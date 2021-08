iPhone 12 audioprobleem tijdens het bellen

Ben jij moeilijk te verstaan tijdens het bellen? Het ligt dan waarschijnlijk niet aan jou. Volgens Apple heeft een “zeer klein percentage” van de iPhone 12 en iPhone 12 Pro last van een geluidsprobleem, omdat een component in de receiver-module kapot kan gaan. Deze toestellen zijn tussen oktober 2020 en april 2021 gefabriceerd. Heb je een toestel uit de iPhone 12-serie en krijg je geen geluid te horen als je een telefoontje pleegt of ontvangt, dan kom je voor gratis reparatie in aanmerking. Het gaat alleen om de 6,1-inch toestellen. De iPhone 12 mini en iPhone 12 Pro Max zijn niet getroffen en komen dus ook niet in aanmerking.



Heb je inderdaad problemen, dan kun je een afspraak maken via Apple Support , langsgaan in een Apple Store of op zoek gaan naar een Apple Authorized Service Provider . Eventueel kun je je toestel opsturen, als je niet in de gelegenheid bent om langs te gaan. Heeft je toestel al eerdere schade, zoals een kapot scherm, dan zal dat op eigen kosten ook moeten worden gerepareerd.

Het nieuwe reparatieprogramma voor de iPhone 12 en iPhone 12 Pro geldt tot twee jaar nadat het toestel voor het eerst werd verkocht, dus tot najaar 2022.

Meer informatie over het reparatieprogramma vind je hier.

