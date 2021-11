Wil je weten wat voor weer het wordt, dan helpt Siri je graag. Vraag gewoon om het weerbericht van vandaag, morgen of deze week. Dat kan zowel op de iPhone, als op de iPad, Mac, Apple Watch en HomePod. In dit artikel leggen we uit wat Siri je kan vertellen over het weer en hoe je de juiste vragen stelt om het weerbericht te raadplegen.

Siri kent het weerbericht

Heb je geen zin om een app te openen voor het weerbericht? Dat is ook helemaal niet nodig! Siri, de persoonlijk assistent van je iPhone, iPad en Mac, kan dat namelijk voor je opzoeken. Je hoeft alleen maar te vragen of het morgen gaat regenen of wat de weersverwachtingen zijn.

Weersverwachting met Siri opvragen

Als je Siri vraagt: ‘Wat voor weer wordt het morgen?’ of ‘Wat voor weer wordt het deze week?’, dan krijg je een complete weersverwachting voor de dag of de periode. Je kunt ook bijvoorbeeld vragen of dit weekend mooi weer wordt. Overigens krijg je ongeveer hetzelfde antwoord te zien als je vraagt of het lekker weer wordt, al spreekt Siri op dat moment een interpretatie van het weerbericht uit. Naar Nederlandse maatstaven is Siri overigens best somber over het weer: 16 graden en zon vindt de dienst maar zo-zo. Wil je nu weten of je een jas aan moet trekken, dan vraag je: ‘Wat voor weer is het nu?’

Specifieke weervragen aan Siri stellen

Je kunt Siri ook een aantal specifieke vragen over het weer stellen. Hier zie je een aantal voorbeelden:

‘Gaat het regenen?’ Als je deze vraag stelt kijkt Siri specifiek naar de regenkans van vandaag, morgen, deze week of dit weekend (al naar gelang de vraag die je stelt). Daarnaast krijg je de ook een overzicht van het weer te zien. Je kunt variëren door bijvoorbeeld te vragen: ‘Moet ik een paraplu mee?’

‘Hoe warm wordt het vandaag?’ Deze vraag zorgt ervoor dat Siri de temperaturen uitspreekt. Dit is met name erg handig als je onderweg bent en de koptelefoontjes van je iPhone op hebt. Dan hoef je namelijk niet meer de iPhone uit je zak te halen. Deze vraag kun je overigens stellen voor vandaag, morgen, dit weekend en deze of volgende week.

‘Wordt het zonnig?’ Ook hier kun je de vraag stellen over vandaag, morgen, deze week, dit weekend of volgende week. Siri heeft alleen geen informatie over het verleden en kan geen weerinformatie over een hele maand tonen. De vraag ‘Wordt het zonnig?’ geeft een verwachting voor de kans op zon. In praktijk blijkt dat deze vraag vooral handig is als je om korte periodes vraagt. De meting van Siri is dan het meest nauwkeurig en klopt met de voorspelling op het scherm.

