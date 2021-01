Update 18 januari 2021: Apple heeft het backlight-reparatieprogramma voor de 13-inch MacBook Pro tot vijf jaar verlengd. Het gaat om modellen uit 2016. Het programma ging van start in mei 2019 en zou betrekking hebben op een klein aantal MacBooks. Toch zijn er nog steeds mensen die tegen het ‘stage light’-probleem aanlopen. Het scherm vertoont dan een soort toneellicht vanaf de onderkant. Je krijgt dan een streep met lichte en donkere plekken, zoals op de afbeelding hieronder. Na verloop van tijd werkt de backlight helemaal niet meer.

Mensen die een 13-inch MacBook Pro uit 2016 in huis hebben, krijgen nu niet 4 jaar maar 5 jaar de tijd om het gratis te laten verhelpen. Deze periode geldt vanaf de eerste dat dat het apparaat in de verkoop ging. Je hebt tot februari 2023 de tijd om je MacBook in te leveren voor reparatie. Volgens Apple gaat het om een “zeer klein percentage” dat tussen oktober 2016 en februari 2018 is verkocht. Andere modellen zijn niet getroffen.

Hieronder volgt ons oorspronkelijke artikel van 22 mei 2019.



Reparatieprogramma voor Flexgate op 13-inch MacBook Pro

Begin dit jaar schreven we over de schermproblemen die sommige MacBook Pro-modellen ervoeren. Sommige gebruikers klaagden over lichtvlekken bij de backlight, wat zorgde voor een soort podiumlicht-effect. Later bleek dat Apple het probleem stilletjes heeft weten op te lossen door een langere flexkabel te gebruiken. Met een nieuwe reparatieprogramma komt Apple getroffen gebruikers nu tegemoet, al geldt het dus niet voor alle modellen.

Volgens Apple heeft een klein percentage van de 13-inch MacBook Pro last van problemen met het scherm. Als gevolg hiervan kan het backlight verticaal verlichte strepen tonen aan de onderkant van het scherm (het eerder genoemde podiumlicht-effect) of de schermverlichting kan in zijn geheel stoppen met werken. Heb jij een 13-inch MacBook Pro met dit probleem, dan kom je nu in aanmerking voor gratis vervanging van het scherm.

De getroffen modellen werden verkocht tussen oktober 2016 en februari 2018. Volgens Apple vallen alleen de 13-inch MacBook Pro 2016 met vier en twee Thunderbolt 3-aansluitingen onder het programma. Mocht je zo’n model hebben, dan kun je dus het beste een afspraak maken bij de Genius Bar of langsgaan bij een erkende serviceprovider.

Voor welke modellen geldt het reparatieprogramma?

Apple repareert kosteloos onderstaande modellen met backlightproblemen:

MacBook Pro 13-inch (2016, vier Thunderbolt 3-aansluitingen)

MacBook Pro 13-inch (2016, twee Thunderbolt 3-aansluitingen)

Andere modellen komen vooralsnog niet in aanmerking.

Weet je niet welke MacBook je hebt? Check ons overzicht van MacBook-modellen.

Geldt het reparatieprogramma ook voor Nederland en België?

Ja, het reparatieprogramma geldt wereldwijd. Dat betekent dat je ook in Nederland en België terecht kan bij een Apple Store of een Apple Erkende Serviceprovider, zoals Amac, Microfix en Card Services.

Hoe lang geldt het reparatieprogramma?

Je kan bij Apple terecht tot vier jaar na de verkoopstart van het eerste model, of twee jaar na 21 mei 2019, afhankelijk van wat langer is. Dat betekent dat je in ieder geval tot in 2020 terecht kan met dergelijke problemen.

Welke reparatie voert Apple uit?

Volgens interne documenten vervangt Apple het LCD-display van de MacBook als vastgesteld is dat het scherm de symptomen ervaart die horen bij dit backlightprobleem. Hieronder zie je hoe dit eruit ziet.

Ik heb andere schade, kom ik dan ook in aanmerking?

Heeft je scherm andere schade, bijvoorbeeld door stoten? Ook dan vervangt Apple het scherm kosteloos, mits het scherm problemen heeft met de schermverlichting. Je hoeft dus niet bang te zijn dat Apple jouw MacBook weigert als er bijvoorbeeld een barst in het scherm zit door vallen of stoten.

Voor andere problemen kom je mogelijk in aanmerking voor andere reparatieprogramma’s van Apple. Heb je problemen met het toetsenbord, dan kun je voor alle recente modellen (tot en met de MacBook Pro 2018 en MacBook Air 2018) bij Apple terecht voor een gratis vervanging.

