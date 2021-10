Apple heeft het logic board in sommige iPhone 8-exemplaren vervangen dankzij een speciaal reparatieprogramma. Een klein percentage zou last hebben van een productieprobleem. Inmiddels is het reparatieprogramma gestopt.

Update 3 oktober 2021: Apple is gestopt met dit reparatieprogramma. Het ging om een klein aantal toestellen dat met een kapot logic board was verkocht. De getroffen toestellen liepen vaak vast of konden niet meer worden ingeschakeld. Het probleem deed zich meteen na de ingebruikname voor, dus je had sinds september 2018 de tijd om je te melden.

Vanaf afgelopen zaterdag is het reparatieprogramma officieel gestopt en is de vermelding van de website gehaald. Je kunt nog steeds bij Apple aankloppen in geval van klachten, maar kunt je dan niet meer beroepen op het reparatieprogramma. Voor Europese gebruikers is de impact gering, want het gaat om iPhone 8-modellen die tussen september 2017 en maart 2018 in specifieke landen zijn verkocht.

Hieronder volgt ons oorspronkelijke artikel van 1 september 2018.

De kans dat je als Nederlander of Belg met een defect logic board op zak loopt is niet zo groot. Je zou je toestel dan tussen september 2017 en maart 2018 moeten hebben gekocht in Australië, China (inclusief Hongkong en Macau), India, Japan, Nieuw-Zeeland en de VS. Via een zoektool op de website kun je je serienummer invullen en kijken of je in aanmerking komt. Het gaat volgens Apple alleen om de iPhone 8 en niet om de iPhone 8 Plus. iPhones met een defect logic board kunnen vastlopen, plotseling herstarten of zijn niet meer in te schakelen.



Komt jouw iPhone in aanmerking, dan is dat geen reden voor een feestje. Je bent je toestel namelijk wel een paar dagen kwijt omdat het moet worden opgestuurd naar een extern reparatiecentrum. Je moet hiervoor een afspraak maken bij de Apple Store of een erkende serviceprovider. Ook kun je ervoor kiezen om je toestel op te sturen, maar in alle gevallen ben je je toestel wel even kwijt.

Je hoeft geen haast te hebben, want het reparatieprogramma geldt tot drie jaar nadat de eerste modellen in september 2017 in de verkoop gingen.

Voordat je het opstuurt maak je natuurlijk een iPhone-backup op iCloud of in iTunes.

Bekijk ook Zo maak je een iCloud backup van je iPhone of iPad (reservekopie) Hoe maak je een iCloud backup op de iPhone en iPad? Wat zit er allemaal in een iCloud backup en hoe zet je deze weer terug op je iPhone of iPad? In deze tip lees je er alles over!

Heb je vragen met betrekking tot het reparatieprogramma voor de iPhone 8? Hieronder vind je de antwoorden op veelgestelde vragen:

Voor welke modellen geldt het iPhone 8-reparatieprogramma?

De volgende modellen komen in aanmerking:

iPhone 8 (gekocht in getroffen landen tussen september 2017 en maart 2018)

Via de website check je via het serienummer of jouw iPhone 8 in aanmerking komt.

Deze modellen komen niet in aanmerking:

iPhone 8 Plus

iPhone 8 gekocht in Europa

Alle andere iPhone-modellen

Geldt het reparatieprogramma ook voor Nederland en België?

Het reparatieprogramma geldt alleen voor landen waar het getroffen model verkocht is. Het gaat om de volgende landen:

Australië

China

Hong Kong

India

Japan

Macau

Nieuw Zeeland

Verenigde Staten

Ik heb mijn iPhone 8 in één van de getroffen landen gekocht. Waar kan ik nu terecht?

Heb je je iPhone 8 bijvoorbeeld in de Verenigde Staten gekocht omdat het daar goedkoper was of omdat je daar op vakantie was? Apple kan de reparatie beperken tot de landen waar je hem gekocht hebt. Je kunt dus het beste contact opnemen met Apple in Nederland of een bezoek brengen naar de Apple Store.

Bekijk ook Zo neem je contact op met Apple Support Heb je een probleem met een Apple-product, dan kun je op verschillende plekken terecht om het probleem op te lossen. In dit artikel leggen we uit hoe je contact opneemt met Apple Support, de klantenservice en de helpdesk.

Zijn er kosten verbonden aan deze reparatie?

Ben je getroffen door dit defect, dan zal Apple de reparatie gratis uitvoeren. Er zijn geen verdere kosten aan deze reparatie verbonden.

Vallen andere defecten ook onder dit reparatieprogramma?

Nee, alleen het defect met het moederbord wordt kosteloos gerepareerd. Andere defecten zoals een kapot scherm vallen buiten deze extra garantie. Heb je ook een ander defect dat deze kosteloos reparatie in de weg zit, dan moet je mogelijk voor deze reparaties betalen voordat je in aanmerking komt voor de gratis reparatie van het moederbord.

Hoe lang ben ik mijn iPhone 8 kwijt?

Apple verstuurt de iPhone 8 naar een Apple Repair Center voor de reparatie. Je bent de iPhone 8 dus een aantal dagen kwijt, omdat de reparatie niet bij de Apple Store zelf verholpen kan worden. Apple kan de beste inschatting geven van de duur van de reparatie.

Kan ik mijn iPhone 8 meermaals laten repareren?

Ja. Als het defect na de eerste keer nog niet verholpen is, kun je de reparatie nogmaals uit laten voeren.