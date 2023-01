Gaat de accu van je MacBook steeds sneller leeg? Dan is het tijd om de batterij te laten vervangen. In deze tip vertellen we hoe je erachter komt of jouw MacBook-batterij moet worden vervangen en of de investering zin heeft.

Elke accu wordt na verloop van tijd slechter. Dit is een onvermijdelijk proces: hoe zorgvuldig je ook met de accu omgaat, na een paar jaar wordt de capaciteit steeds minder. Maar hoe weet je of het zover is? En hoeveel zin heeft het om de batterij van je MacBook Air of MacBook Pro te laten vervangen? Op deze pagina leggen we het uit.

Als je MacBook-batterij slechter wordt

MacBooks zijn duur, dus je wilt zo lang mogelijk plezier hebben van je aankoop. De meeste onderdelen van een MacBook gaan jarenlang mee. Het onderdeel waar je het snelst slijtage gaat merken is de lithium-ion batterij. Volgens Apple kan een MacBook-batterij maximaal 1000 cycli worden opgeladen en is dan echt aan vervanging toe. Maar soms merk je al eerder dat de batterij van je MacBook steeds sneller leeg gaat, waardoor je het einde van de werkdag niet meer haalt. Je wilt er iets aan doen en hebt dan twee opties:

Zorg dat je altijd een laadsnoer bij de hand hebt, zodat je niet afhankelijk bent van de batterij. Je zou je MacBook ook voortaan uitsluitend op netstroom kunnen gebruiken, maar dat is niet altijd praktisch. Soms moet je buitenshuis werken of ben je op een plek waar geen stopcontact is.

De tweede oplossing is om een nieuwe accu te laten plaatsen. Dit is een behoorlijke investering, maar je weet daarna dat je weer lang plezier hebt van je MacBook.

Lukt het opladen van je MacBook-batterij niet meer? Dan kan het ook nodig zijn om de batterij te laten vervangen. Lees verder in onderstaande tip!

Wat is de conditie van jouw MacBook-batterij?

De conditie van je MacBook-batterij is gemakkelijk op te zoeken:

Klik linksboven op het Apple-logo Klik op Systeeminstellingen > Batterij. Kijk wat er bij Batterijconditie staat. Is dit ‘Normaal’, dan is er niets aan de hand. Door op het (i)-symbool te klikken kun je zien wat de maximale capaciteit op dit moment is. In het ideale geval staat hier 100%. Is het 80% of lager, dan wordt het tijd om eens aan batterijvervanging te gaan denken.

Hoeveel keer is jouw MacBook-batterij opgeladen?

Om de slijtage van je MacBook te kunnen beoordelen, kun je kijken hoeveel laadcycli er zijn geweest. Dit kun je eenvoudig zelf opzoeken:

Klik linksboven op het Apple-logo Klik op Over deze Mac > Meer info. Blader omlaag en klik op Systeemoverzicht. Kies in de linkerbalk ‘Voeding’. Bij aantal cycli zie je nu het aantal oplaadcycli, in dit voorbeeld 11.

Loopt het aantal oplaadcycli in de richting van de 1000, dan is het wel eens tijd om aan een nieuwe accu te gaan denken. Maar waarschijnlijk merk je in het dagelijks gebruik ook al wel dat het zo langzamerhand tijd wordt.

Wat kost een MacBook-batterij vervangen?

Heeft je MacBook-batterij binnen de garantieperiode minder dan 80% van de oorspronkelijke capaciteit? Dan kun je de batterij gratis laten vervangen. Als je AppleCare+ hebt is het vervangen van de batterij ook gratis.

Dit zijn de kosten die Apple rekent:

Type MacBook t/m eind februari 2023 vanaf 1 maart 2023 MacBook Air (2015 t/m 2022) €149,- €185,- MacBook (2016 t/m 2017) €229,- €289,-

Zorg dus dat je tijdig je MacBook-accu laat vervangen, want op 1 maart 2023 gaan de prijzen flink omhoog!

Voor het vervangen van je MacBook-batterij kun je het beste terecht bij Apple Support of bij een erkende Authorised Service Provider. Deze bedrijven hanteren dezelfde werkwijze (en dezelfde prijzen) als Apple en werken met originele onderdelen. Zelf je MacBook-batterij vervangen is bij oudere modellen nog wel te doen, maar bij een vrijwel nieuwe MacBook is het beter om een expert in te schakelen.

Wanneer heeft MacBook-batterij vervangen zin?

Niet in alle gevallen is het zinvol om de MacBook te laten vervangen. De batterij is namelijk niet het enige onderdeel dat veroudert. Onderdelen zoals processor, opslag en werkgeheugen vertonen weliswaar geen zichtbare slijtage, maar ze krijgen het wel steeds zwaarder. Op een gegeven moment is je MacBook te traag geworden om er nog prettig op te kunnen werken of krijgt je MacBook geen updates meer. In zo’n geval is het de vraag of je er nog wel extra geld in moet investeren door een nieuwe batterij te laten plaatsen. Heb je je MacBook alleen nodig voor licht gebruik zoals teksten schrijven en internetten, dan kan hij vast nog wel een tijdje mee. Maar bij zwaardere toepassingen is het wellicht tijd om een nieuwe MacBook te kopen. Het is daarom goed om vooraf na te denken of de MacBook na het vervangen van de batterij nog aan jouw behoeften voldoet.

