Sinds iOS 16.3 kun je op de iPhone, iPad en Mac een beveiligingssleutel voor je Apple ID instellen. Dit is een extra veilige methode om in te loggen met je Apple ID, ter vervanging van de zescijferige verificatiecodes. Hoe gebruik je fysieke beveiligingssleutels, welke versies kun je gebruiken en wat heb je allemaal nodig?

Met tweefactorauthenticatie voor je Apple ID zorg je ervoor dat iemand niet zomaar in jouw Apple ID kan als hij of zij het Apple ID en wachtwoord weet. Maar er is nu ook een geavanceerdere vorm van tweefactorauthenticatie, namelijk met een fysieke beveiligingssleutel voor je Apple ID. In deze tip lees je alles over het instellen van beveiligingssleutels voor je Apple ID, wat je zoal nodig heb en wat het precies is.

Wat zijn beveiligingssleutels voor je Apple ID?

Een beveiligingssleutel an sich is niets nieuws. Het is als het ware een moderne versie van een gewone huissleutel. Een fysieke beveiligingssleutel is vaak een soort stick met een usb- of Lightning-aansluiting of met NFC, zodat hij gelezen kan worden door je iPhone, iPad en Mac. Deze beveiligingssleutel vervangt de verificatiecodes die je normaal gesproken krijgt als je ergens op een apparaat wil inloggen. In plaats van het invoeren van zes cijfers, verbind je de sleutel met je iPhone, iPad of Mac en log je in. De functie is vooral bedoeld voor mensen die zich om wat voor reden dan ook bedreigd voelen en extra beveiliging willen. Voor de meeste gebruikers zal de gewone tweestapsverificatie met verificatiecodes voldoende zijn.

De functie is beschikbaar sinds iOS 16.3, iPadOS 16.3 en macOS Ventura 13.2. Je moet minimaal twee beveiligingssleutels tegelijk instellen, zodat je niet uitgesloten bent van je account als je er eentje verliest.

Benodigdheden: dit heb je nodig voor beveiligingssleutels voor je Apple ID

Om überhaupt een beveiligingssleutel voor je Apple ID te kunnen gebruiken, moet je aan een aantal eisen voldoen en heb je de juiste spullen nodig:

Minimaal twee geschikte beveiligingssleutels

iOS 16.3, iPadOS 16.3 of macOS Ventura 13.2 of nieuwer. Dit geldt voor alle toestellen waarop je ingelogd bent.

Tweefactorauthenticatie reeds ingeschakeld

Een up-to-date webbrowser (zoals Safari of Chrome)

Daarnaast zijn er nog een aantal zaken om rekening mee te houden. Lees deze goed door:

Als je al je beveiligingssleutels en vertrouwde apparaten kwijt raakt, is het niet meer mogelijk om in je account te komen.

Toestellen die niet de benodigde software-update kunnen draaien, worden automatisch uitgelogd op het Apple ID en zijn niet meer met dat account te gebruiken.

Inloggen in iCloud voor Windows is niet meer mogelijk.

Apple ID’s voor kinderen en beheerde accounts (bijvoorbeeld van bedrijven) worden niet ondersteund.

Inloggen op een Apple Watch, Apple TV of HomePod, vereist altijd een iPhone of iPad die geschikt is voor beveiligingssleutels.

Een Apple Watch die is ingesteld en gekoppeld met een iPhone van een familielid (bijvoorbeeld de Apple Watch van een kind met de iPhone van een ouder via Gezinsconfiguratie), wordt niet ondersteund.

Welke beveiligingssleutels zijn geschikt voor een Apple ID?

Apple adviseert om beveiligingssleutels te gebruiken met een FIDO Certified-classificatie. Twee geschikte merken zijn de YubiKey- en FEITAN-sleutels. Er zijn verschillende modellen die werken met usb-c, Lightning en NFC. De YubiKey 5C NFC werkt op de iPhone en Mac dankzij NFC en usb-a, terwijl de 5Ci Lightning en usb-c ondersteunt en dus werkt met iPhone, iPad en Mac.

5C NFC 5Ci

Beveiligingssleutel voor Apple ID instellen

Als je de juiste sleutel hebt en ook voldoet aan alle voorwaarden en de belangrijke informatie vooraf duidelijk gelezen hebt, is het tijd om de beveiligingssleutel voor je Apple ID in te stellen. De manier waarop verschilt per apparaat:

iPhone en iPad

Ga naar Instellingen > je naam > Wachtwoord en beveiliging. Tik op Beveiligingssleutel toevoegen. Lees de informatie op het scherm en tik opnieuw op Voeg beveiligingssleutel toe. Volg de verdere stappen. In het volgende scherm kun je kiezen om ingelogd te blijven op al je apparaten, maar je kan ook de apparaten kiezen waarop je wil uitloggen en niet meer wil gebruiken. Rond het toevoegen van de beveiligingssleutel af.

Mac

Ga naar Systeeminstelling en klik op je naam. Klik op Wachtwoord en beveiliging en klik achter Beveiligingssleutels op Voeg toe. Volg de verdere stappen. Ook hier kan je kiezen om de apparaten uit te loggen die je niet meer gebruikt of om ingelogd te blijven op de toestellen die je wel wil blijven gebruiken.

Tijdens het instellen zal Apple de toestellen die je gedurende 90 dagen niet meer gebruikt of ontgrendeld hebt, automatisch uitloggen. Om opnieuw in te kunnen loggen, moet je het toestel updaten en de beveiligingssleutel gebruiken. Kan dit toestel niet meer bijgewerkt worden naar de benodigde software-update, dan kun je op dit toestel niet meer inloggen met jouw account.

Zo log je in met een beveiligingssleutel met je Apple-account

Na het instellen moet je op nieuwe apparaten of via het web altijd inloggen met de ingestelde beveiligingssleutel. Het inloggen loopt via dezelfde manier als normaal. Je vult eerst je Apple ID en wachtwoord in. In plaats van het invoeren van de verificatiecode, krijg je nu een melding waarop staat dat je de sleutel moet gebruiken. Steek de beveiligingssleutel in je toestel en je wordt automatisch ingelogd. Vergeet niet om hem eruit te halen als je klaar bent.

De beveiligingssleutel is dus een extra beveiligingslaag, bovenop je wachtwoord en Apple ID. Het vervangt dus niet je wachtwoord als je die vergeten bent. In onze tip lees je wat je kunt doen als je je Apple ID wachtwoord vergeten bent.