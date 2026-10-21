Zo maak je een afspraak met de Apple Store Genius Bar of een erkende serviceprovider

Heb je een probleem met je iPhone, iPad of Mac? Dan kun je daarvoor terecht bij de Apple Store. Maak een afspraak met de Genius Bar, zodat je op een door jou gekozen tijdstip terecht kan voor je probleem.

Voor een iPhone-reparatie kun je op verschillende plekken terecht. Valt je apparaat nog onder de garantie, dan kun je het beste naar Genius Bar in de Apple Store of naar een erkende serviceprovider gaan. Je kunt hier je reparatie officieel door Apple laten uitvoeren, met originele onderdelen. In deze tip laten we zien hoe je een afspraak met de Genius Bar of andere erkende serviceproviders maakt.

Waar kun je terecht voor een reparatie-afspraak?

Komt je iPhone, iPad of ander Apple-apparaat in aanmerking voor één van Apple’s reparatieprogramma’s of is er een defect dat je wil laten fixen? Dan kan je daarvoor terecht bij één van de vier officiële Apple Stores in de Benelux:

Amsterdam

Haarlem

Den Haag

Brussel

Woon je in het oosten of het zuiden van het land, dan kunnen de Apple Stores in Oberhausen, Keulen en Düsseldorf dichterbij zijn en woon je in het zuiden van Vlaanderen, dan is Lille in Frankrijk wellicht een optie.

Daarnaast zijn er door het hele land diverse door Apple erkende serviceproviders, die namens Apple defecten oplossen. Ook hier kun je dus terecht voor een iPhone-reparatie. Je maakt de afspraken bij deze vestigingen via de Apple Support-app, waar je ook allerlei tips en handleidingen vindt om het probleem zelf te verhelpen.

Bekijk ook Apple Authorised Service Provider: alles over erkende Apple serviceproviders (AASP) Wat zijn Apple Authorised Service Providers, waar vind je ze en waarom zou je reparaties door een AASP laten uitvoeren? Op deze pagina uitleg over Erkende serviceproviders, wat ze doen en wat het verschil is met de Genius Bar in de Apple Store.

Apple Store afspraak maken op je iPhone en iPad

Zo gebruik je de Apple Support-app om een afspraak te maken: Open de Apple Support-app op je iPhone of iPad. Kies het product waarmee je een probleem hebt. Geef aan wat je probleem is, bijvoorbeeld voeding en batterij. Lees de tips en supportartikelen. Kom je er niet uit of is er een reparatie nodig? Kies dan Maak een afspraak. Kies een locatie in de buurt, bijvoorbeeld Apple Amsterdam. Nadat je een locatie hebt gekozen, zie je meteen wanneer er een tijdslot vrij is. Kies een tijdstip. Vul je telefoonnummer in en tik op Ga door. Bevestig de afspraak.

Je krijgt nu een bevestiging via sms, met de mogelijkheid om de afspraak op een later moment te annuleren.

Afhankelijk van het type afspraak kan het een paar dagen duren voordat je terecht kan. Zie je geen geschikt moment, dan kun je het beste later op de dag of de volgende dag opnieuw kijken of er plek is. Je kan ook altijd een afspraak ver vooruit plannen en die eventueel annuleren als er een geschikter moment vrij komt. Annuleren kan altijd kosteloos via de bevestigingsmail.

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Apple Store afspraak maken via Mac of pc

Heb je geen iPhone of iPad bij de hand of is juist één van deze apparaten defect, dan kan je ook via het web een afspraak bij de Genius Bar plannen. Dit doe je als volgt:

Ga op je Mac of pc naar deze pagina op de Apple-website. Log in en kies onder Bekijk je apparaten voor Kies een product. Kies het type apparaat waar je een afspraak voor wil maken. Selecteer een onderwerp en specifieke klacht of probleem. Klik op Ga door. Kies een locatie en een gewenst tijdstip voor je afspraak. Bevestig je afspraak in het volgende scherm.

Snelle afspraak bij de Genius Bar

Wil je snel een afspraak, dan zul je merken dat het via de app en website niet zo makkelijk lukt. Meestal ben je pas over twee weken aan de beurt. Wat kan helpen is om op een rustig tijdstip de winkel binnen te lopen en te vragen of je kunt worden ingepland. Je krijgt dan een sms als je aan de beurt bent. Rustige momenten zijn bijvoorbeeld dinsdagmorgen vlak na winkelopening of anderhalf uur voordat de winkel gaat sluiten. Dit is alleen aan te raden als je in de buurt woont of toch in de stad moet zijn, want je hebt geen zekerheid dat je ook geholpen kan worden.

Wil je geen afspraak maken maar zoek je alleen contact met Apple Support? In ons aparte artikel laten we je zien hoe je eenvoudig contact zoek met Apple. Je kan dan bijvoorbeeld chatten om een probleem op te lossen.