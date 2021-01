Apple zou het reparatieprogramma voor schermvlekken op de MacBook opnieuw hebben verlengd, al is nog onduidelijk of dit ook in Nederland en België geldt. Het 'geheime' reparatieprogramma heeft in het verleden tot veel vragen geleid.

Update 13 januari 2021: Apple heeft al een paar jaar een verborgen reparatieprogramma voor MacBooks waarbij vlekken op het scherm ontstaan door een probleem met de anti-reflectiecoating. Dit reparatieprogramma is nooit publiekelijk naar buiten gebracht, maar in het verleden is wel gebleken dat Apple het scherm kosteloos vervangt. Het programma is meerdere keren verlengd, met als laatste verlenging tot 2020. Nu schrijft MacRumors dat uit een interne memo blijkt dat het programma opnieuw verlengd is, waarbij het verplicht is om de MacBook op te sturen. Alleen de getroffen modellen uit 2016 en 2017 zouden nog in aanmerking komen. Het gaat dan om de 12-inch MacBook en MacBook Pro.

Uit de memo blijkt in ieder geval dat dit nieuwe beleid met het opsturen van het model geldt in de VS, maar het is niet duidelijk of andere landen ditzelfde beleid overnemen. Mocht je last hebben van dit probleem en je model valt binnen de genoemde serie, dan is het het proberen waard om contact op te nemen met Apple Support.

Bekijk ook Zo neem je contact op met Apple Support Heb je een probleem met een Apple-product, dan kun je op verschillende plekken terecht om het probleem op te lossen. In dit artikel leggen we uit hoe je contact opneemt met Apple Support, de klantenservice en de helpdesk.

Toch heeft het programma in het verleden tot veel vragen geleid, ook onder iCulture-lezers. Zo bleek in de praktijk dat niet iedereen er gebruik van kon maken. Meer daarover lees je hieronder in ons eerdere oorspronkelijke artikel.

Oorspronkelijk artikel november 2017

Heb je een MacBook Pro met last van schermvlekken? Dan kan het lastig zijn om daarvoor support te krijgen. In een intern document informeert Apple de eigen medewerkers dat het reparatieprogramma voor schermvlekken is verlengd, maar in de praktijk blijken mensen er niet altijd gebruik van te kunnen maken.



Reparatieprogramma voor schermvlekken

Sommige MacBook Pro’s krijgen spontaan schermvlekken na een paar jaar gebruik. In 2015 startte Apple met een reparatieprogramma voor schermvlekken op de MacBooks, waarbij de anti-reflectielaag na verloop van tijd losraakte. Daardoor ontstaan ontsierende vlekken op het scherm. In oktober 2016 liep het reparatieprogramma af, maar Apple verlengde de termijn naar oktober 2017. Afgelopen oktober liep de reparatieperiode af, waarbij we waarschuwden om nog tijdig naar Apple Store of een erkend reparatiebedrijf te gaan.

Daarmee lijkt het verhaal klaar, want wie na 16 oktober naar de Apple Store gaat heeft geen recht meer op gratis vervanging. Maar een interne memo leidt nu tot onduidelijkheid.

Verwarring over interne memo

Half november verstuurde Apple een interne memo, die in handen kwam van MacRumors. In die memo staat dat de reparatietermijn voor MacBooks met schermvlekken is verlengd naar vier jaar. Het zou betekenen dat mensen met een MacBook Pro uit 2014 nog tot 2018 de tijd hebben om gratis reparatie aan te vragen. Maar de werkelijkheid blijkt anders. Diverse iCulture-lezers melden dat Apple weigert om gratis te repareren en vasthouden aan de deadline van 16 oktober.

Het probleem is dat de memo alleen intern is verspreid, waardoor consumenten er geen rechten aan kunnen ontlenen. MacRumors waarschuwt dan ook:

Apple previously confirmed to us that this repair program continues to be handled internally rather than being publicly announced.

Omdat het geen openbaar aangekondigd reparatieprogramma betreft ben je afhankelijk van de coulance van de medewerker die je treft. Ook geldt het (waarschijnlijk) niet voor mensen die hun MacBook zakelijk hebben gekocht en daardoor niet kunnen profiteren van de betere bescherming van consumenten.

Volgens de memo is de reparatietermijn voor MacBooks met schermvlekken verlengd naar vier jaar. Het gaat om MacBook Pro’s met Retina-scherm die tussen 2013 en 2015 zijn geproduceerd. Je zou dan tot vier jaar recht hebben op gratis garantie bij de volgende modellen:

13-inch MacBook Pro (2013 t/m 2017)

15-inch MacBook Pro (2013 t/m 2017)

12-inch MacBook (2015 t/m 2017)

Check je aankoopbon om te bepalen wanneer de termijn van vier jaar zou moeten aflopen. Het probleem is alleen dat Apple in Nederland de datum van 16 oktober 2017 strikt lijkt te hanteren, zo merken we uit reacties van meerdere lezers. Je zou kunnen proberen om je reparatie via een erkende reparateur zoals CARD Services te laten uitvoeren. Je kunt via de Apple Support-app een afspraak maken bij winkels als Amac en serviceproviders zoals Microfix en CARD Services.

Bij het inplannen van je afspraak moet je het serienummer van je MacBook invoeren, die je vindt via  > Over deze Mac.

Hieronder vind je ons oorspronkelijke bericht over de eerdere verlenging van het reparatieprogramma tot half oktober 2017.

Oorspronkelijk bericht van februari 2017: Apple heeft een reparatieprogrogramma voor MacBooks verlengd. Anderhalf jaar geleden is Apple gestart met het reparatieprogramma voor MacBooks waarbij de anti-reflecterende coating voor problemen zorgde. Je kon bij Apple terecht tot en met 16 oktober 2016 of drie jaar na aankoopdatum, welke dan ook langer is. Maar nu blijkt dat je langer bij Apple terecht kan, namelijk tot en met 16 oktober 2017 (of drie jaar na aankoopdatum). Dat is dus vooral goed nieuws voor mensen met een oudere MacBook.

Reparatieprogramma voor schermvlekken op MacBook verlengd

De Retina MacBook Pro en 12-inch MacBook zijn voorzien van een anti-reflecterende coating, zodat je minder last hebt van reflectie in het scherm. Echter was er een groot aantal gebruikers dat last bleek te hebben van vlekken op het scherm, wat vooral zichtbaar is met de juiste belichting. Apple startte een reparatieprogramma, maar dit werd niet publiekelijk aangekondigd. Het programma werd via een interne memo aangekondigd en via MacRumors kwam dit naar buiten. Nu meldt MacRumors dat het programma verlengd is tot en met 16 oktober 2017.

Dit is dus vooral goed nieuws voor mensen met een oudere MacBook Pro. Als je en MacBook uit bijvoorbeeld 2013 hebt, kwam je oorspronkelijk in aanmerking voor dit programma tot en met 16 oktober 2016 of drie jaar na aankoopdatum (in dit geval ergens in 2016). Nu het programma verlengd is, kun je ook met dit model nog bij Apple terecht. Hoewel de periode van drie jaar na aankoopdatum verstreken is, kun je met dit model tot en met 16 oktober 2017 alsnog terecht bij Apple.

Wat moet je doen?

Heb je met jouw MacBook last van vlekken zoals in bovenstaande afbeelding, dan is het raadzaam om contact op te nemen met Apple Support of om een afspraak te maken met de Genius Bar. Tot en met 16 oktober 2017 (of drie jaar na aankoop) zorgt Apple ervoor dat jouw scherm kosteloos gerepareerd wordt. Je kunt ook terecht bij een geautoriseerde partner van Apple om je scherm kosteloos te laten repareren. De handigste manier om een afspraak te maken is via de Apple Support-app voor iPhone en iPad. In onderstaande tip lees je alle opties om contact op te nemen met Apple Support.

