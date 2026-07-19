Lees alles over de winkels van Apple die je in Amsterdam, Brussel en andere steden vindt. Waar kun je terecht, hoe zit het met de online Apple Store en hoe weet je of een Apple Store 'echt' is?

Apple Store: online en wereldwijd

Apple heeft meer dan 500 eigen winkels, verspreid over meer dan 20 landen. Daarnaast is er de online Apple Store, waar je terecht kunt voor je bestellingen. In dit overzicht lees je wat er zoal in de Apple Store te vinden is, waarom je er wel (of juist niet) zou willen kopen en hoe het zit met de Apple Stores in Nederland en de Belgische Apple Store.

Fysieke Apple Store: ruim 500 winkels

De Apple Stores zijn het meest bekend van de fysieke winkels, waarvan er wereldwijd meer dan 500 zijn. Ongeveer de helft daarvan bevindt zich in de Verenigde Staten. De spectaculaire Apple Stores in mooie gebouwen trekken de meeste aandacht, maar er zijn ook veel eenvoudige locaties in winkelcentra.

De eerste Apple Store werd in mei 2001 geopend en sindsdien is Apple flink aan het uitbreiden, vooral in China en de rest van Azië. Daarnaast is Apple druk bezig om de bestaande winkels te renoveren en te voorzien van een nieuw interieur. De Apple Store Brussel is een goed voorbeeld van het nieuwe design, met bomen, hoge plafonds en houten rekken voor accessoires.

Online Apple Store

Naast de fysieke winkels heeft Apple ook een online winkel. Je kunt hier producten bestellen die je vervolgens kunt laten thuisbezorgen of kunt afhalen in de winkel. Online en offline gelden dezelfde prijzen, maar de levertijden kunnen soms erg verschillend zijn: bij nieuwe producten kun je soms de volgende dag al afhalen, terwijl de online bezorging pas vele weken later plaatsvindt. Nadeel is wel dat je naar een fysieke winkel moet reizen.

Bij nieuwe iPhones moet je altijd online bestellen als je er vroeg bij wilt zijn. In de rij zitten wachten voor de winkel komt bijna niet meer voor, omdat Apple tijdens de eerste verkoopdagen alleen met afhalen en bezorging werkt.

Je kunt het assortiment bekijken via apple.com/nl/ of via de Apple Store-app. Naast eigen producten verkoopt Apple ook accessoires van andere merken, maar de garantie en service daarop kan wel minder zijn.

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Apple Stores in Nederland

Er zijn momenteel drie Apple Stores in Nederland.

Amsterdam

Haarlem

Den Haag

Ze zijn allemaal gevestigd in de Randstad. In Amsterdam en Den Haag heeft Apple gekozen voor een historisch gebouw, terwijl in Haarlem de winkel is gevestigd in een eenvoudiger pand in een winkelstraat. Apple is in de periode 2012-2014 erg actief geweest met uitbreiding in Nederland, maar is daarna gestopt. Er zijn voor zover we weten geen nieuwe locaties gepland. Wel zijn Amsterdam, Haarlem en Den Haag later nog gerenoveerd en voorzien van een nieuw interieur.

Meer lees je in ons aparte uitlegartikel Apple Stores in Nederland.

Bekijk ook Apple Stores in Nederland In Nederland zijn drie Apple Stores: Amsterdam, Haarlem en Den Haag. Lees hier alles over de Nederlandse Apple Stores en in welke steden mogelijk nieuwe winkels zijn gepland.

Apple Stores in België

Er is tot nu toe slechts één Apple Store in België geopend, namelijk in Brussel. Dit is meteen ook de spectaculairste winkel in de Benelux, met een prachtig design. Het was in 2015 de eerste Apple Store wereldwijd met het nieuwe interieur. Er zijn momenteel geen nieuwe locaties gepland.

Meer lees je in onze aparte uitleg over Apple Stores in Nederland.

Bekijk ook Apple Stores in België: na Brussel volgden vooral veel geruchten Alles over de Apple Store in België. Waar vind je de Apple Store in Brussel en welke toekomstige Apple Stores staan er in België op de planning?

Hoe herken je een ‘echte’ Apple Store?

Veel mensen denken dat elke winkel met een Apple-logo een Apple Store is, maar dat klopt niet. Nederland telt slechts drie officiële Apple Stores en België maar één. De rest zijn Apple Premium Resellers (APR’s) en Apple Authorized Resellers. Ook bij MediaMarkt, Coolblue en grote KPN-winkels vind je Apple-verkooppunten.

Ze ogen soms als miniatuur Apple Stores, maar zijn eigendom van een externe partij. Het assortiment is vaak beperkt en nieuw aangekondigde producten liggen er soms pas weken later. Alle verkooppunten vind je via deze pagina.

Apple Premium Resellers zoals Amac moeten aan strenge eisen voldoen: ze mogen geen tablets, smartphones of laptops van andere merken verkopen en Apple bepaalt hoe de winkel eruitziet. Woon je niet in de buurt van een Apple Store, dan is een APR vaak het beste alternatief. Veel APR’s zijn bovendien erkend serviceprovider van Apple en voeren officiële reparaties uit met originele onderdelen.

Sommige APR’s gaan nog een stap verder dan Apple Premium Partner (APP). Dit is de hoogste status die Apple aan een reseller toekent. Deze winkels hanteren een nieuw winkelconcept dat sterk lijkt op een echte Apple Store: geen kassabalie, producten per categorie uitgestald en extra’s zoals trainingen en 1-op-1 support. De eerste Apple Premium Partner van Nederland is Amac in Breda, geopend in december 2022.

Bekijk ook Apple Premium Reseller: wat is een APR en wat is het verschil met Apple Store? Alles over Apple Premium Resellers: wat is een APR en wat is het verschil met Apple Autorized Resellers, Apple Stores en de Apple Shops die je bij grote elektronicawinkels vindt? We leggen uit welke APR’s er zijn in Nederland en België en aan welke richtlijnen ze moeten voldoen.

Waarom (niet) bij de Apple Store kopen?

Apple-producten zijn tegenwoordig overal te koop. Waarom zou je dan nog rechtstreeks kopen bij een Apple Store? Er kunnen meerdere redenen zijn om je spullen bij Apple aan te schaffen, of om liever bij een zelfstandige winkelketen te kopen.

Voordelen van kopen bij de Apple Store:

Nieuwe producten zijn bij Apple eerder verkrijgbaar. Eigen winkels eerst!

Sommige producten zijn exclusief bij Apple verkrijgbaar, zoals de gevlochten solobandjes.

Je krijgt vaak betere service. Apple-medewerkers zijn getraind om het je als klant zoveel mogelijk naar de zin te maken.

Je hebt vaak meer keuze. De volledige collectie Apple Watch-bandjes vind je alleen bij Apple, terwijl andere winkels vaak maar een selectie op voorraad houden.

Je koopt in een fraaie omgeving. Apple Stores zijn voor sommige mensen een vakantiebestemming.

Nadelen van kopen bij de Apple Store:

De fysieke winkels zijn maar op een beperkt aantal plekken te vinden.

Apple hanteert de officiële adviesprijzen en heeft zelden koopjes.

Producten die al wat langer op de markt zijn, zijn vaak veel goedkoper elders te vinden. Zo betaal je voor AirPods al snel 80-100 euro minder.

Serviceniveau en coulance zijn vaak afhankelijk van de medewerker. Soms helpt het om het later nog eens te proberen, bij een andere medewerker. Daarnaast kan Apple bij garantiekwesties wat star zijn. Het helpt enorm als je AppleCare+ hebt afgesloten.

Uiterlijk en design van de Apple Stores

Apple is uitgegroeid tot het waardevolste bedrijf ter wereld en dat is onder andere te danken aan de winkels. Miljoenen mensen bezoeken wekelijks de Apple Store, die vaak op bijzondere locaties zijn gevestigd. Maar er zijn ook veel eenvoudige Apple Stores, gevestigd in winkelcentra. Ook in Europa vind je dergelijke kleinere Apple Stores in winkelcentra, zoals in Oberhausen.

Een probleem bij deze kleinere Apple Stores is dat er steeds meer nieuwe producten bij zijn gekomen, terwijl Apple als merk steeds populairder is geworden. Daardoor waren de Apple Stores de afgelopen jaren vaak overvol. Apple is bezig om veel kleinere winkels te verplaatsen naar een grotere locatie, zodat er bijvoorbeeld meer ruimte is voor de speciale vitrinetafels van de Apple Watch.

Daarnaast komen er steeds meer Apple Stores op spectaculaire locaties, voorzien van bomen, zitjes en houten kasten langs de wanden. Dit is bijvoorbeeld te zien in Brussel, in de Parijse St. Germain Apple Store en de vernieuwde Apple Regent Street. Vaak organiseert Apple op deze locaties regelmatig evenementen, bijvoorbeeld optredens en workshops.

Dit nieuwe interieur is bedacht door voormalig hoofddesigner Jony Ive en voormalig hoofd retail Angela Ahrendts. Het idee is dat de Apple Store een ontmoetingsplek wordt, waar je met vrienden afspreekt.

Een voorbeeld van dit nieuwe concept is te zien bij Apple Piazza Liberty in Milaan, waar mensen op de trappen komen zitten om optredens bij te wonen of om af te spreken.

Sinds medio 2015 werkt Apple aan deze Apple Stores ‘nieuwe stijl’, met veel open ruimtes, zitjes met bomen en houten kasten langs de wanden. Vaak is er een videomuur voor workshops aanwezig met een forum (houten krukjes en zitballen voor het publiek). Langs de wanden zie je gigantische lichtbakken met uitvergrote productfoto’s. De Avenues zijn speciale themakasten rond een bepaald onderwerp (bijvoorbeeld muziek, fotografie of sport), die de etalages van winkelstraten moeten imiteren.

Trappen in de Apple Store

Als je aan de Apple Store denkt, dan denken veel mensen aan de glazen trap die in de wat grotere flagshipstores aanwezig is. Je vindt een dergelijke glazen wenteltrap bijvoorbeeld in de Apple Store in Amsterdam:

Een dergelijke glazen trap vind je ook nog in Keulen, dat recenter is geopend. Over het algemeen lijkt de glazen trap echter op zijn retour.

Tijdens renovaties van bestaande winkels kiest Apple ook op de toplocaties soms voor een andere oplossing, zoals de stenen trap in Apple Store Regent Street:

Apple Stores die je gezien moet hebben

Het is een kwestie van smaak welke Apple Stores de mooiste en de beste zijn, maar over het algemeen zijn dit toch wel de spectaculairste Apple Stores die je als echte fan een keertje bezocht moet hebben:

Fifth Avenue (New York)

Grand Central (New York)

SoHo (New York)

Union Square (San Francisco)

Carnegie Library (Washington)

Regent Street (Londen)

Champs-Élysées (Parijs)

Marché St. Germain (Parijs)

Opéra (Parijs)

Amsterdam

Brussel

Bekijk ook De mooiste Apple Stores wereldwijd die je gezien moet hebben Apple staat bekend om design, strakke lijnen en minimalistische vormen. Dat zie je ook terug in de Apple Stores. Bekijk hier de mooiste Apple Stores ter wereld

Geschiedenis van de Apple Stores

Steve Jobs wordt beschouwd als de bedenker van de Apple Stores, al is het moeilijk na te gaan of hij daadwerkelijk als eerste met het idee op de proppen kwam, of dit kreeg ingefluisterd door een naaste medewerker.

Jobs besefte dat er een betere klantenservice nodig was dan winkelketens zoals Circuit City en Office Max destijds konden bieden. Jobs verbrak de samenwerking met winkels en richtte zich tussen 1997 en 2000 uitsluitend op samenwerking met de computerwinkelketen CompUSA. De eerste shop-in-shop concepten ontstonden, zoals je nu nog steeds kunt zien in Media Markt of FNAC.

In 1999 nam Jobs een aantal winkelexperts in de arm, waaronder voormalig CEO Millard Drexler van kledingmerk Gap en voormalig vicepresident Ron Johnson van supermarktketen Target. Johnson zou in januari Apple’s eerste hoofd retail worden, een rol die momenteel wordt vervuld door Angela Ahrendts. Johnson bouwde op een geheime locatie de eerste Apple Store, in een fabriekshal vlakbij Apple’s hoofdkantoor in Cupertino.

Critici vonden het een riskante gok. De dotcom-crisis was net achter de rug en veel computermakers gingen failliet. Toch opende Apple in mei 2001 de eerste twee Apple Stores, respectievelijk in Tysons Corner (McLean, Virginia) en Glendale (Californië). Steve Jobs gaf persoonlijk de rondleiding:

Tijdens het eerste weekend kwamen er 7.700 klanten op af, die in totaal $599.000 aan spullen kochten (dat is $78 per bezoeker). In 2001 zou Apple in totaal 25 winkels openen. In de jaren daarna volgden er steeds meer, vooral in winkelcentra. Vooral de flagship stores zijn opmerkelijk vanwege hun architectuur, waarbij de winkel aan Fifth Avenue met de vierkante glazen kubus veruit het bekendst is. Andere locaties zien er soms nog spectaculairder uit.

Verder lezen over de Apple Store: