twee manieren je oude iPhone inruilen: in de Apple Store of online. Wij leggen uit wat de procedure is voor beide methodes.

Inruilen in de Apple Store

Woon je dichtbij een Apple Store, of vind je persoonlijk contact wat fijner of veiliger? Dan kun je je iPhone inruilen in de Apple Store. Je hoeft hiervoor geen afspraak te maken. Zodra je binnen bent spreek je een medewerker aan. Hij of zij zal de tijd nemen of een collega om hulp vragen. Hierna wordt je iPhone gecontroleerd op krasjes, deuken en andere beschadigingen. Ook wordt gekeken of het toestel nog naar behoren functioneert. Op basis hiervan en de opslagruimte wordt een waarde bepaald.

Ga je akkoord? Dan regelt de medewerker het administratieve proces. Het is belangrijk dat je een geldig legitimatiebewijs kunt tonen aan de medewerker. Zonder legitimatie kan de inruil niet doorgaan. Is alles klaar, dan krijg je een waardebon met daarop het afgesproken bedrag.

Opsturen met de koerier

Wanneer je niet in de buurt woont van een Apple Store kun je je iPhone opsturen. Tijdens het bestellen van een nieuwe iPhone krijg je meteen de vraag of je een oude iPhone wil inruilen. Antwoord met ‘Ja’ en vul de vragen in. Je moet ook het serienummer invullen. Hoe je het iPhone serienummer kunt vinden lees je in onze aparte tip. Ook

Na het invullen van de vragen krijg je te zien wat je voor de iPhone kunt krijgen, maar dit is nog niet definitief. Hierna ga je door met de bestelling. Je moet nu wel het volledige bedrag in één keer aftikken, tenzij je nog een andere cadeaukaart hebt liggen natuurlijk. Na het bestellen krijg je een e-mail met instructies. Hierin staat precies wat je moet doen. Apple stuurt jou een inruilkit op die je binnen een paar dagen ontvangt. De inruilkit is een veilige doos waar de iPhone niet in kan beschadigen van stootjes. Deze lever je in bij een koerier die Apple je toewijst. Dit kan bijvoorbeeld UPS zijn. Let op dat je dit binnen 14 dagen doet, anders vervalt de voorlopige taxatie.

Eenmaal aangekomen bij de inruilpartner van Apple zal een medewerker nog eens kijken naar je iPhone en controleren of de vragen naar waarheid zijn beantwoord. Hiervan krijg je een terugkoppeling waarna je het definitieve bod nog kunt weigeren als je het er niet mee eens bent. Dan wordt de iPhone kosteloos weer naar je opgestuurd. Ga je akkoord, dan ontvang je de waardebon via e-mail. Deze is niet meer in te wisselen voor een reeds geplaatste bestelling, maar wel op een volgende.

Alternatieve manieren om je iPhone te verkopen

Wil je om welke reden dan ook liever niet je iPhone bij Apple inruilen, dan heb je nog meer mogelijkheden. Zo kun je ‘m bijvoorbeeld verkopen via Marktplaats. Hier heb je wat meer speling in het bedrag, maar je moet het wel allemaal zelf doen. Bovendien moet je meer risico nemen via dergelijke sites.

Speel je toch liever veilig, dan kun je voor een inkoopbedrijf kiezen. Deze bedrijven maken van jouw iPhone een refurbished iPhone. Meer hierover lees je in het onderstaande artikel over het verkopen van je oude iPhone.

