Apple heeft vastgesteld dat bij een klein aantal gebruikers van de Apple Watch Series 5 en Apple Watch SE een probleem kan optreden bij het opladen na het gebruik van de spaarstand. Heb jij hier last van, dan kom je in aanmerking voor een gratis reparatie.

Apple bracht vanavond watchOS 7.3.1 uit, waarbij een probleem bij de Apple Watch Series 5 en Apple Watch SE opgelost is. Maar als de update niet helpt of als je al last had van dit probleem, lost Apple dit met een reparatie kosteloos op. In een nieuw supportdocument legt Apple uit wat er precies aan de hand is.



Gratis reparatie bij oplaadprobleem Apple Watch Series 5 en Apple Watch SE

Apple legt uit dat een ‘zeer klein aantal gebruikers’ van de Apple Watch Series 5 en Apple Watch SE bij watchOS 7.2 en watchOS 7.3 problemen heeft met het opladen van de Apple Watch nadat de spaarstand actief is geweest. De spaarstand wordt automatisch geactiveerd als het batterijpercentage onder de 1% komt. Met de spaarstand kun je nog wel klokkijken, maar andere functies zijn niet mogelijk. Je kan de spaarstand van de Apple Watch ook zelf activeren om batterij te sparen.

Maar hoe weet je of je last hebt van dit probleem? Zorg ervoor dat de spaarstand actief is en plaats de Apple Watch op de oplader. Wacht dan maximaal dertig minuten. Wordt de Apple Watch niet opgeladen, dan moet je contact opnemen met Apple Support. Je kan dan aanspraak maken op de gratis mail-in-reparatie, waarbij je de Apple Watch kan opsturen. Apple controleert ook nog zelf of je Apple Watch in aanmerking komt voor de gratis reparatie.

watchOS 7.3.1 is door Apple vrijgegeven om te voorkomen dat het probleem ook op andere Apple Watch Series 5- en Apple Watch SE-apparaten voordoet. Het is dus belangrijk dat je de update zo snel mogelijk installeert als je één van deze twee modellen hebt. Omdat een getroffen model niet geüpdatet kan worden, is reparatie dus de enige mogelijkheid.

Welke modellen komen in aanmerking?

Deze modellen komen in aanmerking voor de kosteloze reparatie:

Apple Watch Series 5

Apple Watch SE

Omdat het probleem niet speelt bij andere modellen, kom je in dat geval niet in aanmerking. Weet je niet welke Apple Watch je hebt? Lees dan ons overzicht van Apple Watch-modellen.

Ik heb dit al op eigen kosten laten repareren, wat nu?

Als je eerder al last had van dit probleem en dit op eigen kosten hebt laten repareren bij Apple, neem dan contact op met Apple Support om te bespreken wat de mogelijkheden zijn. In de meeste gevallen geeft Apple je de kosten voor de eerdere reparatie terug.

Geldt het reparatieprogramma ook voor Nederland en België?

Ja, het reparatieprogramma geldt wereldwijd. Het maakt ook niet uit waar je je Apple Watch gekocht hebt. Zolang je last hebt van dit probleem, kan je aanspraak maken op het reparatieprogramma.

Apple adviseert de Apple Watch op te sturen, maar je kan ook informeren bij een van de AASP’s in Nederland en België.

Hoe lang geldt het reparatieprogramma?

Het is niet bekend hoe lang dit reparatieprogramma geldt. We adviseren om zo snel mogelijk contact op te nemen met Apple als je dit probleem ervaren hebt.

Hoe lang ben ik mijn Apple Watch kwijt?

Apple zal vragen je Apple Watch op te sturen. Het is niet bekend hoe lang je je Apple Watch kwijt bent als je deelneemt aan dit reparatieprogramma. We gaan uit van ongeveer een week, maar het kan ook langer of korter zijn. Je kan ook informeren of je de Apple Watch op afspraak langs kan brengen in de Apple Store in Amsterdam, Haarlem of Den Haag.

Welke reparatie voert Apple uit?

Het is niet helemaal duidelijk welke reparatie Apple precies uitvoert aan de Apple Watch. Mogelijk wordt de batterij van het horloge vervangen, maar het is ook mogelijk dat Apple het gehele toestel vervangt. Informeer daarover bij Apple wat in jouw situatie gedaan wordt.

Er is geen Apple Store in de buurt, wat kan ik doen?

Apple adviseert de Apple Watch op te sturen, maar je kan ook contact opnemen met een AASP bij jou in de buurt. In Nederland zijn dat onder andere:

Het is nog niet bekend of deze winkels ook meedoen aan dit reparatieprogramma, maar meestal is dat wel het geval.

Moet ik een backup maken?

We adviseren altijd eerst een backup te maken van de Apple Watch voordat je hem ter reparatie aanbiedt. In onze tip lees je hoe je een backup van je Apple Watch maakt.

Voor andere problemen kom je mogelijk in aanmerking voor andere reparatieprogramma’s van Apple.