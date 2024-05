De opvolger van macOS Sonoma komt eraan. In 2024 kunnen we macOS 15 verwelkomen, een compleet nieuwe update voor je Mac met allerlei nieuwe functies. Alles wat je wilt weten over releasedatum, geschikte Macs en verwachte vernieuwingen vind je hier overzichtelijk bij elkaar!

macOS 15 in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van macOS 15:

Middelgrote update voor de Mac in 2024

Opvolger van macOS 14 (Sonoma)

Aankondiging verwacht in juni 2024 tijdens WWDC

Eerste beta verwacht begin juni 2024

Definitieve release in september 2024

macOS 15 krijgt als naam…?

Apple vernoemt macOS-versies altijd naar plaatsen in Californië. Voorgaande keren was het Mojave, Catalina, Big Sur, Monterey, Ventura en Sonoma. Wat de nieuwe naam wordt is nog niet bekend, maar er circuleert wel een lijstje van namen die Apple als merknaam heeft vastgelegd en nog niet heeft gebruikt:

Diablo

Condor

Tiburon

Farallon

Miramar Rincon

Pacific

Redwood

Shasta

Grizzly Skyline

Redtail

Sequoia

Mammoth

Vorig jaar stond Sonoma (een wijngebied ten noorden van San Francisco) nog in de lijstje, maar die is voor macOS 14 gebruikt. Drie namen die regelmatig worden genoemd als grote kanshebbers zijn Redwood, Sequoia en Mammoth. Mammoth lijkt vooral weggelegd voor een echt grote update en er zijn nog geen aanwijzingen dat dit bij macOS 15 het geval is.

Welke Macs zijn geschikt voor macOS 15?

Het is gebruikelijk dat bepaalde Mac-modellen geen update meer krijgen. In hoeverre dat in 2024 het geval is, valt nog te bezien.

Dit waren de geschikte modellen voor macOS 14:

Het is mogelijk dat sommige modellen uit 2017 en 2018 afvallen. Een andere mogelijkheid is dat Apple op een gegeven moment alleen nog updates uitbrengt voor Macs met Apple Silicon.

macOS 15 functies

Omdat er nog geen officiële aankondiging is geweest, is er ook nog weinig bekend over nieuwe functies. Wel weten we dat Apple in 2024 extra veel nadruk gaat leggen op AI en slimme functies voor Siri. Door de opkomst van generatieve AI zou Apple een inhaalslag willen maken, met meer proactieve functies. Daarnaast zijn er enkele geruchten.

Vernieuwde Systeeminstellingen in macOS 15

Volgens geruchten zou Apple de Systeeminstellingen in macOS opnieuw willen ontwerpen. De menu’s en interface zullen iets wijzigen, waarbij prioriteit en belangrijkheid van de opties voorop staan. Zo komen Meldingen en Geluid iets lager in de lijst te staan, terwijl Algemeen wat hoger in beeld komt, meteen onder Netwerk. Ook zal Privacy en beveiliging voortaan onder Touch ID en wachtwoord vallen.

De Systeeminstellingen werden in macOS 13 Ventura vernieuwd met een naamswijziging (voorheen Systeemvoorkeuren) en krijgen in macOS 15 dus alweer een redesign.

Vernieuwde Rekenmachine-app in macOS 15

Volgens een gerucht krijgt de Rekenmachine-app in macOS 15 een grote make-over. Het zou voor het eerst in 10 jaar zijn dat de Rekenmachine een nieuw ontwerp en meer functies krijgt. Het wordt bijvoorbeeld mogelijk om eenheden en valuta om te rekenen in de Rekenmachine-app. En met Math Notes wordt het mogelijk om wiskundige notaties te gebruiken. Ook komt er een koppeling met de Notities-app, waarschijnlijk zodat je je berekeningen eenvoudig in een notitie kunt bewaren.

Gaming in macOS 15

Apple legt de afgelopen tijd grote nadruk op de gamingkwaliteiten van de Mac. Dit zou vooral te danken zijn voor vooruitgang op het gebied van chips en hier kunnen we in macOS 15 iets van terugzien.

Apple zou ook het Siri-icoontje in de menubalk opnieuw willen ontwerpen en er komen wijzigingen aan voor Safari. Overige wijzigingen waarover wordt gesproken zijn een nieuw iCloud-scherm en een modernere gebruikersinterface voor AirDrop.

Wanneer is de macOS 15 release?

We verwachten de aankondiging van macOS 15 begin juni tijdens WWDC 2024. Dan zal ook de naam officieel bekend worden gemaakt. In de zomermaanden volgen meerdere beta’s, ook voor publieke betatesters. Vervolgens zijn na de zomer de gewone gebruikers aan zet: zij kunnen naar verwachting vanaf september/oktober 2024 hun Mac updaten naar macOS 15. Daarna verschijnen gedurende het jaar nog meer kleine updates, waarin kleine verbeteringen en nieuwe functies worden toegevoegd.