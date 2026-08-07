Overweeg je je iPhone in te leveren bij Apple in ruil voor een waardebon of korting? Check dan hier wat je op dit moment kunt krijgen voor je iPhone en waar de prijs van afhankelijk is.

Je kunt je iPhone inruilen bij Apple. Wanneer je dat doet, bepaalt een medewerker de hoogte van de vergoeding die je ervoor terugkrijgt. Dit bedrag kun je eventueel meteen gebruiken bij de aanschaf van een nieuwe iPhone. Het gaat om een Apple Store-cadeaukaart, dus geen handje contantje.

Let op: Dit artikel noemt geschatte inruilwaarden. Dit artikel is slechts ter informatie en om een indruk te geven van de verwachte vergoeding. De werkelijke inruilwaarde is afhankelijk van de staat waarin jouw toestel verkeert en de actuele inruilwaarden bij Apple (die vind je hier ).

Hoeveel is je oude iPhone bij Apple waard?

Apple laat je niet met lege handen naar huis gaan. Zelfs voor oudere iPhones krijg je vaak nog wel wat terug. In de onderstaande tabel vind je de waarde die Apple je maximaal biedt. Dat betekent dus: wanneer de iPhone in relatief goede staat is.

De inruilprijzen bij Apple veranderen regelmatig. Hieronder zie je wat de actuele inruilprijzen zijn in augustus 2026, met daarachter de vergoeding in mei 2026.

Model Huidige vergoeding Was voorheen iPhone 16 Pro Max Tot €755 Tot €700 iPhone 16 Pro Tot €700 Tot €685 iPhone 16 Plus Tot €525 Tot €530 iPhone 16 Tot €525 Tot €510 iPhone 16e Tot €370 Tot €365 iPhone 15 Pro Max Tot €545 Tot €525 iPhone 15 Pro Tot €495 Tot €475 iPhone 15 Plus Tot €385 Tot €385 iPhone 15 Tot €380 Tot €390 iPhone 14 Pro Max Tot €425 Tot €405 iPhone 14 Pro Tot €370 Tot €355 iPhone 14 Plus Tot €280 Tot €265 iPhone 14 Tot €280 Tot €270 iPhone 13 Pro Max Tot €300 Tot €285 iPhone 13 Pro Tot €265 Tot €250 iPhone 13 Tot €225 Tot €215 iPhone 13 mini Tot €180 Tot €170 iPhone SE (3e generatie) Tot €100 Tot €100 iPhone 12 Pro Max Tot €215 Tot €210 iPhone 12 Pro Tot €185 Tot €185 iPhone 12 Tot €130 Tot €120 iPhone 12 mini Tot €100 Tot €100 iPhone SE (2e generatie) Tot €50 Tot €50 iPhone 11 Pro Max Tot €135 Tot €135 iPhone 11 Pro Tot €130 Tot €130 iPhone 11 Tot €105 Tot €100 iPhone XS Max Tot €80 Tot €80 iPhone XS Tot €60 Tot €60 iPhone XR Tot €85 Tot €80 iPhone X Tot €50 Tot €50 Datum laatste update: augustus 2026. De ‘voorheen-prijs’ was geldig in mei 2026. Bedragen zijn inclusief btw.

Niet tevreden met deze inruilwaarden? Je zou ook eens kunnen kijken wat je krijgt bij aanbieders van refurbished producten:

(🏅aangesloten bij Keurmerk Refurbished)

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Komt jouw iPhone niet in aanmerking voor een waardebon, dan kun je ‘m alsnog gratis laten recyclen. Let op dat de waarde die je krijgt ook afhankelijk is van de configuratie. Dat houdt voor iPhones in: hoeveel opslagruimte er is. Je iPhone kan in perfecte staat zijn, maar voor 64GB krijg je minder dan voor 1TB. Houd dit dus in gedachten wanneer je je iPhone wil laten taxeren.

Waarom je iPhone inruilen bij Apple?

Je vraagt je misschien af wat de meerwaarde is van het inruilen bij Apple. Het is natuurlijk niet de enige manier om van je oude iPhone af te komen om er iets voor terug te krijgen. Voor jou is de grootste meerwaarde het gemak. Als je naar de Apple Store gaat met je iPhone kun je deze direct laten taxeren door een medewerker. Je kunt het toestel ook opsturen en aan de hand van een paar vragen de waarde online laten bepalen. De waarde is afhankelijk van het model en de staat van je iPhone.

Ga je akkoord met het geboden bedrag, dan kun je dit gelijk ontvangen in de vorm van een waardebon of direct als korting gebruiken bij je nieuwe aankoop. Kies je voor een waardebon, dan kun je die ook later gebruiken voor een aankoop in de online of fysieke Apple Store. Je kunt de bon ook gebruiken voor Apple’s online diensten, zoals de App Store of Apple Music. Het maakt niet uit waar je het aan besteedt, als het maar bij Apple is. Het voordeel van dit proces is dus dat je in één keer klaar kan zijn. Je krijgt bij Apple geen geld teruggestort als je niets nieuws koopt en kunt ook niet contant uitbetaald worden.

Afhankelijk van jouw ingeleverde iPhone kan Apple twee dingen doen: recyclen of ‘refurbishen’. Is je iPhone erg oud of in zeer slechte staat, dan worden de onderdelen van elkaar gescheiden en bijvoorbeeld omgesmolten. Zo komt ook een kapotte iPhone nog op een verantwoorde manier terecht. Is je iPhone helemaal niet heel oud en verkeert ‘ie in relatief goede staat? Dan kan Apple hem ook opknappen en doorverkopen. Dit wordt dan een refurbished iPhone.

Heb je meerdere iPhones? Dan kun je die allemaal inleveren, maar per iPhone krijg je een aparte tegoedbon. Wel kun je deze allemaal in één keer besteden voor bijvoorbeeld een nieuwe iPhone.

Bekijk ook Nieuwe iPhone nodig? Dit zijn de iPhones waaruit je kan kiezen Heb jij een nieuwe iPhone nodig? Of kun je nog wel even vooruit? Ontdek op welke punten jij erop vooruit gaat met een nieuw toestel. We geven ook antwoord op vragen als: wanneer komt er een nieuwe iPhone? En welke nieuwe iPhones zijn er?

Hoe werkt iPhone inruilen bij Apple?

Bij Apple kun je op twee manieren je oude iPhone inruilen: in de Apple Store of online. Wij leggen uit wat de procedure is voor beide methodes.

Inruilen in de Apple Store

Woon je dichtbij een Apple Store, of vind je persoonlijk contact wat fijner of veiliger? Dan kun je je iPhone inruilen in de Apple Store. Je hoeft hiervoor geen afspraak te maken. Zodra je binnen bent, spreek je een medewerker aan. Zij zullen de tijd voor je nemen of een collega om hulp vragen. Hierna wordt je iPhone gecontroleerd op krasjes, deuken en andere beschadigingen. Ook wordt gekeken of het toestel nog naar behoren functioneert. Op basis hiervan en de opslagruimte wordt een waarde bepaald.

Ga je akkoord? Dan regelt de medewerker het administratieve proces. Het is belangrijk dat je een geldig legitimatiebewijs kunt tonen aan de medewerker. Zonder legitimatie kan de inruil niet doorgaan. Is alles klaar, dan krijg je een waardebon met daarop het afgesproken bedrag.

Opsturen met de koerier

Wanneer je niet in de buurt woont van een Apple Store kun je je iPhone opsturen. Tijdens het bestellen van een nieuwe iPhone krijg je meteen de vraag of je een oude iPhone wil inruilen. Antwoord met ‘Ja’ en vul de vragen in. Je moet ook het serienummer invullen. Hoe je het iPhone serienummer kunt vinden lees je in onze aparte tip.

Bekijk ook Wat is het serienummer van mijn iPhone of iPad? Soms moet je het serienummer van je iPhone of iPad weten, bijvoorbeeld om te achterhalen of je nog gratis support van Apple krijgt. Met deze tip lees je hoe je het serienummer kunt achterhalen, zodat je het bouwjaar en andere informatie over je toestel vindt.

Na het invullen van de vragen krijg je te zien wat je voor de iPhone kunt krijgen, maar dit is nog niet definitief. Hierna ga je door met de bestelling. Je moet nu wel het volledige bedrag in één keer aftikken, tenzij je nog een andere cadeaukaart hebt liggen natuurlijk. Na het bestellen krijg je een e-mail met instructies. Hierin staat precies wat je moet doen. Apple stuurt jou een inruilkit op die je binnen een paar dagen ontvangt. De inruilkit is een veilige doos waar de iPhone niet in kan beschadigen van stootjes. Deze lever je in bij een koerier die Apple je toewijst. Dit kan bijvoorbeeld UPS zijn. Let op dat je dit binnen 14 dagen doet, anders vervalt de voorlopige taxatie.

Eenmaal aangekomen bij de inruilpartner van Apple zal een medewerker nog eens kijken naar je iPhone en controleren of de vragen naar waarheid zijn beantwoord. Hiervan krijg je een terugkoppeling, waarna je het definitieve bod nog kunt weigeren als je het er niet mee eens bent. Dan wordt de iPhone kosteloos weer naar je opgestuurd. Ga je akkoord, dan ontvang je de waardebon via e-mail. Deze is niet meer in te wisselen voor een reeds geplaatste bestelling, maar wel op een volgende.

Alternatieve manieren om je iPhone te verkopen

Wil je om welke reden dan ook liever niet je iPhone bij Apple inruilen, dan heb je nog meer mogelijkheden. Zo kun je ‘m bijvoorbeeld verkopen via Marktplaats. Hier heb je wat meer speling in het bedrag, maar je moet het wel allemaal zelf doen. Bovendien moet je meer risico nemen via dergelijke sites.

Speel je toch liever veilig, dan kun je voor een inkoopbedrijf kiezen. Deze bedrijven maken van jouw iPhone een refurbished iPhone. Meer hierover lees je in het onderstaande artikel over het verkopen van je oude iPhone.

(🏅aangesloten bij Keurmerk Refurbished)

Ook lees je in het onderstaande artikel op welk moment je het beste je iPhone kunt verkopen en hoe je zorgt dat je het meeste ervoor terugkrijgt. Natuurlijk heb je niet op alles invloed, maar de tips kunnen goed van pas komen.