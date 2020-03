Alles over het Smart Keyboard

Sinds de iPad Pro heeft Apple een eigen toetsenbordhoes. Uitgevouwen is het een full-size toetsenbord waarop je lekker kunt typen. Maar je kunt het Smart Keyboard ook opvouwen tot een beschermklep voor het scherm. In dit overzicht lees je alles over deze toetsenbordhoes die beschikbaar is voor alle iPad Pro-modellen en ook geschikt is voor de nieuwste iPad Air en standaard iPad.

Wat is het Smart Keyboard?

Het Smart Keyboard is op het eerste gezicht een gewone Smart Cover zoals we die al jaren kennen. De toetsenbordhoes valt over het scherm van je iPad (Pro) en biedt daarvoor bescherming.

Voor de nieuwste modellen is er het Smart Keyboard Folio, dat ook de achterkant beschermt. Zodra je hem uitklapt komt er echter een volledig toetsenbord tevoorschijn. Door het toetsenbord te vouwen, staat je iPad Pro schuin omhoog en kun je beginnen met typen. Gebruik je de iPad Pro alleen maar om bijvoorbeeld video te kijken, dan is hij ook helemaal rechtop te zetten.

Daarnaast heeft Apple een Magic Keyboard voor de iPad Pro ontwikkeld. Dit is een nog veel geavanceerdere toetsenbordhoes met trackpad. Op deze pagina zullen we het alleen hebben over de Smart Keyboard (Folio), die al wat langer verkrijgbaar is en vrijwel jaarlijks wordt vernieuwd.

Het toetsenbord maakt verbinding via de Smart Connector, dus niet via Bluetooth of de Lightning-connector, zoals gebruikelijk is. Dankzij deze connectie aan de zijkant van de iPad Pro (achterkant op de nieuwste modellen), wordt het toetsenbord van stroom voorzien door de iPad zelf. Hierdoor is het niet nodig om het toetsenbord apart op te laden. Het koppelen via Bluetooth vindt ook automatisch plaats zodra je de iPad Pro met de magnetische Smart Connector verbindt.

Welke modellen van het Smart Keyboard zijn er en met welke iPads werkt het toetsenbord?

Er zijn meerdere versies van het Smart Keyboard. Momenteel zijn er twee modellen beschikbaar: het gewone Smart Keyboard en het Smart Keyboard Folio-toetsenbord. De gewone versie is beschikbaar voor de iPad Air 2019 en standaard iPad 2019. De Folio-versie kun je aanschaffen voor de meest recente iPad Pro’s (2018 en 2020). Ook voor alle eerdere iPad Pro-modellen heeft Apple een Smart Keyboard uitgebracht, maar deze zijn vaak niet meer in de winkel verkrijgbaar.

Deze modellen zijn geschikt voor het Smart Keyboard (tussen haakjes staat Apple’s productnummer):

Smart Keyboard Folio voor 12,9-inch iPad Pro 2018/2020 (MXNL2N): €219

Smart Keyboard Folio voor 11-inch iPad Pro 2018/2020 (MXNL2N): €199

Smart Keyboard voor 10,5″ iPad Pro 2017, 10,2″ iPad 2019 en 10,5″ iPad Air 2019 (MX3L2N): €179

De volgende toetsenbordhoezen worden niet meer door Apple verkocht:

iPad Pro 2017 12,9-inch: Smart Keyboard

iPad Pro 9,7-inch (1e generatie): Smart Keyboard

iPad Pro 12,9-inch (1e generatie): Smart Keyboard

Smart Keyboard Folio: beschermt ook de achterkant

Het Smart Keyboard Folio is de nieuwste versie van de toetsenbordhoes. In tegenstelling tot de eerdere versies, beschermt deze ook de volledige achterkant van de iPad. Het is dus een complete folio-case voor je iPad Pro 2018 en 2020, waardoor hij eruit ziet als een boek. De hoes maakt verbinding via de Smart Connector op de achterkant, in plaats van de zijkant. Net als bij de vorige versie hoef je het toetsenbord niet op te laden of handmatig te koppelen.

De Folio heeft twee kijkhoeken. Als je wil typen met je iPad op schoot, heb je een iets grotere kijkhoek nodig dan wanneer je gewoon aan je bureau zit. Deze twee kijkhoeken ontbreken op de eerdere versies. Het Smart Keyboard Folio is alleen beschikbaar voor de iPad Pro 2018.

Smart Keyboard: hoe werkt het?

Het toetsenbord bestaat uit één geheel, zonder ruimte tussen de afzonderlijke toetsen. Daardoor is het toetsenbord ook redelijk stof- en vochtbestendig.

Het Smart Keyboard bevat 64 toetsen en heeft dezelfde indeling als het standaard Magic Keyboard van Apple. Het mechanisme achter de toetsen is echter niet zoals bij de toetsenborden op de MacBooks en nieuwe Magic Keyboard, waar gebruik wordt gemaakt van een respectievelijk vlinder- en schaarmechanisme. Het gevoel van het indrukken is ook niet helemaal vergelijkbaar met dat op de nieuwe MacBooks, omdat de toetsen met stof zijn bekleed, waardoor toetsaanslagen worden gedempt. Voor mensen die met 10 vingers blind typen kan dit toetsenbord minder prettig zijn, omdat je de toetsen nauwelijks kunt indrukken en daardoor minder goede feedback krijgt.

Typen op een Smart Keyboard

Heb je een Smart Keyboard op de iPad Pro aangesloten, dan kun je in diverse apps toetscombinaties gebruiken. Druk op de Command-toets in combinatie met een letter in bijvoorbeeld Pages en je schakelt snel over naar cursief, dik gedrukt of onderstreept. De toetsenbordhoes is daarom vooral erg bruikbaar voor mensen die teksten willen schrijven met de iPad Pro, waardoor hij meer op een laptop lijkt. Voor de basiszaken zoals surfen en standaardapps gebruiken, is een Smart Keyboard niet essentieel. Wel kun je met een knoppencombinatie snel wisselen tussen apps, net zoals dat op de Mac gaat. Het Smart Keyboard zal verder overal werken waar je tekst in kunt voeren. Apps die speciaal werken met een toetsenbord, zullen ook werken met de toetsenbordhoes.

Smart Keyboard toetsenbordindeling

Het Smart Keyboard is beschikbaar in meerdere indelingen. Standaard is er een Nederlandse toetsenbordindeling, met een €-teken en een Enter-toets die overeenkomt met andere Nederlandse fysieke toetsenborden. Hieronder zie je de Nederlandse versie van de toetsenbordhoes. Dit toetsenbord heeft een QWERTY-indeling.

Je kan daarnaast ook kiezen voor andere versies met bijvoorbeeld een AZERTY-indeling. Verder is er ook een Arabische, Turkse, Duitse, Amerikaanse en internationaal Engelse versie beschikbaar. De verschillen zitten vooral in de speciale tekens (zoals een Ringel-S) en leestekens die in de desbetreffende taal veel gebruikt worden.

Smart Keyboard prijs en verkrijgbaarheid

Apple hanteert de volgende prijzen voor het huidige Smart Keyboard:

Heb je nog een ander model iPad? Als je daar nog een Smart Keyboard voor zoekt, kan je nog bij verschillende winkels terecht, onder andere bij Coolblue.

Alternatieven: Bluetooth-toetsenbord en Logi Slim Combo

Als je dit toetsenbord te duur vindt of niet lekker vindt typen, dan zijn er een aantal alternatieven. Allereerst kan je een gewoon los Bluetooth toetsenbord voor je iPad gebruiken.

Sommige toetsenborden worden geleverd met een dock, zodat je je iPad er rechtop in kan zetten. Het voordeel is dat deze toetsenborden ook werken met je iPhone, Apple TV en Mac, dus je bent dan niet gebonden aan een iPad Pro. In ons overzicht vind je enkele voorbeelden van dergelijke toetsenborden.

Wil je een toetsenbordhoes voor de iPad, dan kan je ook terecht bij de Slim Combo van Logitech. Deze maakt ook gebruik van de Smart Connector en heeft ook plek voor de Apple Pencil. Let op dat deze niet geschikt is voor alle modellen.