Equalizer op de iPhone

Aandachtig naar een muzieknummer luisteren in een volle trein of in een vliegtuig kan een flinke uitdaging zijn, maar dankzij de equalizer in Apple’s Muziek-app kun je toch zorgen dat de weergave hiervoor is geoptimaliseerd. Ideaal als je geen koptelefoon of oortjes met noise cancellation hebt, zoals de AirPods Pro. Maar er is nog veel meer mogelijk met deze equalizer in de Muziek-app en in deze tip stellen we de mogelijkheden aan je voor.

Equalizer in de Muziek-app

Met de equalizer in de Muziek-app van de iPhone kun je de weergave van muziek aanpassen aan jouw smaak. Luister je graag naar akoestische muziek, dan kun je zorgen dat de iPhone de tonen hiervoor optimaliseert.

Je kunt de equalizer als volgt instellen:

Open de Instellingen-app op de iPhone. Ga naar Muziek > Equalizer. Kies één van de opties, bijvoorbeeld Pop of Rock.

Muziek luisteren in een luide omgeving

Er is één equalizer-instelling waar je misschien nog nooit aan gedacht hebt: Laat op de avond. De naam wekt de indruk dat het alleen voor op de late avond is, maar deze equalizer-instelling functioneert ook prima als je in een drukke trein zit. Het zorgt ervoor dat de luide tonen wat afgezwakt worden, terwijl de intensiteit van zachte tonen juist toeneemt. Zo krijg je een volledig geluid, ook als het volume wat lager staat (zoals laat op de avond) of als omgevingsgeluid de zachtere tonen overstemt.

Natuurlijk komt een goede hoofdtelefoon met noise cancelling dit effect alleen maar ten goede, maar ook met de oortelefoontjes die je standaard bij een iDevice krijgt hoor je het verschil.

