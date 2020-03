iPad Air met zwart scherm? Apple heeft een reparatieprogramma voor je

Apple is een nieuw reparatieprogramma gestart voor iPad Air-modellen die last hebben van een zwart scherm. In sommige gevallen is het scherm helemaal niet meer te gebruiken.

iPad Air reparatieprogramma

Het gaat om het 2019-model van de iPad Air, oftewel de derde generatie. De modellen moeten geproduceerd zijn tussen maart en oktober 2019, is te lezen op de website van Apple. Onder bepaalde omstandigheden kan het scherm van deze tablet op zwart gaan. Wat die omstandigheden zijn, is wat onduidelijk. Gebruikers kunnen een korte flikkering of flits zien, voor dat het scherm op zwart gaat. Verdere details zijn niet gegeven. Het probleem zou maar een “beperkt aantal” exemplaren hebben getroffen.

Je vindt hier meer informatie.



Het is momenteel het enige reparatieprogramma dat voor de iPad geldt. Voor de iPhone en Mac zijn in de loop van de tijd veel meer reparatieprogramma’s geweest, waarvan sommige nu nog lopen. De iPad Air derde generatie verscheen in 2019 als tussenmodel, tussen het instapmodel en de iPad Pro in.

Voor welke modellen geldt het iPad Air reparatieprogramma?

Het geldt alleen voor de iPad Air 2019 en voor de modellen die in de maanden maart t/m oktober zijn geproduceerd. Heb je last van de genoemde schermproblemen, dan moet je zeker even een afspraak maken bij de Apple Store of een erkende serviceprovider. Heb je een ander model, dan heeft het geen zin om te proberen in aanmerking te komen.

Hoe lang geldt het iPad Air schermreparatieprogramma?

Het is geldig tot twee jaar nadat het toestel in de verkoop ging, dus dus tot halverwege 2021. Is je iPad Air nog te bedienen en komt het nu niet goed uit, dan kun je dus ook eventueel nog volgend jaar langsgaan.

Geldt het reparatieprogramma ook voor Nederland en België?

Het Apple reparatieprogramma geldt wereldwijd, dus ook in Nederland en België. Het betreffende supportdocument is op het moment van schrijven nog niet vertaald naar het Nederlands, maar als je in de zijbalk naar jouw regio navigeert zul je zien dat ook Nederland en België in de lijst staan.

Heb je last van de genoemde problemen, dan kun je een afspraak maken met de Apple Store of een Apple Authorized Service Provider bij jou in de buurt.

Mijn iPad Air heeft andere schade, kom ik in aanmerking?

Het iPad Air reparatieprogramma dat Apple heeft aangekondigd geldt alleen als je problemen hebt met het scherm. Je kunt het dus niet gebruiken om andere schades gratis te laten repareren. Wel kun je meteen opdracht geven om ook naar eventuele andere schades te laten kijken. Je moet dan een bijbetaling doen voor de extra reparaties.

Heeft je iPad Air schades waardoor het scherm niet vervangen kan worden (bijvoorbeeld waterschade), dan zul je die ook meteen moeten laten repareren om van dit nieuwe reparatieprogramma te profiteren. Het kost je dan uiteraard wel geld (voor reparatie van die andere schades).

Hoe lang ben ik mijn iPad kwijt?

Kleine reparaties zoals het vervangen van het scherm kunnen meteen in de Apple Store worden uitgevoerd. Wel kan het de komende periode vrij druk zijn, waardoor je langer op de reparatie zult moeten wachten. Sommige Apple Stores zullen de reparaties lokaal uitvoeren, waardoor je even in de stad wat kunt gaan eten of drinken, zodat je later op de dag je toestel weer kunt ophalen. Ga je laat op de avond naar de Apple Store, dan heb je kans dat je de volgende dag moet terugkomen.

Ik heb al een betaalde iPad Air-schermreparatie laten uitvoeren, hoe zit dat?

Heb je het scherm al op eigen kosten laten vervangen, dan heb je mogelijk kans op terugbetaling van de eerdere kosten. Hiervoor moet je even online of telefonisch contact opnemen met Apple.

Krijg ik een vervangende tablet mee als ik mijn iPad Air voor reparatie inlever?

Dat ligt eraan. Als er voldoende nieuwe modellen op voorraad zijn kun je die soms meteen meekrijgen. Jouw iPad wordt dan als het ware omgeruild. Zorg daarom ook altijd voor een goede iCloud back-up. Als er geen vervangend model is, ben je je iPad Air een paar uur of een paar dagen kwijt.

