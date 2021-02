Apple is met een nieuw reparatieprogramma gestart, voor mensen die een MacBook Pro uit 2016 of 2017 hebben. Lukt het niet om de accu voorbij 1% op te laden, dan krijg je een nieuwe accu.

Vervanging accu van MacBook Pro 2016-2017

Apple loste met macOS Big Sur 11.2.1 een probleem op met de batterij van sommige MacBook Pro’s. Nu neemt het bedrijf nog een extra stap, door de accu van MacBooks Pro’s uit 2016 en 2017 die helemaal niet meer opgeladen kunnen worden, gratis te vervangen. Heb je dit probleem, dan kun je naar Apple of een van de erkende servicepartners stappen voor een gratis accuvervanging. In een supportdocument staan meer details. Het zou gaan om een “zeer klein aantal klanten”. Goed om te weten: er liep al een terugroepactie voor defecte accu’s van de MacBook Pro 2015-2017.



Welke modellen komen in aanmerking?

Het gaat om de 13-inch en 15-inch MacBook Pro uit 2016 en 2017. Sommige modellen hebben een probleem met de accu, waardoor opladen helemaal niet meer lukt. De accustatus komt niet meer voorbij de 1%, waardoor je deze laptops alleen nog aan een stroomkabel kunt gebruiken. De batterijstatus van deze MacBooks geeft aan dat er onderhoud nodig is.

De volgende modellen vallen onder de vervangingsregeling:

MacBook Pro (13­-inch, 2016, twee Thunderbolt 3-poorten)

MacBook Pro (13-­inch, 2017, twee Thunderbolt 3-poorten)

MacBook Pro (13-­inch, 2016, vier Thunderbolt 3-poorten)

MacBook Pro (13-­inch, 2017, vier Thunderbolt 3-poorten)

MacBook Pro (15-­inch, 2016)

MacBook Pro (15-­inch, 2017)

Dit kun je doen

Om te controleren welk MacBook-model jij hebt ga je naar  > Over deze Mac. Heeft jouw MacBook Pro inderdaad een accu die niet meer op te laden is, dan kun je contact opnemen met Apple Support of met een erkende servicepartner in de buurt. De accu zal dan gratis worden vervangen. Voordat dit gebeurt zal de MacBook worden onderzocht om te kijken of je echt in aanmerking komt.

Heeft je MacBook Pro geen accuproblemen, dan is het aan te raden om toch naar macOS Big Sur 11.2.1 te updaten. Voor mensen die nog op macOS Catalina zitten is er een aanvullende update.

Wil je weten hoe het met de batterij van je MacBook zit? Dan ga je als volgt te werk:

Ga naar  > Systeemvoorkeuren. Klik op Batterij. In de zijbalk klik je opnieuw op Batterij. Klik op Batterijconditie. Presteert je batterij minder, dan krijgt je hiervan een melding.

Wil je een langere levensduur voor je MacBook-batterij? Dan kun je een aantal maatregelen nemen, waaronder geoptimaliseerd opladen. De gezondheid van je MacBook-accu verschijnt ook als je in de balk bovenin het scherm op het batterij-icoon klikt.

Bekijk ook Langere levensduur voor je MacBook-batterij: zo werkt de batterijfunctie Met de batterijconditiebeheer-functie op de Mac zorg je ervoor dat de levensduur van de batterij in MacBooks verlengd wordt. Maar het zorgt ook voor een kortere gebruiksduur op een enkele lading. En met geoptimaliseerd opladen op je MacBook zorg je ook voor een langere levensduur.

Ik heb dit al op eigen kosten laten repareren, wat nu?

Heb je het hierboven omschreven probleem en heb je je MacBook Pro al op eigen kosten laten voorzien van een nieuwe batterij, dan kom je vaak in aanmerking voor compensatie. Apple zal de kosten van de reparatie dan terugstorten. Dit geldt alleen als je de reparatie door Apple zelf of door een erkende partner hebt laten doen, niet als je zelf aan de slag bent gegaan met onderdelen die je op AliExpress hebt gekocht.

Geldt het reparatieprogramma ook voor Nederland en België?

Ja, het reparatieprogramma geldt wereldwijd. Dat betekent dat je ook in Nederland en België terecht kan bij een Apple Store of een Apple Erkende Serviceprovider, zoals:

De Apple Stores zijn momenteel geopend voor service, maar het kan gemakkelijker zijn om je MacBook op te sturen. Omdat de Apple Stores maar beperkte capaciteit hebben en op afspraak werken kan het lastig zijn om een persoonlijke afspraak in te plannen.

Hoe lang geldt het reparatieprogramma?

Apple heeft geen einddatum voor het reparatieprogramma aangekondigd. Mocht je echter problemen hebben dan raden we aan om binnen een paar maanden de reparatie te laten uitvoeren.

Hoe lang ben ik mijn MacBook Pro kwijt?

Het is vanwege de huidige situatie momenteel moeilijk te voorspellen hoe lang reparaties in beslag nemen. Wel is het zo dat Apple achter de schermen gewoon doorwerkt met reparaties, ook al zijn de winkels gesloten. Het kan zijn dat je je MacBook een week kwijt bent. Apple biedt geen leenmodellen, dus zorg ervoor dat je je afspraak juist inplant en voorbereid bent voordat je hem bij Apple achter laat. Eventueel zou je tijdelijk een laptop van een vriend of familielid kunnen lenen, of er eentje huren bij een Mac-verhuurbedrijf.

Welke reparatie voert Apple uit?

Zodra je een afspraak gemaakt hebt, onderzoekt Apple het model of deze in aanmerking komt. Vaak wordt de MacBook Pro dan naar een Apple Repair Center gestuurd. Daar vervangt Apple de accu van de laptop. Andere reparaties die je op hetzelfde moment wilt laten uitvoeren vallen niet onder het programma en worden dan ook niet kosteloos door Apple uitgevoerd.

Er is geen Apple Store in de buurt, wat kan ik doen?

De kosteloze reparatie kan je laten uitvoeren bij een Apple Store of bij een Apple Erkende Serviceprovider, die we hierboven hebben opgesomd. Deze zitten door heel het land, dus ook als er bij jou geen Apple Store om de hoek zit kan je terecht bij een lokale dienstverlener. In een aparte tip lees je hoe je een afspraak kan maken bij Apple of bij een erkende serviceprovider.

Moet ik een backup maken?

Voordat je je MacBook Pro bij Apple of een van de genoemde serviceproviders inlevert maak je uiteraard een goede backup. Apple adviseert dit ook te doen. Je leest meer over het maken van backups van je Mac in ons artikel over Time Machine backups.

Bekijk ook Time Machine backups maken: alles wat je moet weten Met Time Machine kun je backups maken van je Mac, waardoor je verloren bestanden kunt terugvinden. Time Machine voorkomt dat je iets kwijtraakt op je Mac en op deze pagina leggen we uit hoe het werkt.

Voor andere problemen kom je mogelijk in aanmerking voor andere reparatieprogramma’s van Apple. Heb je problemen met het toetsenbord, dan kun je voor alle recente modellen (tot en met de MacBook Pro 2018 en MacBook Air 2018) bij Apple terecht voor een gratis vervanging.