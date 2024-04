Al sinds vorig jaar is er een sterk gerucht dat Apple, naast het huidige formaat van de iPad Air, ook een grotere 12,9-inch iPad Air gaat uitbrengen. Sindsdien zijn de geruchten alleen maar hardnekkiger geworden: ook de meest betrouwbare bronnen spreken over twee formaten van de iPad Air. Sterker nog, dat lijkt ook de grootste vernieuwing te zijn voor deze serie. Het leek er lange tijd op dat het gewoon een grotere versie van de 10,9-inch iPad Air zou worden zoals we die nu kennen, maar daarvoor is nu goed nieuws. Display-analist Ross Young zegt dat het scherm van de nieuwe iPad Air 2024 in 12,9-inch van mini-LED is.

‘Scherm iPad Air 2024 in mini-LED’ (maar alleen de grote)

Apple gebruikt mini-LED momenteel al bij de 12,9-inch iPad Pro. Dat is ook vermoedelijk de reden dat de aankomende 12,9-inch iPad Air ook mini-LED krijgt: Apple zou restanten van displays van de huidige 12,9-inch iPad Pro willen hergebruiken voor de nieuwe iPad Air 2024. Een mini-LED heeft meerdere voordelen. Zo is het energieverbruik lager, maar is ook de beeldkwaliteit beter.

mini-LED produceert veel betere zwarttinten, vergelijkbaar met OLED. Op de huidige 12,9-inch iPad Pro kun je ook profiteren van HDR-content en hogere helderheid. Als Apple mini-LED inderdaad naar de grote iPad Air 2024 brengt, betekent dit een veel betere beeldkwaliteit. Voor de 10,9-inch iPad Air 2024 verwachten we dat Apple gewoon dezelfde schermtechniek als in de huidige iPad Air blijft gebruiken.

Apple introduceerde mini-LED voor het eerst in de 12,9-inch iPad Pro 2021. Ook de MacBook Pro’s uit 2021 en nieuwer hebben mini-LED.

iPad Air 2024 scherm in twee formaten

Het is dus voor het eerst dat de iPad Air in twee formaten komt: 10,9-inch (zoals voorheen) en een grotere 12,9-inch. Daarmee komt het grote 12,9-inch formaat ook voor het eerst voor een iets lagere prijs beschikbaar, want voorheen was dit formaat alleen bestemd voor de duurdere en uitgebreidere iPad Pro. Van de iPad Pro komt binnenkort overigens ook een nieuw model. De iPad Pro 2024 maakt echter de overstap naar OLED. Daarmee loopt dit model weer een streepje voor op de nieuwe iPad Air.

De nieuwe iPad Air 2024 (evenals de iPad Pro 2024) worden begin mei verwacht. Lees ook ons artikel met verwachte functies van de iPad Air 2024 en onze overzichtspagina.