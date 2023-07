Er zijn steeds meer aanwijzingen dat de iPhone 15-serie duurder wordt dan voorheen. Lees hier over de laatste geruchten rondom de prijs van de iPhone 15 en de prijzen die we van de iPhone 15 in Nederland verwachten.

Wat wordt de prijs van de iPhone 15?

De prijs van de iPhone is ieder jaar weer een onderwerp van discussie. Vorig jaar werd de iPhone 14 al flink duurder, vooral veroorzaakt door de inflatie en de zwakke euro. Maar er lijkt nog geen einde te komen aan de stijgende prijzen. Bij de iPhone 15 zou volgens bronnen sprake zijn van een hogere prijs, maar deze keer vooral door de vernieuwingen in het model.

Nieuwste geruchten: ‘iPhone 15-serie wordt duurder, ook buiten de VS’

De afgelopen tijd zijn er al diverse analisten geweest die voorspeld hebben dat de iPhone 15 Pro-modellen duurder gaan worden. Daarbij focussen ze zich vooral op de prijzen in de VS. Daar beginnen de Pro-modellen al sinds de iPhone X bij een prijs van $999,-, terwijl in Nederland de prijs de afgelopen jaren al wat gestegen is. Nu zegt Mark Gurman van Bloomberg dat hij verwacht dat alle vier de modellen in ieder geval buiten de VS duurder gaan worden. Dat de prijs van de Pro-modellen hoger wordt, lijkt zo goed als zeker. Dat komt vooral door het nieuwe materiaal dat Apple voor de behuizing gaat gebruiken. De overstap van roestvrij staal naar titanium zou zorgen voor een hogere prijs. En bij de iPhone 15 Pro Max wordt de stijging door het meer geavanceerde camerasysteem nog groter. Volgens een analist zou de iPhone 15 Pro Max $100 tot $200 duurder worden.

iPhone 15 prijzen: dit verwachten we

Maar hoeveel ga je dan straks betalen voor een iPhone 15-model? Op basis van de geruchten en prijzen uit het verleden, kunnen we een schatting maken van de nieuwe prijzen van de iPhone 15. Onthoud dat de genoemde prijzen slechts schattingen zijn en dat er nog niets definitief is. De uiteindelijke prijs van de iPhone 15-serie wordt pas bekend zodra Apple de nieuwe modellen aangekondigd heeft.

Apple gaat in totaal vier modellen uitbrengen:

Verwachte prijs iPhone 15

De iPhone 15 is het nieuwe standaardmodel van 2023. De belangrijkste verbeteringen worden de nieuwe snellere A16-chip, de komst van het Dynamic Island in plaats van de notch en een verbeterde camera. We verwachten dat de prijs van de iPhone 15 zo goed als gelijk blijft of iets hoger komt te liggen dan bij de iPhone 14. Vorig jaar was in Nederland de iPhone 14 al €110,- duurder geworden dan de iPhone 13, terwijl de prijs in de VS gelijk bleef. Dat kwam dus vooral door de zwakke euro. De euro staat er nu iets beter voor dan een jaar geleden, waardoor de prijsverhoging mogelijk bij ons nog mee zal vallen of helemaal weggestreept kan worden.

Deze prijzen voor de iPhone 15 verwachten wij:

128GB: €1.019,-

256GB: €1.149,-

512GB: €1.409,-

Ter vergelijking vind je hieronder de actuele prijzen van de iPhone 14 in Nederland.

Prijzen iPhone 14

Verwachte prijs iPhone 15 Plus

De iPhone 15 Plus wordt de grotere versie van de gewone iPhone 15. Net als vorig jaar krijgt dit model vermoedelijk een 6,7-inch display en dus dezelfde A16-chip, het Dynamic Island en een betere camera als in de iPhone 15. Dit zijn de prijzen die we in Nederland verwachten:

128GB: €1.169,-

256GB: €1.299,-

512GB: €1.559,-

Hieronder vind je de actuele prijzen voor de iPhone 14 Plus.

Verwachte prijs iPhone 15 Pro

De iPhone 15 Pro krijgt een aantal flinke vernieuwingen die mogelijk ook gevolgen gaan hebben voor de prijs. Allereerst de titanium behuizing. Titanium is voor Apple duurder dan roestvrij staal, zoals we eerder ook al zagen bij de Apple Watch. Daarnaast gebruikt dit model een nieuwe schermtechniek waardoor de schermranden dunner worden. Ook dat kan van invloed zijn op de prijs, evenals de meer geavanceerde camera. Volgens geruchten zou de prijs van de iPhone 15 Pro in de VS $100,- meer zijn dan de voorganger, dus daar gaan we bij deze prijzen voor de iPhone 15 Pro ook vanuit.

Dit zijn de verwachte prijzen voor de iPhone 15 Pro:

128GB: €1.429,-

256GB: €1.559,-

512GB: €1.819,-

1TB: €2.079,-

En dit zijn de huidige actuele prijzen van de iPhone 14 Pro:

Verwachte iPhone 15 Pro Max prijs

De iPhone 15 Pro Max wordt de duurste iPhone van dit jaar en de prijsstijging is daar naar verwachting ook het hoogst. Dat komt vooral door de extra geavanceerde camera. Volgens bronnen krijgt dit model een periscopische cameralens, zodat je daar veel beter optisch kan inzoomen. De iPhone 15 Pro Max wordt daardoor naar verwachting tot wel $200,- duurder dan voorheen.

Dit zijn de prijzen voor de iPhone 15 Pro Max die we verwachten:

128GB: €1.679,-

256GB: €1.809,-

512GB: €2.069,-

1TB: €2.329,-

Dit zijn de actuele prijzen van de huidige iPhone 14 Pro Max:

Prijzen iPhone 14 Pro Max

Het definitieve antwoord voor de prijs van de iPhone 15-serie, horen we in september, tijdens de aankondiging van de nieuwste modellen.