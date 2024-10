Een kapotte iPad repareren kan je behoorlijk wat geld kosten. Gelukkig zijn er meerdere aanbieders, zodat je iPad-reparatie zo goedkoop of zo duur kan worden als je zelf wilt. Maar waar moet je op letten bij het kiezen van een iPad-reparatiebedrijf?

iPad-reparatie door Apple

Reparatie door Apple biedt zekerheid, omdat je niet je garantie kwijtraakt en ook bij toekomstige reparaties geen gezeur krijgt. Hoe dit werkt hebben we uitgebreid uitgelegd in onze uitleg over iPad-garantie. Als je iPad binnen de garantie valt en niet meer gerepareerd kan worden, krijg je vaak een vervangend exemplaar. Kleine reparaties kunnen meteen in de Apple Store worden uitgevoerd: terwijl jij ergens in de buurt koffie gaat drinken, wordt je iPad weer als nieuw gemaakt. Het kan ook gebeuren dat je iPad moet worden opgestuurd. In dat geval ben je je iPad helaas wel een week kwijt. Woon je niet in de buurt, dan is het slim om via de website of Apple’s Support-app een afspraak te maken. Meer info over de kosten vind je op deze pagina bij Apple.

Een van de meest gangbare reparaties is het vervangen van de accu, als deze niet meer zo lang meegaat. Hieronder zie je wat dit kost.

Kosten iPad-batterij vervangen door Apple

Toestel Prijspeil 1 oktober 2024 iPad Pro 13″ (M4) 2024 €225,- iPad Pro 11″ (M4) 2024 €205,- iPad Pro 12,9″ (M2) 2022 €205,- iPad Pro 11″ (M2) 2022 €169,- iPad Pro 2021 en eerder €135,- iPad Air 13″ (M2) 2024 €169,- iPad Air 11″ (M2) 2024 €135,- iPad Air 2022 en eerder €135,- iPad mini (alle modellen) €135,- Standaard iPad 2022 €135,- Standaard iPad 2021 en eerder €109,- Op deze pagina bij Apple vind je meer prijzen.

Wil je een langere iPad-garantie, waarbij ook schade door eigen schuld is gedekt, dan is er AppleCare+ voor de iPad. Daarmee kun je twee schades tegen gereduceerd tarief laten herstellen, ook als de schade normaal gesproken buiten de garantie zou vallen.

Bekijk ook iPad-garantie: dit moet je weten over garantie op je iPad Hoe is de iPad garantie geregeld bij Apple? Geldt het ook in het buitenland en is AppleCare+ een goede aanvulling op de standaard garantie? Je leest er hier alles over.

iPad-reparatie door een Erkende Apple serviceprovider

Zit er geen Apple Store in de buurt, dan kun je ook terecht bij een Erkende Apple serviceprovider. Een erkende serviceprovider heeft toestemming om reparaties namens Apple uit te voeren. Het bedrijf moet wel aan allerlei richtlijnen voldoen, zoals het behalen van de juiste certificaten en moet beschikken over een gemakkelijk toegankelijk bedrijfspand waar klanten langs kunnen gaan.

Welke bedrijven staan ingeschreven als Erkende Apple serviceprovider kun je vinden op lijst met serviceproviders. Het voordeel van deze reparateurs is dat je weet dat ze onder toezicht staan bij Apple, omdat ze aan allerlei eisen moeten voldoen. Het nadeel is dat de reparaties erg prijzig kunnen uitvallen. Je kunt dan net zo goed naar de ‘echte’ Apple Store gaan, als deze in de buurt is.

Bekijk ook Apple Authorised Service Provider: alles over erkende Apple serviceproviders (AASP) Wat zijn Apple Authorised Service Providers, waar vind je ze en waarom zou je reparaties door een AASP laten uitvoeren? Op deze pagina uitleg over Erkende serviceproviders, wat ze doen en wat het verschil is met de Genius Bar in de Apple Store.

iPad-reparatie door onafhankelijke reparateur

Wil je goedkoper uit zijn en gaat het om een vrij simpele reparatie, dan kun je ook naar een onafhankelijk reparatiebedrijf gaan. Kies daarbij wel eentje met een goede reputatie die al wat langere tijd bestaat. Bij veel online reparatiebedrijven kun je vooraf aangeven wat het probleem is en krijg je meteen een offerte. Er zijn ook reparatiebedrijven waar je meteen langs kunt gaan of waarbij je je kapotte iPad opstuurt en pas daarna een schatting krijgt van de kosten.

Goedkope reparatie: zelf doen of gokje nemen

De minst verstandige (maar wel de goedkoopste optie) is om op de markt of in smoezelige winkeltjes je iPad te laten repareren. Goedkoop kan in dat geval duurkoop zijn. Je kunt het beste zelf inschatten of de reparatie eenvoudig genoeg is om door zo’n partij te laten uitvoeren.

Heb je weinig geld, dan zou je ook zelf online onderdelen kunnen aanschaffen en de reparatie zelf uitvoeren. iFixit heeft handleidingen waarmee je kleine reparaties zelf kunt doen.

Zo kies je een goed iPad-reparatiebedrijf

Bij het kiezen van een reparateur is het belangrijk om te informeren of er originele onderdelen worden gebruikt. Die zijn wat duurder, maar beter van kwaliteit. Ook moet je informeren of je garantie krijgt op de reparatie. Mocht na een paar dagen blijken dat de iPad nog steeds defect is, dan kun je verhaal halen. Bij goedkope reparatiebedrijven krijg je geen garantie en worden er niet-officiële onderdelen gebruikt. Wil je zeker weten dat je kwaliteit krijgt, dan kun je beter bij een bedrijf met een goede reputatie aankloppen.

Goede iPad-reparatie voor weinig?

Regelmatig krijgen we de vraag of we een adresje weten voor goedkope iPad reparaties. Liefst iemand die meteen tijd heeft, snel en goedkoop is, met originele onderdelen werkt en alle vereiste diploma’s heeft. Helaas, zo’n reparatiebedrijf zijn we nog niet tegengekomen. Zoals met veel dingen: je krijgt de kwaliteit waarvoor je betaalt.

Wel zijn er manieren om de reparatie goedkoper te maken:

Kiezen voor niet-originele onderdelen. Voor sommige onderdelen zoals scherm en microfoon wil je het liefst originele onderdelen, maar er zijn ook iPad-onderdelen waarbij het niet zo nauw erop aankomt. De achterkant of de knoppen hoeven niet origineel te zijn voor een perfect functionerende iPad. Kijk wat je nodig hebt en op welke onderdelen je kunt besparen. Bij cruciale onderdelen kies je liever voor origineel.

Voor sommige onderdelen zoals scherm en microfoon wil je het liefst originele onderdelen, maar er zijn ook iPad-onderdelen waarbij het niet zo nauw erop aankomt. De achterkant of de knoppen hoeven niet origineel te zijn voor een perfect functionerende iPad. Kijk wat je nodig hebt en op welke onderdelen je kunt besparen. Bij cruciale onderdelen kies je liever voor origineel. Zelf repareren. Als je handig bent kun je proberen de kapotte iPad zelf te repareren. Er zijn allerlei webshops die iPad-onderdelen verkopen. Je kunt ze rechtstreeks uit China bestellen (langere levertijd) of voor een iets hogere prijs bestellen bij een Nederlandse aanbieder van iPad-onderdelen. Dit kan natuurlijk alleen als je weet wat het probleem is. Je zult dan zelf de diagnose moeten stellen.

iPad-reparatie bij toestelverzekering

Heb je een iPad-verzekering en valt de schade aan de iPad onder de verzekering, dan werkt het meestal als volgt. Je neemt contact op met de verzekeraar om de schade te melden. Een paar dagen later komt er een koerier langs die je kapotte iPad ophaalt en een vervangend toestel achterlaat (dat kan een iPad zijn, maar ook een tablet van een ander merk). Enkele dagen later komt de koerier opnieuw langs met jouw gerepareerde iPad. Het leentoestel geef je weer mee aan de koerier. Soms betaal je een eigen risico per schadegeval.