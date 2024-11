Apple startte in 2018 een reparatieprogramma voor het vlindertoetsenbord van de MacBook MacBook Air en MacBook Pro . Deze modellen werden tussen 2018 en eind 2024 gratis gerepareerd als het toetsenbord problemen gaf. Inmiddels is het programma afgelopen, maar in dit artikel vind je nog wel antwoord op allerlei vragen.

MacBook reparatieprogramma is afgelopen

Update 20 november 2024: Apple is nu officieel gestopt met het reparatieprogramma voor het MacBook vlindertoetsenbord. Daarmee vervalt Apple’s belofte dat het toetsenbord gratis zal worden gerepareerd. Wel is het mogelijk dat er op individuele basis nog uitzonderingen worden gemaakt. Het is vermoedelijk het grootste reparatieprogramma dat Apple ooit heeft georganiseerd en we vermoeden dat het miljarden heeft gekost om alle klanten (soms meermaals) van een nieuw toetsenbord te voorzien. Sinds 2019 is Apple weer overgestapt op het schaarmechanisme en zijn alle klachten voorbij.

Update 20 maart 2024: Je hebt nog maar een halfjaar om te profiteren van Apple’s reparatieprogramma voor het vlindertoetsenbord. Als je problemen ervaart met het toetsenbord, raden we aan om dit de komende maanden te laten repareren.

Hieronder lees je ons oorspronkelijke artikel van juni 2018.

Wat is het vlindertoetsenbord?

Apple maakte voorheen gebruik van een schaarmechanisme voor het toetsenbord, maar in 2015 werd overgestapt op een nieuwe techniek: het vlindermechanisme. Dit was nodig omdat de MacBooks in die tijd steeds dunner werden. Er ontstonden al snel klachten over de duurzaamheid, waaronder vastzittende of niet reagerende toetsen. Apple ging echter door met het inbouwen van het vlindertoetsenbord in steeds meer MacBook-modellen. Begin 2018 leidde dit in de VS tot een massaclaim. Apple heeft dit uiteindelijk erkend door een reparatieprogramma te starten, waarbij defecte toetsenborden gratis worden gerepareerd. In de meeste gevallen betekent dit dat het complete toetsenbord (en soms de complete topcase) wordt vervangen.

Gebruikers klagen al sinds de eerste MacBooks met vlindertoetsenbord over de duurzaamheid. Sommige toetsen reageren niet meer, toetsen lijken ‘vastgeplakt’ of er is sprake van overwacht repeterende letters. Heb je hier last van, dan kom je mogelijk in aanmerking voor gratis reparatie. In dit artikel leggen we uit hoe het precies zit. In een supportdocument op de website van Apple is te lezen nu erkend dat bepaalde modellen van de MacBook en MacBook Pro inderdaad problemen kunnen krijgen met het toetsenbord. Daarbij doet zich vooral het probleem voor dat toetsen niet reageren als je erop drukt. Staat jouw MacBook of MacBook Pro in onderstaand lijstje, dan heb je recht op gratis reparatie.

Voor welke modellen geldt het MacBook reparatieprogramma? Het gaat om de volgende modellen: 12-inch MacBook (Retina, 2015 t/m 2017)

13-inch MacBook Air (Retina, 2018 en 2019)

13-inch MacBook Pro (twee Thunderbolt 3-poorten, 2016 t/m 2019)

13-inch MacBook Pro (vier Thunderbolt 3-poorten, 2016 t/m 2019)

Het reparatieprogramma geldt tot 4 jaar nadat het product in de verkoop ging. Dus bij een 12-inch MacBook die in 2015 is gekocht heb je tot 2019 de tijd om je te melden met je probleem.

Het reparatieprogramma dekt een groot aantal MacBook-modellen van Apple, tot vier jaar na de verkoop. De oudste waren de MacBook-modellen uit 2015 tot 2017. Daarna volgden de 13-inch MacBook Air met Retina-scherm uit 2018/2019 en verschillende MacBook Pro-modellen uit de periode 2016 t/m 2019. De meeste van deze modellen komen niet meer in aanmerking. De laatste twee modellen van het 13-inch MacBook Pro 2019 met vier Thunderbolt-poorten werden nog verkocht tot november 2020, wat betekent dat ze nog tot november 2024 in aanmerking komen voor gratis reparatie. Of dit zo is hangt er vanaf wanneer je je MacBook hebt gekocht.

Als je last hebt van de genoemde problemen, dan zal Apple of een Erkende Apple serviceprovider de laptop onderzoeken om te kijken of je in aanmerking komt voor gratis reparatie. Blijkt dat het geval, dan zullen de toetsen die problemen opleveren worden vervangen. Het is ook mogelijk dat het hele toetsenbord moet worden vervangen. Je kunt contact opnemen met Apple en een afspraak inplannen via de website of de speciale Support-app.

Heb je eerder al betaald voor een toetsenbordreparatie, dan kun je contact opnemen met Apple om geld terug te vragen.

Geldt het reparatieprogramma ook voor Nederland en België?

Het reparatieprogramma geldt wereldwijd, dus ook in Nederland en België. Dit kun je lezen in het officiële supportdocument. Heb je last van de genoemde problemen, dan kun je een afspraak maken met de Apple Store of een Apple Authorized Service Provider bij jou in de buurt.

Mijn MacBook heeft andere schade, kom ik in aanmerking?

Het MacBook reparatieprogramma dat Apple nu heeft aangekondigd geldt alleen als je problemen hebt met het toetsenbord. Je kunt dus niet gebruik maken van het reparatieprogramma om andere schades gratis te laten repareren.

Heeft jouw MacBook problemen aan het toetsenbord én andere schades die niet met het toetsenbord te maken hebben? Dan kan Apple je apparaat toch in behandeling nemen. Wil je meteen ook de andere schades laten repareren, dan kost dat geld. Dit blijkt uit een intern document dat naar medewerkers is gestuurd.

Wanneer kom ik niet in aanmerking?

Er zijn een aantal situaties waardoor je niet in aanmerking komt, onder andere:

Je hebt een ander MacBook-model dan in bovenstaande lijst staat.

Het toetsenbord is beschadigd geraakt door agressieve vloeistoffen, hitte en dergelijke.

Hoe lang ben ik mijn MacBook kwijt?

De MacBook toetsenbordreparatie kan niet meteen ter plaatse uitgevoerd worden. Je zult de MacBook moeten inleveren en moet rekening houden met een wachttijd van 5 tot 7 werkdagen. Naarmate meer mensen gebruik maken van het programma kan de wachttijd verder toenemen. Sommige Apple Stores voeren de activiteiten lokaal uit, waardoor de wachttijd kan worden verkort. Moet je MacBook worden opgestuurd naar een centraal punt dan kan het langer duren. Informeer bij Apple Support hoe lang de verwachte reparatie duurt. Ook kan het zin hebben om even te wachten op een rustiger periode, als de grootste groep gebruikers met klachten langs is geweest.

Wat doet Apple met mijn MacBook?

In een memo aan het personeel staat dat medewerkers eerst moeten kijken of het mogelijk is om losse toetsen te vervangen. Als een toets blijft ‘vastplakken’ kan dit een oplossing zijn. Lost dit het probleem niet op, dan moet het volledige toetsenbord worden vervangen. Dit is ingrijpender, omdat een groot deel van de onderkant van de MacBook vervangen moet worden.

Kom ik in aanmerking als ik zelf heb geprobeerd het te verhelpen?

Uit het interne document van Apple blijkt dat MacBooks ook in aanmerking komen als je eerder zelf hebt geprobeerd een reparatie uit te voeren. Bijvoorbeeld door toetsen los te wrikken of door met perslucht te blazen.

Ik heb al een betaalde MacBook-reparatie laten uitvoeren, hoe zit dat?

Heb je het toetsenbord al tegen betaling laten repareren, dan heb je kans op terugbetaling van de eerdere kosten. Hiervoor moet je even online of telefonisch contact opnemen met Apple.

Kan ik mijn MacBook meermaals laten repareren?

Als je MacBook-toetsenbord na de reparatie nog steeds problemen oplevert, kun je teruggaan en meermaals gebruik maken van het reparatieprogramma.

Heeft Apple de MacBook toetsenborden nu verbeterd?

Nee, ook na vervanging kunnen dezelfde problemen optreden. Je kunt na de reparatie het beste blijven oppassen met vuil zoals kruimels en zand, om herhaling te voorkomen.

Krijg ik bij vervanging het nieuwe schaartoetsenbord?

Nee, helaas niet. Apple vervangt een defect toetsenbord alleen door een nieuw exemplaar van hetzelfde model. Dat betekent dus dat je niet het verbeterde derde generatie toetsenbord van de nieuwste MacBook Pro krijgt. Je moet dus goed blijven oppassen met kruimels, stof en andere vuiligheid.

Klachtenregen over MacBook-toetsenborden

De afgelopen jaren is er regelmatig geklaagd over de betrouwbaarheid van het vlindertoetsenbord. Het plattere toetsenbord kan makkelijker in een laptop worden ingebouwd, maar levert problemen op als er vuil of stof onder de toetsen komt. Apple gebruikt het sinds 2015 in de 12-inch MacBook en sinds 2016 in de MacBook Pro. Heb je geen idee welke MacBook je hebt, dan kun je ons overzicht met MacBook-modellen raadplegen.

Afgelopen jaar nam de kritiek sterker toe, nadat mensen ontdekten dat sommige toetsen niet meer bruikbaar waren. In een supportdocument over MacBook toetsenbord problemen legde Apple uit dat je het beste perslucht kunt gebruiken om het vuil weg te spuiten. Dat blijkt echter zelden te werken.

Tot nu toe waren gebruikers gedwongen om zelf voor de reparatie te betalen, of te blijven zitten met een toetsenbord dat niet goed werkte. Het enige wat ze in dat geval konden doen was gebruiken van een extra toetsenbordje, maar dan gaat het idee van een draagbare computer een beetje verloren.