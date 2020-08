*Klop, klop*: je kunt er de klok op gelijk zetten dat je om tien minuten vóór het hele uur een melding van de Apple Watch krijgt dat het tijd is om te staan. Wat heel motiverend is voor sommige mensen, kan een irritatie zijn voor anderen. Daarom laten we je in deze tip zien hoe je de tijd om te staan meldingen van je Apple Watch uit en eventueel weer aanzet.



Handig of irritant: de Apple Watch herinnert om te gaan staan

De Apple Watch doet hard zijn best om jou gezonder te laten leven, bijvoorbeeld door medailles uit te delen in de Gezondheid-app en je op de hoogte te houden of je jouw bewegingsdoelen van de Activiteit-app voor de dag gaat halen. Regelmatig de benen strekken is goed voor je en dus tikt de Apple Watch op je pols om te laten weten wanneer het tijd is om een minuutje achter je bureau of uit je stoel vandaan te komen.

Staan meldingen van de Apple Watch uit- en inschakelen

Mocht je niet in de gelegenheid zijn om te staan of de meldingen irritant vinden, dan kun je ze gelukkig heel gemakkelijk uit en weer aan zetten. Doorloop onderstaande stappen en je kunt zonder een schuldgevoel uren aan één stuk op je zitvlees blijven rusten.

Open de Watch-app op de iPhone. Scroll naar beneden en selecteer de Activiteit-app. Hier zie je een schakelaar achter Herinneringen om te staan. Zet deze op groen of zwart om de meldingen in of uit te schakelen.

Wil je helemaal geen enkele melding of herinnering meer krijgen van de Activiteit-app? Zet dan in hetzelfde scherm bovenaan een vinkje bij Berichtgeving uit. Je krijgt dan ook geen meldingen meer van behaalde doelen, de dagelijkse aanmoedigingen en meer. Je kan ook elk onderdeel apart uitschakelen.

Voor meer informatie over de Activiteit-app en hoe de gekleurde ringen precies werken, lees je onze gids over de Activiteit-app.