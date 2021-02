Apple voegt in iOS 14.5 weer veel nieuwe functies toe. In dit artikel zetten we alle aankomende nieuwe functies voor je op een rij, zodat je weet wat je kan verwachten zodra de update uit komt.

iOS 14.5 functies: dit komt eraan

Apple gaat gestaag door met het toevoegen van nieuwe functies, deze keer in iOS 14.5. iOS 14.5 voegt een langverwachte nieuwe functie toe en lost ook een veelgehoorde klacht op met iPhones met Face ID. Daarnaast zijn er nog verbeteringen en nieuwe functies voor alle iPhone en iPad-eigenaren met iOS 14.5, zoals ondersteuning voor nieuwe controllers. Lees snel verder wat de nieuwe functies van iOS 14.5 zijn.

#1 iPhone ontgrendelen met Apple Watch

Heb je een iPhone met Face ID? Sta je bijvoorbeeld wel eens in de supermarkt, maar wil je iPhone niet ontgrendelen vanwege je mondkapje? Dan is er goed nieuw: de Apple Watch kan vanaf iOS 14.5 je iPhone ontgrendelen. Je Apple Watch moet in de buurt zijn van je iPhone en moet ook ontgrendeld zijn, maar voor de rest gaat alles vrijwel automatisch. Je hoeft dan dus niet meer je toegangscode in te voeren, want de Apple Watch doet al het werk. Het werkt alleen voor het ontgrendelen van de iPhone en niet voor het gebruik van Apple Pay of inloggen bij apps met Face ID.

#2 Apptracking regelen

Apple had al beloofd dat in de volgende versie de anti-reclametracking toegevoegd zou worden. Een app moet nu toestemming vragen om je te mogen volgen bij andere apps en diensten. Deze wijziging is omstreden, vooral uit de hoek van Facebook en Google. Deze bedrijven zijn namelijk bang dat gebruikers er massaal voor kiezen om de apptracking te blokkeren, met als gevolg lagere inkomsten voor adverteerders in apps. Als je kiest om het volgen door een app te blokkeren, krijg je nog steeds advertenties te zien. Het verschil is dat de reclames minder op jouw voorkeuren toegespitst zijn.

#3 Dualsim op 5G

Bij de komst van de iPhone 12 bleek al snel dat 5G niet beschikbaar is voor dualsim. Uit interne informatie bij Amerikaanse providers bleek dat Apple eraan werkte om dit alsnog mogelijk te maken via een software-update. Die software-update komt er nu aan in de vorm van iOS 14.5. Vanaf deze versie kun je dus 5G gebruiken voor beide lijnen met dualsim. Wel moeten de providers en abonnementen van de simkaarten geschikt zijn voor 5G.

#4 Vernieuwd ontwerp Podcasts-app

De Podcasts-app krijgt een nieuw design. Het gaat dan voornamelijk om het overzichtsscherm van de podcasts zelf. Dit komt nu meer overeen met de Muziek-app, waarbij de cover groot in het midden verschijnt met daaronder een afspeelknop voor de eerstvolgende aflevering. Ook op andere plekken is de Podcasts-app qua design iets aangepast.



iOS 14.5 vs iOS 14.4

#5 Ondersteuning nieuwe gamecontrollers

Het leek er eerder al op dat Apple dit toegevoegd had, maar het heeft uiteindelijk iets langer moeten wachten. Vanaf iOS 14.5 en iPadOS 14.5 worden de Xbox Series X en S en PlayStation 5-controllers ondersteund. Dat betekent dat je deze gamecontrollers kan gebruiken voor bijvoorbeeld Apple Arcade-games. Eerder voegde Apple al ondersteuning voor de vorige Xbox- en PlayStation-controllers toe.

#6 Hé Siri met hulpdiensten

Hé Siri kan iets nieuws. Je kan nu met dit handsfree commando de hulpdiensten bellen. Zodra je dit activeert (door “Hé Siri, bel de hulpdiensten” te roepen), verschijnt er bovenin beeld een scherm dat aftelt naar nul en vervolgens met 112 belt. Dit komt overeen met SOS-noodmelding op de iPhone.

Apple heeft tegelijkertijd ook het scherm waarmee je kan typen naar Siri opgefrist. Bovendien is het scherm om een bericht te sturen via Siri vernieuwd met een ietwat aangepast ontwerp.

#7 AirPlay 2 voor Apple Fitness+

Als je in Nederland Apple Fitness+ wil gebruiken, moet dat vooralsnog nog via een omweg. Als je de moeite wil nemen om dat te doen, is het goed om te weten dat je vanaf iOS 14.5 ook AirPlay 2 kan gebruiken voor Apple’s fitnessdienst. Hierdoor kan je de workoutinstructies streamen van je iPhone of iPad naar bijvoorbeeld een AirPlay 2-televisie. Dit komt dus vooral van pas als je geen Apple TV hebt, maar wel op het grote scherm je workouts wil volgen. Lees ook onze review van Apple Fitness+.

#8 Verbeteringen in Herinneringen-app

De Herinneringen-app krijgt een aantal handige verbeteringen. Zo kun je een lijst met taken eindelijk op nieuwe manieren sorteren. Je hebt de keuze tussen sorteren op vervaldatum, aanmaakdatum, prioriteit of naam (alfabetisch). Handmatige sortering is uiteraard ook nog mogelijk. En mocht je de behoefte hebben om een herinneringenlijst uit te printen om bijvoorbeeld ouderwets met pen je taken af te strepen, dan kan dat nu ook.



Op de iPhone is het Software-update-scherm opgefrist, zowel in de Instellingen-app als in de Watch-app. Met een groen vinkje zie je meteen of je de meest recente versie hebt die voor jouw toestel beschikbaar is. Ook geeft Apple een uitgebreidere omschrijving. Zo staat er nu nadrukkelijk aangegeven dat de iPhone “up-to-date is met alle nieuwste probleemoplossingen en beveiligingsverbeteringen”. Deze zelfde tekst vind je ook in de Watch-app voor de Apple Watch.

#10 Nieuwe functies in Wallet-app

De Wallet-app krijgt mogelijk nieuwe functies. In de code van iOS 14.5 zijn aanwijzingen gevonden naar een functie genaamd FinHealth. Het lijkt erop dat Apple je wil helpen met je financiële gezondheid, bijvoorbeeld door je Apple Pay betalingen lokaal te analyseren en suggesties te geven. Of deze functie alleen voor Apple Card-gebruikers in de VS is of dat ook gewone Apple Pay-gebruikers dit krijgen, is nog niet duidelijk.

Voor Apple Card-gebruikers in de VS komt in ieder geval een functie genaamd Apple Card Family. Je kan daarmee de Apple Card delen met anderen die behoren tot het gezin.

#11 Overige verbeteringen

Deze overige nieuwe functies in iOS 14.5 zijn ook nog het vermelden waard:

Muziek : Als de naam van een artiest of een nummer lang is, scrollt deze weer mee in het scherm met de mediabediening. Zo zie je precies hoe het nummer of de artiest heet.

: Als de naam van een artiest of een nummer lang is, scrollt deze weer mee in het scherm met de mediabediening. Zo zie je precies hoe het nummer of de artiest heet. Muziek : In de Bibliotheek-sectie staat nu een Voor jou gemaakt-knop, waarin je alle speciale wekelijkse afspeellijsten vindt, zoals de Favorieten mix, Chill mix en Nieuwe muziek mix.

: In de Bibliotheek-sectie staat nu een Voor jou gemaakt-knop, waarin je alle speciale wekelijkse afspeellijsten vindt, zoals de Favorieten mix, Chill mix en Nieuwe muziek mix. Muziek : Bij een album zie je onderaan de releasedatum van het desbetreffende album.

: Bij een album zie je onderaan de releasedatum van het desbetreffende album. News : De News-app (niet in Nederland of België beschikbaar) is nu een apart tabblad voor de zoekfunctie.

: De News-app (niet in Nederland of België beschikbaar) is nu een apart tabblad voor de zoekfunctie. iPad : Het opstartscherm met het Apple-logo op de iPad ondersteunt nu ook de landschapsmodus.

: Het opstartscherm met het Apple-logo op de iPad ondersteunt nu ook de landschapsmodus. iPad: Je kan op de iPad nu ook zoeken naar emoji. Apple voegde dit in iOS 14 alleen toe op de iPhone, maar met iPadOS 14.5 vind je dit ook op de iPad.

De komende weken houden we de ontwikkelingen rondom de beta van iOS 14.5 in de gaten. Als we nieuwe functies ontdekken, werken we dit artikel bij met de nieuwste ontdekkingen. We verwachten de definitieve release van iOS 14.5 op zijn vroegst ergens eind maart.