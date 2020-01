Draadloze oordopjes zijn ideaal als je gaat sporten. Maar ook tijdens dagelijks gebruik zijn Bluetooth oortjes erg handig, omdat je nooit meer achter de kabel blijft hangen. De draadloze oordopjes die we in dit overzicht bespreken zijn onze aanraders, die zowel met de iPhone, iPad als Apple Watch werken.

Bluetooth oordopjes

Draadloze oordopjes zijn er in alle soorten en maten. Je hebt meer bewegingsvrijheid en dat is prettig tijdens het sporten of wandelen. Ze zijn handig als je zonder snoer muziek wilt luisteren, maar er zijn wel een paar punten waar je op moet letten. Zo zijn er twee modellen: met of zonder nekkoordje. Daarnaast heb je nog meer keuze: met of zonder ruisonderdrukking, met of zonder oorhaken. Het is maar net waar je naar op zoek bent.

In ons artikel Draadloze oordopjes kiezen: hier moet je op letten leest je wat het beste bij jou past.

De beste draadloze oordopjes: Apple AirPods

Onze grootste aanrader zijn de Apple AirPods, die we ooit “de beste draadloze oordopjes die je kunt wensen” noemden. Het mooie is dat je tegenwoordig keuze uit drie modellen hebt. Je kunt de standaard AirPods kopen, die ons ook nog steeds erg goed bevallen. Maar wil je draadloos opladen of genieten van ruisonderdrukking, dan kan dat ook. De prijs/kwaliteitverhouding van deze oortjes is goed, vergeleken met concurrerende merken. Ook zijn er extra functies voor mensen die Apple-producten gebruiken, zoals automatisch koppelen. Je kan op de AirPods tikken of in de steeltjes knijpen om ze te bedienen. knijpen. Ook is het dankzij de ingebouwde microfoon mogelijk om met virtuele assistent Siri te praten. De AirPods zijn in korte tijd niet alleen uitgegroeid tot een statussymbool, maar hebben dankzij hun opvallende design ook invloed gehad op oortjes van andere fabrikanten. Wij kiezen echter voor het origineel.

Zoek je AirPods-alternatieven , dan kunnen we je ook verder helpen. We hebben een behoorlijk uitgebreid overzicht gemaakt van AirPods-alternatieven zoals de Powerbeats Pro, Bose SoundSport, Jabra Elite en JBL Free X.

De AirPods hebben daarnaast een prima accuduur van vijf uur. Mocht dat niet genoeg zijn, is kun je met het meegeleverde doosje binnen een kwartier je AirPods weer opladen om vervolgens drie uur te luisteren. In totaal kun je de oortjes 24 uur gebruiken, dankzij het oplaaddoosje.

Je kunt de AirPods kopen in de Apple Store, maar als je bij andere winkels kijkt ben je vaak goedkoper uit.

Adviesprijzen:

AirPods met normale oplaadcase: €179,00

AirPods met draadloze oplaadcase: €229,00

AirPods Pro met ruisonderdrukking: €279,00

We hebben heel veel AirPods-alternatieven voor je op een rijtje gezet. Daar vind je nog meer draadloze oortjes, die lijken op de AirPods.

Powerbeats Pro

Hoewel Beats al een tijdje onderdeel van Apple is, zijn er nog steeds aparte Beats-oortjes en -koptelefoons te koop. Het nieuwste model zijn de Powerbeats Pro, die voorzien zijn van dezelfde H1-chip als in de AirPods 2. Dankzij de H1-chip maak je snel verbinding met je iPhone en andere apparaten en kun je vlot wisselen tussen devices. Je krijgt er ook een oplaadcase bij, die bij de PowerBeats Pro echter niet draadloos op te laden is. Wel zit er automatische oordetectie in, een microfoon voor telefoongesprekken en fysieke knoppen voor allerlei functies.

Vergeleken met de AirPods bieden de PowerBeats Pro een langere batterijduur van 9 uur per oortje. Daarnaast krijg je meer dan 24 uur extra gebruiksduur via de oplaadcase. Je krijgt er ook siliconen-eartips bij die je oren goed afsluiten. Daardoor is de geluidsisolatie met de buitenwereld beter. Maar je koopt deze Powerbeats Pro vooral omdat je ermee wilt sporten. Ze blijven beter in je oren zitten en zijn zweetbestendig. De oorhaken zorgen dat ze op hun plek blijven.

BeatsX

Zoek je een goedkoper alternatief, dan zijn er de BeatsX-oortjes, die met een kabel in je nek verbonden zijn met elkaar. Die kabel is echter wel verstevigd, zodat het niet alle kanten op schudt als je bijvoorbeeld aan het hardlopen bent. Wil je de BeatsX opbergen? Dan kunnen de magnetische oortjes goed van pas komen. Ze klikken namelijk gemakkelijk aan elkaar vast. Zo voorkom je een kabelspaghetti.

De BeatsX-oortjes maken gebruik van Apple’s W1-chip, de voorganger van de huidige H1-chip. Daarmee heb je een goed draadloos bereik en kun je gemakkelijk verbinden met al je Apple-apparaten.

In de draad zit een verloopstukje met een microfoon en één knop. Met die knop kun je je muziek pauzeren, maar ook Siri activeren. De batterij gaat volgens Apple 8 uur mee, maar daarbij is niet vermeld hoe luid je muziek moet staan om die uren te halen. De BeatsX-oortjes kun je 5 minuten opladen om 2 uur te luisteren. Dus of je die 8 uur nou wel of niet haalt, je kunt in ieder geval snel weer luisteren als ze leeg zijn. Je kunt de oortjes opladen met de meegeleverde Lightning-kabel.

De BeatsX-oortjes zijn voor ca. 100 euro te koop bij Apple.

Soundcore Liberty Air

Soundcore is een submerk van Anker, een merk dat voor lage prijzen probeert om producten van A-kwaliteit te maken. Deze oortjes lijken op de AirPods, maar zijn verkrijgbaar in wit en zwart. Ze zijn bij verrassend veel winkels te koop, waaronder bij Bol.com. Je betaalt er net geen 100 euro voor.

Soundcore heeft gezorgd voor een wat zwaardere bas, maar de geluidskwaliteit is verder wel goed. Je kunt het geluidsprofiel aanpassen via de Soundcore-app. De batterij gaat 8 uur mee en de bijbehorende oplaadcase levert nog eens 24 uur. Je kunt opladen via USB-C. De oortjes zijn comfortabel om te dragen en voorzien van rubberen oortips die het geluid buitensluiten, maar geen actieve ruisonderdrukking bieden. Je kunt er tegen tikken om te bedienen. Ze zijn water bestendig.

Samsung Galaxy Buds

Deze draadloze oordopjes van Samsung zijn samen met AKG ontworpen, overigens een dochterbedrijf van Samsung. De oortjes bieden 6 uur luistertijd, en de oplaadcase bevat nog 7 extra uren aan capaciteit. Heb je de nieuwe Samsung Galaxy S10? Dan kun je de oortjes koppelen door de oplaadcase tegen de achterkant van je toestel te houden. De oortjes werken ook met andere telefoons en apparaten. Je kunt de case opladen met de meegeleverde USB-C kabel, of je kunt gebruikmaken van een Qi draadloze oplader.

Een speciale functie van de Samsung Galaxy Buds is de zogenaamde Ambient Sound. Hiermee kun je meer van je omgeving horen. Let op, dit betekent niet dat de oortjes zonder deze functie ingeschakeld te hebben over noise-cancelling beschikken. Dat doen ze namelijk niet. Wat ze wel hebben is Bluetooth 5.0. Met dit nieuwe Bluetooth-protocol wordt het bereik flink uitgebreid ten opzichte van veel andere oordoppen.

De Samsung Galaxy Buds zijn te koop voor rond de 150 euro.

House of Marley Liberate Air

Geen goedkope rommel, deze draadloze oortjes van Marley. Qua prijs zijn ze net iets goedkoper dan de AirPods, al scheelt het niet veel als je goed op de aanbiedingen let. Deze oortjes scoren vooral op stijl: ze hebben een bamboe afwerking en rubberen oortips, zodat ze goed blijven zitten en het geluid buitensluiten. Je kunt op de oortjes tikken om de muziek te starten en weer te pauzeren. Ook kun je door te tikken bladeren naar een volgend nummer. Maar daarmee zijn ze niet gelijk aan de AirPods, want de muziek stopt niet automatisch als je ze uit de oren neemt.

De gebruiksduur is met 9 uur helemaal top en met de oplaadcase kun je tot wel 32 uur luisteren. Wil je snel even bijladen, dan kun je na tien minuten alweer 4 uur luisteren. Deze oortjes zijn waterbestendig en dus ook geschikt om flink mee te zweten. De geluidskwaliteit van deze oortjes is prima.

Razer Hammerhead

Deze oortjes hebben dezelfde vormgeving als de AirPods, met stokjes die uit je oor hangen. Ze zijn alleen uitgevoerd in een andere kleur, namelijk zwart. Net als de standaard AirPods zitten er geen siliconen eartips op. Je kunt opladen met USB-C, terwijl Apple nog vasthoudt aan de Lightning-aansluiting.

Razer is een merk dat zich vooral op gamers en dat is ook bij deze oortjes het geval. De fabrikant belooft een latency van 60ms voor gaming. Daar heb je ook iets aan als je graag video’s kijkt. De batterij gaat 4 uur mee en met het doosje krijg je nog eens 12 uur. Deze oortjes kosten rond de 120 euro in de winkel.

Bose SoundSport Wireless

Ben je een sporter die net als ons z’n training heel wat draaglijker vindt met wat goede muziek erbij? Dan ken je ook het probleem van oordopjes die uit je oren vallen tijdens de training. De Bose SoundSport Wireless is speciaal ontworpen voor dit soort situaties. Niet alleen zijn de oordopjes zweetbestendig gemaakt, ook blijven de oordopjes dankzij de speciale oorclips stevig zitten.

De Bose SoundSport Wireless is via Bluetooth of NFC aan je iPhone te koppelen. Gedurende zes uur kan je vervolgens muziek luisteren of via de ingebouwde microfoon bellen. Er zit verder wel een kabel aan deze Bluetooth-oordopjes, maar die zorgt er enkel voor dat ze aan elkaar zitten en je ten alle tijden de afstandsbediening in de buurt hebt. Daardoor kan je bijvoorbeeld eenvoudig het volume instellen, of een inkomend telefoongesprek aannemen. Ruisonderdrukking is helaas niet ingebouwd, maar wel sluiten de oortjes je redelijk goed af van je omgeving. De audio is van goede kwaliteit, waarmee deze oordopjes de 149 euro die je ervoor moet betalen waard zijn. Verkrijgbaar in het zwart, blauw en geel.

Sennheiser CX Sport

De Sennheiser CX Sport is speciaal bedoeld voor muziek luisteren tijdens het sporten. Deze in-ear koptelefoon weegt slechts 15 gram en kan goed tegen zweet, waterspetters en andere waterpret, zolang je er maar niet mee gaat zwemmen. Ze gaan 6 uur mee. Met de quick charging-functie kun je 10 minuten laden en vervolgens weer een uur luisteren.

Ondanks het compacte formaat zit het wel goed met de geluidskwaliteit. Je krijgt er drie maten oortjes bij en een opbergbasje.

Sennheiser Momentum True Wireless

Dit zijn verreweg de duurste draadloze oordopjes in deze gids, maar ze doen voor weinig onder. Door ondersteuning van Bluetooth aptX wordt muziek op hele hoge kwaliteit gestreamd, al zul je daarvoor wel een geschikte smartphone moeten hebben (de iPhone ondersteunt het nog niet, de Mac wel). Met de gratis Sennheiser CapTune-app kun je een nauwkeurige equalizer instellen, zodat alle muziek precies is afgestemd op jouw oren en voorkeur.

Neem je de oortjes uit je oren, dan pauzeert de muziek automatisch. Je kunt de telefoon opnemen of Siri activeren door te tikken op een van de oortjes. Er zitten dus, net zoals bij AirPods, geen fysieke knoppen op deze fraaie oordopjes. Qua functionaliteit biedt de Sennheiser Momentum niet veel bijzonders, maar als je voor geluidskwaliteit gaat is dit de beste optie.

De Sennheiser Momentum zijn voor rond de 300 euro te koop bij diverse winkels.

JBL Free X

De JBL Free X zijn volledig draadloos, maar tegen een zachtere prijs dan Jabra en Bose. Deze oortjes blinken vooral uit in batterijduur. Hoewel ze zelf slechts 4 uur aan luistertijd bieden, kun je met de oplaadcase tot wel 24 uur luisteren. Zijn de oortjes leeg? Dan kun je na 15 minuten opladen al een uur luisteren.

Er zit een knop op de oortjes waarmee je kunt pauzeren, maar je kunt ook Siri oproepen voor allerlei commando’s. De JBL Free X zijn zweetbestendig en worden geleverd met speciale siliconen dopjes om mee te sporten. Er zijn twee varianten, waarbij de variant zonder X al langer op de markt en daardoor goedkoper is.

De JBL Free vind je voor ca. 80 euro bij diverse winkels.

Sony WI-1000X

De Sony WI-1000X is aan de prijzige kant, maar je krijgt er dan ook wel iets voor terug. Er zit ingebouwde noise-cancelling in, die ervoor zorgt dat je geen last hebt van gillende kleuters in een vliegtuig. Deze functionaliteit kent meerdere standen, waardoor je meer of minder omgevingsgeluid hoort. De Sony Headphones Connect-app voor op je smartphone herkent wat je aan het doen bent en stelt de noise-cancelling functie daarop af.

Qua design is de Sony ook opvallend, met z’n brede nekband. Doordat de oordopjes hieraan vastzitten, kun je ze ook altijd afdoen als je er even geen zin in hebt, zonder dat je ze dan moet opbergen. De WI-1000X gaat in totaal dertien uur mee op een volgeladen accu. Die kan je verder weer van stroom voorzien middels een meegeleverde usb-kabel. Het is mogelijk om de oordopjes middels spraakbesturing, of de knoppen op de nekband te bedienen. Die nekband vibreert overigens als er bijvoorbeeld een inkomende oproep is. Dergelijke functies maken dit een duur, maar wel mooi apparaat dat flink wat functies biedt, met goede geluidskwaliteit.

Sony WF-1000XM3

De Sony WF-1000XM3 oortjes lijken het meest op de AirPods Pro, omdat ze ruisonderdrukking hebben. De Transparantie-modus ontbreekt echter, maar de oortjes hebben wel een Ambient Mode die omgevingsgeluid doorgeeft.

Qua prijs zijn deze Sony’s toch nog best prijzig. Je krijgt er 6 verschillende siliconentips bij, zodat het goed past. Wel leuk is dat de noise cancelling zich kan aanpassen aan je beweging. Ben je aan het sporten buitenshuis, dan zal de functie actiever zijn dan wanneer je in een rustige ruimte thuis zit. De oortjes zijn vrij zwaar, waardoor ze niet zo prettig dragen. De batterijduur is 6 uur met in totaal 24 uur vanuit de case.

Je koopt dit vooral vanwege de geluidskwaliteit, met onder andere de mogelijkheid om de equalizer via de app te regelen. Om de oortjes te koppelen zul je wel eerst een app moeten installeren en een firmware-update moeten installeren. Het duurt dus wel even voordat je kunt gaan luisteren. Daarna kun je de oortjes gewoon in en uit doen om te koppelen. Je krijgt ook de mogelijkheid om ruimtelijk 360 graden-geluid te luisteren en de oortjes te bedienen door erop te tikken.

Jabra Elite Active 65t

Zeker niet de minste op deze lijst: de Jabra Elite Active 65t. Voor rond de 150 euro haal je deze oordopjes in huis. Ze zijn voorzien van speakers van 6 millimeter, wat relatief fors is voor dit type oordopjes. Mede daardoor is de audio erg goed.

Doordat er verder vier microfoons ingebouwd zijn, ben je ook altijd goed verstaanbaar tijdens het voeren van telefoongesprekken, of het geven van opdrachten aan Siri. Met de Jabra Sound+-app voor je smartphone, kan je verder het geluid zelf instellen.

De Bluetooth-oordopjes kunnen tot vijf uur mee op een volgeladen accu, maar dankzij de meegeleverde oplaadhouder, voeg je daar nog eens tien uur aan toe. Verder is de Jabra Elite 65 water- en stofdicht, waarmee deze lekker lang mee moet kunnen. Beschikbaar in het zwart en in het bruin.

De Jabra Elite Active 65T is te koop voor rond de 150 euro bij Bol.com en bij diverse andere winkels.

Jabra Elite Sport

Je kent Jabra misschien van hun vergadermicrofoons en -accessoires, maar ze maken ook heel geavanceerde draadloze oordopjes. De Jabra Elite Sport speelt niet alleen muziek af, maar meet ook je conditie en sportprestaties. Met de gratis Jabra Life-app kun je je workouts terugkijken en krijg je eventueel ook hersteladvies. Tijdens het sporten levert de app gesproken coaching. De coaching werkt onder andere op basis van je hartslag. Ja echt, de Jabra Elite Sport meet je hartslag. Ook zijn de dopjes waterdicht, zodat je ze na een flinke workout gewoon onder de kraan kunt wassen.

Met de vier microfoons in de dopjes ben je goed te verstaan tijdens het bellen. Knoppen om te pauzeren en om het volume aan te passen zitten aan de zijkant van de oortjes.

De Elite Sport gaan niet zo lang mee als je misschien zou hopen; 4,5 uur. Je kunt de dopjes in de oplaadcase stoppen om snel weer op te laden. De case zelf biedt 9 uur aan luistertijd. Het hoeft zeker geen probleem te zijn dat ze niet lang meegaan, maar op bijvoorbeeld een lange vlucht kan het een klein issue zijn.

De Jabra Elite Sport is voor rond 170 euro bij diverse winkels.

Jabra Elite 75T

Jabra heeft nog een ander type draadloze oordopjes: de Elite 75t. Ze zijn erg klein maar toch gaat de batterij 7,5 uur mee. Met de oplaadcase kun je zelfs nog eens 28 uur extra luisteren. Ook bijzonder: er zitten vier microfoons in, zodat deze oortjes ook erg geschikt zijn om mee te bellen. Het geluid is daardoor kraakhelder.

De oortjes zitten goed en sluiten je gehoorgang af. Jabra heeft gezorgd voor wat extra bas ten opzichte van de AirPods. Je zou ook een soort transparantie-modus moeten kunnen gebruiken, die bij Jabra ‘hearthrough’ heet.

Jaybird Vista en Tarah Pro

De Jaybird Vista en Tarah Pro zitten beide in de buurt van de 150 euro qua prijs. De Jaybird Vista zijn volledig draadloos en zijn dankzij hun IPX7 certificering ook waterbestendig. Met de bijbehorende Jaybird-app personaliseer je de geluidsweergave van de equalizer. Ook zit er een snellaadfunctie op, zodat je na 5 minuten opladen weer een uur kunt luisteren. Jammer is dat er geen verschillende maten oordopjes worden meegeleverd, alleen oorclips.

De Jaybird Tarah Pro zijn een tikje goedkoper en hebben een nekband. De waterdichtheid is met IPX7 hetzelfde, maar de batterij gaat een stuk langer mee, namelijk 14 uur. Na 5 minuten opladen kun je dankzij de snellaadfunctie weer 2 uur luisteren. Je kunt hiermee dus bijna de hele dag muziek luisteren.

Jaybird Run XT

Jaybird richt zich vooral op hardlopers en dat is te merken aan deze oordopjes. Ze zien er met hun kleuraccent sportief uit en bovendien zijn ze licht en compact. Je merkt dus nauwelijks dat je ze draagt. Een oorhaakje zorgt ervoor dat het oortje goed op z’n plek blijft. Tijdens het hardlopen blijven deze oortjes goed zitten.

Je kunt via de Jaybird-app de instellingen van deze oortjes helemaal aanpassen aan jouw wensen. Ook zijn er afspeellijsten voor sporters, die je via de app kunt raadplegen. De accuduur is met 4 uur wel wat minder dan we bij andere merken gewend zijn. met de oplaadcase kun je na 5 minuten alweer een uur luisteren.

Je vindt de Jaybird Run X voor rond de 150 euro bij Bol.com.

Bang & Olufsen Beoplay E8

Na de eerste versie heeft Bang & Olufsen de E8 oordopjes geperfectioneerd. Je krijgt een geweldig geluid en er zit ook een Transparantie-modus in, net als in de AirPods. Hiermee kun je meeluisteren met wat er in je omgeving gebeurt, wat veiliger is in het verkeer. Je krijgt vier formaten eartips meegeleverd.

Deze oortjes vallen op door het luxe uiterlijk en het strakke design. Dat geldt ook voor de oplaadcase, waarmee je de B&O Beoplay E8 drie keer kunt opladen. Een los oortje gaat ongeveer 4 uur mee.

Goedkope Chinese AirPods alternatieven

Op AliExpress kun je voor nog geen vijf euro nep-AirPods kopen. Er komt ook nog geluid uit, al is de audiokwaliteit niet top. Maar wil je rondlopen met AirPods als modeaccessoire, dan kan het een optie zijn voor mensen die echt helemaal geen verdere eisen stellen.

Wil je betere alternatieven die ook niets kosten, dan kun je eens kijken in deze lijst. Voormalig iCulture-redacteur Bart houdt daar een lijst bij van AirPods-lookalikes die volgens hem wél hun geld waard zijn.

Luister je liever muziek met een draagbare speaker? Ook deze kun je aan je Apple Watch of iPhone koppelen. Al je apparaten moet je natuurlijk ook regelmatig opladen om van muziek te kunnen blijven genieten. We hebben de beste draagbare speakers en handige powerbanks voor je op een rij gezet, zodat je buitenshuis en op vakantie ongestoord kunt genieten van je muziek én je iPhone.