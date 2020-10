Apple is een serviceprogramma gestart voor de AirPods Pro. Heb je last van geluidsproblemen zoals gekraak of statisch geluid, dan kun je je AirPods laten nakijken. Volgens Apple gaat het om een klein deel van de gebruikers.

Defecte AirPods Pro? Apple gaat ze vervangen

Het geldt ook voor mensen die problemen hebben met ruisonderdrukking. De betrokken AirPod Pro’s zijn voor oktober 2020 geproduceerd, zo meldt Apple in een supportdocument. Als je er last van hebt kun je bij Apple of bij een erkende serviceprovider langsgaan om ze te laten vervangen. Reparatie is bij de AirPods helaas niet mogelijk, omdat ze niet open te schroeven zijn. Heb jij er last van?



De defecte AirPods hebben volgens Apple te maken met de volgende problemen:

Gekraak of statisch geluid, dat toeneemt in luide omgevingen, tijdens het sporten of tijdens het bellen.

Actieve ruisonderdrukking werkt niet goed, bijvoorbeeld verlies van bastonen of een toename in achtergrondgeluiden zoals straat- of vliegtuiggeluiden.

Andere AirPods komen niet in aanmerking. Ook is het geen makkelijke manier om je goed functionerende AirPods Pro gratis te laten vervangen, want er zal eerst worden vastgesteld of er echt sprake is van de genoemde problemen. Mocht dat inderdaad het geval zijn, dan worden de linker, rechter of beide oortjes vervangen. De AirPods Pro-case heeft geen defect en zal dan ook niet worden vervangen.

Het serviceprogramma geldt wereldwijd. Je hebt tot twee jaar nadat de AirPods Pro in de verkoop gingen de tijd om je probleem te melden bij Apple.