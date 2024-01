Spotify heeft op een webpagina uiteengezet hoe de nabije toekomst eruit ziet, als beperkingen van Apple wegvallen door de Digital Markets Act. De muziekdienst hoopt dat het in maart 2024 al zover is.

Spotify is een van de meest luidruchtige tegenstanders van Apple’s beleid geweest. De muziekdienst voert al jarenlang campagne om duidelijk te maken dat de kosten die Apple in rekening brengt niet fair zijn. Door de inwerkingtreding van de Digital Markets Act (DMA) zal Apple vanaf begin maart aan veel strengere regels moeten voldoen en wordt sideloading in de EU mogelijk (al zal Apple dit zo onaantrekkelijk mogelijk maken). Spotify ziet het helemaal zitten en heeft alvast een visie voor de toekomst neergelegd.

Waarom Spotify uitkijkt naar 7 maart

Spotify heeft een reeks korte video’s vrijgegeven, waarin ze uiteenzetten welke veranderingen te verwachten zijn door de nieuw EU-regels. In de negen filmpjes laat de muziekdienst zien hoe je in de toekomst beter geïnformeerd wordt over speciale acties, hoe je extra content zoals audioboeken in de Spotify-app kunt aanschaffen en hoe betalingen in het algemeen zullen verlopen. Spotify hoopt op een introductie op 7 maart, als de huidige beperkingen eindelijk wegvallen.

De video laat mockups zien van hoe de app er naar verwachting uit zal zien. Je krijgt meer informatie over prijzen en abonnementen. Ook in-app aankopen zijn duidelijker weergegeven. Tot nu toe bood Spotify niet de mogelijkheid om een abonnement rechtstreeks vanuit de app af te sluiten, om kosten van Apple te vermijden. Het bedrijf wil dat voortaan wel doen. Maar of dat ook lukt? Apple lijkt van plan om toch nog steeds beperkingen te hanteren, waarbij apps eerst goedgekeurd moeten worden er ook bij gebruik van andere betaalmethoden een percentage aan Apple afgedragen moet worden. Apple vindt 27% daarbij realistisch, ontwikkelaars vinden het te veel. Het wachten is nu op de EU om een lager percentage af te dwingen. Naar verwachting zal Apple de grenzen opzoeken om zo minimaal mogelijk aan de DMA tegemoet te komen.

De video’s die Spotify heeft gemaakt zijn niet alleen gericht op gebruikers en artiesten, maar lijken vooral ook gericht op wetgevende instanties. Spotify hoopt dat je in de nabije toekomst bijvoorbeeld moeiteloos kunt wisselen tussen een individueel en een duo- of gezinsabonnement. Dat lukt misschien nog wel, maar of Spotify ook onder de afdracht aan Apple uitkomt, is nog de vraag.

Meer info is hier te lezen.