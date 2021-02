Zo maak je een afspraak met de Apple Store Genius Bar of een erkende serviceprovider

Voor een iPhone-reparatie kun je terecht bij verschillende punten. Wil je de reparatie officieel door Apple laten uitvoeren, dan kun je daar het beste de Apple Support-app voor gebruiken. Je kan ook via Apple’s website een afspraak met de Apple Store maken of je toestel inleveren bij een erkend servicepunt. In deze tip laten we zien hoe je een afspraak met de Genius Bar of andere erkende serviceproviders maakt.

Apple Store afspraak maken via iPhone en iPad

Komt je iPhone, iPad of ander Apple-apparaat in aanmerking voor één van Apple’s reparatieprogramma’s of is er een defect dat je wil laten fixen? Dan kan je daarvoor terecht bij één van de vier officiële Apple Stores in Nederland en België of een Apple Store in het buitenland. In Nederland en België kun je terecht bij deze winkels:

Amsterdam

Haarlem

Den Haag

Brussel

Daarnaast zijn er door het hele land diverse door Apple erkende serviceproviders, die namens Apple defecten oplossen. Ook hier kun je dus terecht voor een iPhone-reparatie. Je maakt de afspraken bij deze vestigingen via de Apple Support-app (link). Volg op je iPhone of iPad de volgende stappen voor het maken van een afspraak:

Download en open de Apple Support-app. Zorg ervoor dat je ingelogd bent op je eigen account. Kies het product waarvoor je support nodig hebt. Je ziet alleen je eigen apparaten die op jouw account geactiveerd zijn.

Kies één van de onderwerpen waar je een afspraak voor wil maken. Tik daarna op het specifieke probleem dat overeenkomt met jouw klacht. Bovenaan verschijnt nu de optie Inleveren voor reparatie. Zie je dat niet, dan is er voor dit specifieke probleem geen optie om een afspraak te maken. In dat geval kun je het beste met de knop onderaan contact opnemen. Er verschijnt nu een lijst met locaties in de buurt. Je ziet meteen op welke locaties je het eerst terecht kan. Kies de gewenste locatie en het tijdstip. Je afspraak is daarna bevestigd.

Afhankelijk van het type afspraak kan het een paar dagen duren voordat je terecht kan. Zie je geen geschikt moment, dan kun je het beste later op de dag of de volgende dag opnieuw kijken of er plek is. Je kan ook altijd een afspraak ver vooruit plannen en die eventueel annuleren als er een meer geschikt moment beschikbaar komt. Annuleren kan altijd kosteloos via de bevestigingsmail.

Apple Store afspraak maken via Mac of pc

Heb je geen iPhone of iPad bij de hand of is juist één van deze apparaten defect, dan kan je ook via het web een afspraak bij de Genius Bar plannen. Dit doe je als volgt:

Ga op je Mac of pc naar deze pagina op de Apple-website. Kies het type apparaat waar je een afspraak voor wil maken. Selecteer een onderwerp en specifieke klacht of probleem. Kies voor Inleveren voor reparatie. Log in met je Apple ID. Kies een locatie en een gewenst tijdstip voor je afspraak. Bevestig je afspraak in het volgende scherm.

Snelle afspraak bij de Genius Bar

Wil je snel een afspraak, dan zul je merken dat het via de app en website niet zo makkelijk lukt. Meestal ben je pas over twee weken aan de beurt. Wat kan helpen is om op een rustig tijdstip de winkel binnen te lopen en te vragen of je kunt worden ingepland. Je krijgt dan een sms als je aan de beurt bent. Rustige momenten zijn bijvoorbeeld dinsdagmorgen vlak na winkelopening of anderhalf uur voordat de winkel gaat sluiten. Dit is alleen aan te raden als je in de buurt woont of toch in de stad moet zijn, want je hebt geen garantie dat je ook geholpen kan worden.

Wil je geen afspraak maken maar zoek je alleen contact met Apple Support? In ons aparte artikel laten we je zien hoe je eenvoudig contact zoek met Apple. Je kan dan bijvoorbeeld chatten om een probleem op te lossen.