Apple’s iPhone line-up bestaat elk jaar weer uit een breed aanbod van modellen. Van budgettoestellen tot de nieuwste Pro’s: in bijna elke prijsklasse is er wel een nieuwe iPhone te koop. Zoek je een nieuwe iPhone, dan is het goed om te weten uit welke modellen je dit jaar kan kiezen én welke modellen er nog aan komen, zodat je je aankoop daarop kan aanpassen. In dit overzicht bespreken we de iPhone 2024 line-up zoals Apple die hanteert. Ook lees je welke modellen naar verwachting uit het assortiment verdwijnen. Nog oudere modellen zijn nog wel bij andere winkels te koop, maar voor dit overzicht vind je alleen de modellen die op dit moment nog in Apple’s assortiment zitten.

2024-modellen: dit is de iPhone line-up

Op dit moment heeft Apple acht verschillende iPhone-modellen in de line-up. Dit zijn in 2024 allemaal nog een goede keuze voor een nieuwe iPhone, afhankelijk van je voorkeur en wensen. Deze modellen zijn allemaal afkomstig uit 2022 of nieuwer. Daarnaast komen er later dit jaar nog de nieuwe 2024 iPhones bij, namelijk de iPhone 16-serie.

Dit is de huidige iPhone 2024 line-up:

Later dit jaar komen daar deze verwachte modellen bij:

Er gaan ook nog geruchten dat Apple dit jaar een iPhone 16 Ultra gaat uitbrengen, ter vervanging van de iPhone 16 Pro Max.

Naast bovenstaande modellen, kun je bij providers en andere winkels ook nog bijvoorbeeld de iPhone 14 Pro, iPhone 13 mini en iPhone 12 kopen. In ons aparte artikel lees je welke iPhones in 2024 nog een goede keuze zijn.

iPhone 16-serie uit 2024 (verwacht)

De iPhone 16-serie bestaat naar verwachting weer uit vier verschillende modellen, in verschillende maten. Apple kiest vermoedelijk voor vier verschillende formaten: 6,1-inch, 6,7-inch, 6,3-inch en 6,9-inch.

iPhone 16 en iPhone 16 Plus

Verwacht in: september 2024

De iPhone 16 en iPhone 16 Plus zijn de twee aankomende standaardmodellen. Daarin verwachten we verbeteringen voor de camera, de komst van de actieknop en mogelijk nog een extra Capture Button. Ook zal er een nieuwe snellere chip in komen en verwachten we nieuwe kleuren voor de buitenkant. De meeste verbeteringen worden echter bij de Pro-modellen verwacht. Op onze aparte pagina’s lees je nog veel meer over deze modellen.

iPhone 15-serie uit 2023

De iPhone 15-serie uit 2023 bestaat uit vier modellen. Dit zijn de allernieuwste iPhones die nu verkrijgbaar zijn. Naar verwachting gaat een aantal modellen later dit jaar wel uit Apple’s assortiment verdwijnen.

iPhone 15 en iPhone 15 Plus

Verwacht in assortiment tot: minstens september 2025

De iPhone 15 en iPhone 15 Plus zijn op dit moment de nieuwste standaardmodellen. Ze hebben een vernieuwd design, verbeterde camera met 48-megapixel camera en voor het eerst ook een Dynamic Island. De iPhone 15 en iPhone 15 Plus zijn een van de meest vernieuwende standaardmodellen van de afgelopen jaren, want bij de iPhone 13 en iPhone 14 zagen we minder verbeteringen. Ook zat er voor het eerst een usb-c-poort in, in plaats van Lightning.

Ben je toe aan een nieuwe iPhone en ben je benieuwd uit welke modellen je kunt kiezen? Lees dan ons overzicht nieuwe iPhone kopen!

